Disney Dreamlight Valley partage une nouvelle roadmap pour 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2026 à 11h06
Gameloft a dévoilé, il y a peu de temps, une nouvelle feuille de route concernant les contenus à venir en 2026 sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley partage une nouvelle roadmap pour 2026

Comme vous le savez probablement déjà, Gameloft a organisé un Summer Showcase, le 17 juin dernier, afin de présenter les nouveautés à venir sur Disney Dreamlight Valley. Ainsi, le studio de développement a profité de l'occasion pour révéler une nouvelle feuille de route pour Disney Dreamlight Valley.

Des mises à jour gratuites et une extension à venir sur Disney Dreamlight Valley

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Grâce à la nouvelle roadmap de 2026 pour Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses ont désormais un aperçu des contenus à venir sur ledit jeu de simulation. D'ailleurs, au cours du mois de juillet 2026, les développeurs de chez Gameloft ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour gratuite, qui mettra vraisemblablement en scène Ralph, issu de la comédie Les Mondes de Ralph (Wreck-It Ralph). Or, pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée.

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En outre, Gameloft a prévu deux autres mises à jour majeures pour 2026, qui devraient se rendre disponibles en septembre et en décembre. Le studio promet de dévoiler de plus amples informations à leur sujet cet été, soit en août. Soulignons également qu'un nouveau stream Showcase sera diffusé en octobre, et nous en dira plus à propos de la prochaine extension de Disney Dreamlight Valley.

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Un pack Aventure en approche sur Disney Dreamlight Valley

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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