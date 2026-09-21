Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour Season of Scares en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour Season of Scares, débarquant le 23 septembre 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation Disney Dreamlight Valley va se doter d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite à la fin du mois de septembre 2026, et plus précisément le 23. Il s'agit du patch baptisé « Season of Scares » dans la langue de Shakespeare. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley, afin que vous soyez prêt pour son arrivée.

Heure de sortie de la mise à jour Season of Scares en France de Disney Dreamlight Valley

Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure et gratuite Season of Scares de Disney Dreamlight Valley devrait se rendre disponible aux alentours de 15h (heure française), le 23 septembre 2026. Néanmoins, remarquons que cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment en ce qui concerne les versions Switch, Switch 2 et Game Pass.

Dans tous les cas, à partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le titre et de se plonger dans les nouveaux contenus apportés. Au moment où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas partagé de détails au sujet du poids de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Résumé des nouveautés introduites par la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley

Si vous vous interrogez à propos du contenu de la mise à jour majeure Season of Scares de Disney Dreamlight Valley, voici un récapitulatif des nouveautés à venir avec ce patch :

Un nouveau personnage : Oogie Boogie. Pour le débloquer, il faut absolument lancer sa série de quêtes avant le 4 novembre et terminer l'ensemble.

De nouveaux défis chaque semaine pour déjouer les plans d'Oogie Boogie, avec leur lot de récompenses (dont Zéro, le chien fantôme).

Un nouveau Star Path, nommé « Élégance spectrale ».

De nouvelles offres dans la boutique premium.

Deux nouveaux événements à durée limitée : Le Festival volant hanté : Du 7 au 31 octobre. Chasse aux bonbons : Du 14 au 31 octobre.

De nouvelles pièces pour la Grande Exposition d'Olaf.

Diverses améliorations et des corrections.

Rendez-vous donc le 23 septembre 2026 pour découvrir la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley. Le titre de Gameloft est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.