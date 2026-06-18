Disney Dreamlight Valley partage une nouvelle roadmap pour 2026

Gameloft a dévoilé, il y a peu de temps, une nouvelle feuille de route concernant les contenus à venir en 2026 sur Disney Dreamlight Valley.

Comme vous le savez probablement déjà, Gameloft a organisé un Summer Showcase, le 17 juin dernier, afin de présenter les nouveautés à venir sur Disney Dreamlight Valley. Ainsi, le studio de développement a profité de l'occasion pour révéler une nouvelle feuille de route pour Disney Dreamlight Valley.

Des mises à jour gratuites et une extension à venir sur Disney Dreamlight Valley

Grâce à la nouvelle roadmap de 2026 pour Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses ont désormais un aperçu des contenus à venir sur ledit jeu de simulation. D'ailleurs, au cours du mois de juillet 2026, les développeurs de chez Gameloft ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour gratuite, qui mettra vraisemblablement en scène Ralph, issu de la comédie Les Mondes de Ralph (Wreck-It Ralph). Or, pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée.

En outre, Gameloft a prévu deux autres mises à jour majeures pour 2026, qui devraient se rendre disponibles en septembre et en décembre. Le studio promet de dévoiler de plus amples informations à leur sujet cet été, soit en août. Soulignons également qu'un nouveau stream Showcase sera diffusé en octobre, et nous en dira plus à propos de la prochaine extension de Disney Dreamlight Valley.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un pack Aventure en approche sur Disney Dreamlight Valley

L'annonce majeure du Summer Showcase de Gameloft est le pack Aventure Honeyglow Woods, devant arriver dans seulement quelques semaines sur Disney Dreamlight Valley. Ce nouveau contenu additionnel payant propose une nouvelle région à explorer, de nouveaux personnages à rencontrer et bien d'autres éléments. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus au sujet du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley, sachez que nous avons concocté un récapitulatif recensant tout ce qu'il y a à savoir.

À lire également Disney Dreamlight Valley annonce le pack Aventure Honeyglow Woods, tout ce qu'il faut savoir

Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.