Disney Dreamlight Valley : MàJ Season of Scares du 23 septembre 2026, patch notes et détails
le 22 septembre 2026 à 12h20
Le mercredi 23 septembre 2026, Disney Dreamlight Valley va se doter d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch nommé « Season of Scares » en anglais. Comme toujours, cette nouvelle mise à jour introduira diverses nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont deux nouveaux personnages issus d'un film iconique.
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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 23 septembre 2026.
Patch notes de la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley
Nouveau contenu
Pour donner le coup d'envoi des événements de Season of Scares, vous devez avoir débloqué la Prairie tranquille, la boutique de Picsou et le restaurant Chez Rémy.
- Enquêtez sur un miroir étrange qui est apparu dans la boutique de Picsou et pénétrez-y pour découvrir le repaire d'Oogie Boogie !
- Mais, voici le twist : cette fois-ci, au lieu de débloquer Oogie Boogie en premier puis de vous attaquer à ses quêtes, vous gagnerez vos récompenses et le débloquerez en relevant ses défis complexes, du 23 septembre au 4 novembre.
- Terminez les six semaines de défis d'Oogie Boogie, depuis le moment où vous choisissez de vous associer (ou non) à ses manigances jusqu'à l'affrontement final, pour l'accueillir définitivement dans votre Vallée.
- À un moment donné au cours de vos épreuves hebdomadaires, vous pourriez rencontrer un compagnon fantomatique et fidèle... Eth oui : dans l'une des quêtes d'Oogie Boogie, vous pourrez débloquer Zéro, issu du film de Disney et Tim Burton L'Étrange Noël de Monsieur Jack.
- Attention, après le 4 novembre, Oogie Boogie quittera la Vallée jusqu'à Halloween de l'année prochaine... mais pas d'inquiétude ! Tant que vous commencez la première de ces quêtes avant le 4 novembre, vous pourrez débloquer Oogie Boogie et Zero à votre rythme.
- Season of Scares s'accompagne d'un nouveau Star Path « Haunting Elegance », à la fois effrayant et charmeur ! Charmez tous vos invités venus faire la tournée des bonbons avec de nouvelles tenues envoûtantes et embellissez votre Vallée avec de nouveaux meubles sombres et fantaisistes. Donnez à votre maison un nouveau look festif avec Tricks and Treats House et mettez Picsou dans l'ambiance pour une bonne frayeur avec le style de rêve Skeleton Scrooge.
- Le 7 octobre marque le retour de l'événement « Haunted Floating Festival » ! Jusqu'au 31 octobre, explorez l'enceinte décorée du festival pour découvrir des énigmes nouvelles et classiques, et gagnez des décorations saisonnières exclusives en les résolvant.
- Puis, du 14 au 31 octobre, l'événement Trick or Treat fait son retour, avec une toute nouvelle façon de gagner des bonbons. Récupérez le « Trick-or-Treater's Bounty », un butin effroyablement délicieux, un peu partout sur l'Esplanade, ou désormais en faisant du porte-à-porte pour demander des bonbons dans les maisons ornées d'une citrouille-lanterne à l'extérieur ! Parmi les nouvelles récompenses de cette année, découvrez les décorations extérieures « Halloween Town », inspirées du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton !
- Cette mise à jour voit également l'arrivée dans la boutique Premium du lot « The Evil & Good Witch », comprenant de nouvelles tenues magiques et malicieuses, de nouveaux meubles enchanteurs et des compagnons « abeilles-sorcières » assortis.
- Pour Halloween, vous pourrez également vous déguiser en Petit Chaperon rouge grâce à un nouveau costume inspiré de la série télévisée de Disney Once Upon a Time, accompagné de son tout nouveau compagnon : le loup du Petit Chaperon rouge.
- Stitch se joindra lui aussi aux festivités avec son nouveau costume de vampire.
- Season of Scares proposera également un nouveau kit « Sinister Bridge », accompagné de son propre ensemble de jardin, ainsi qu'un nouveau pack de compagnons accueillant Lucifer, issu du film Cendrillon de Disney, qui arrive avec la capacité spéciale de pourchasser des créatures, de collecter des récompenses et d'adopter des poses uniques en mode Photo.
- Dans Season of Scares, nous lançons le Tableau des événements ! Cette nouvelle fonctionnalité fait partie du nouveau parcours d'initiation : le parcours « The Astronomer's Journey Star Path ».
- Les codes de préréglages de décoration sont disponibles ! Créez et partagez vos préréglages avec les autres villageois de la Vallée grâce au partage de codes.
- À partir de cette mise à jour, vous pourrez également placer certains bâtiments de jeu sur des îles flottantes.
- Enfin, les dernières salles de la Grande Exposition d'Olaf vont ouvrir, ainsi que de toutes nouvelles récompenses pour ceux qui auront terminé toutes les salles.
Fonctionnalités et Améliorations
La Grande Exposition d'Olaf
- Dernières salles et récompenses :
- Enfin, la Grande Exposition d'Olaf ouvrira ses deux dernières salles, inspirées des Terres Oubliées et « Valley Plaza ».
- À chaque fois qu'une salle sera terminée, une icône de biome apparaîtra sur le tapis du hall. Une fois les 8 salles terminées, 3 coffres contenant les récompenses de fin de la Grande Exposition apparaîtront. Ces récompenses comprendront deux superbes nouveaux meubles - Grand Exhibition Window et Grand Exhibition Fountain - ainsi qu'un adorable nouveau compagnon, Scholarly Fox, en remerciement pour tous vos efforts.
Décoration
- Partage de codes de préréglages :
- Créez et partagez vos préréglages avec d'autres habitants de la Vallée grâce au partage de codes ! En sélectionnant « Partager les préréglages » dans le menu des options des préréglages, vous pourrez désormais générer un code unique à transmettre à d'autres joueurs.
- Les codes sont valables pendant 14 jours, même si le créateur du préréglage a modifié ou supprimé sa création.
- Nous avons également mis à jour la fonction « Mirage » :
- Si un objet est disponible dans la boutique Premium, vous y serez redirigé.
- Si l'objet provient d'un Star Path en cours, vous serez redirigé vers la page correspondante.
- Si l'objet provient d'une série limitée ou d'un pack, et/ou s'il n'est pas disponible actuellement, une fenêtre contextuelle s'affichera avec le message : « Cet objet n'est pas disponible pour le moment ».
- Mirage en mode Édition :
- Éliminez les obstacles à votre créativité grâce à Mirage, ou même deux.
- Si vous manquez d'éléments décoratifs lorsque vous utilisez l'option « Dupliquer » en mode Édition, vous n'aurez plus besoin de vous interrompre pour aller chercher des objets. Il vous suffira de placer un marqueur « Mirage » pour pouvoir continuer à créer !
- Îles flottantes :
- Avec cette mise à jour, nous vous aidons à libérer encore davantage votre créativité en matière de décoration en vous permettant désormais de placer certains bâtiments fonctionnels de la Vallée ainsi que des stands, y compris la plupart des stands de personnages, sur des îles flottantes.
- Les éléments suivants peuvent être déplacés sur n'importe quelle île flottante : Tina's Palace, The Boutique, La Grande Exposition d'Olaf, Stables, Station de visite de la Vallée, le jardin de WALL-E, le bateau de Vaiana, Beast's Greenhouse, l'étal d'Aladdin, l'étal de Kristoff, l'étal de Mulan et l'étal de Tiana.
- Nouvelles recettes d'artisanat par biome :
- Nous élargissons la gamme des nouvelles recettes d'artisanat spécifiques à chaque biome.
- Dans Season of Scares, vous pourrez fabriquer une mystérieuse collection de nouveaux meubles arcaniques inspirés de la sorcellerie pour votre Forêt du Courage.
- Effacer un biome :
- Cette mise à jour introduit enfin une toute nouvelle façon de supprimer des éléments de n'importe lequel de vos biomes !
- Vous pourrez activer ou désactiver cette option et choisir si vous souhaitez supprimer le mobilier (meubles et décorations), les éléments paysagers (arbres, buissons et rochers décoratifs), les clôtures et/ou les chemins de n'importe quel biome décoratif (ou sous-biome pour les extensions).
Star Path
- Star Path sur Apple Arcade :
- Si vous jouez sur Apple Arcade, vous bénéficierez désormais également de nouveaux événements Star Patch à chaque mise à jour ! Le premier Star Path sur Apple Arcade, « Haunting Elegance », sera lancé dans le courant du mois d'octobre. Ces événements fonctionneront de manière similaire aux Star Paths habituels sur consoles, à quelques différents près :
- Il n'y aura ni parcours Premium ni récompenses Premium.
- Il n'y aura ni Pierres de lune ni Jetons à acheter.
- Les tâches hebdomadaires de routine permettent de débloquer des récompenses du coffre-fort, ce sont les tâches quotidiennes qui vous permettront de débloquer des récompenses d'étape.
- Ces récompenses seront composées d'objets consommables tels que des pièces d'étoile, de la Dreamlight, des potions, etc.
- Nouveau Star Path d'initiation :
- Participez à un nouveau Star Path permanent : le Star Path « The Astronomer's Journey » :
- Après avoir débloqué votre premier royaume et parlé à Merlin, vous pourrez commencer à accomplir ce nouveau Star Path d'initiation.
- Progressez à votre rythme en accomplissant des quêtes dans la Vallée pour débloquer des récompenses spéciales liées à l'astronomie.
- Comme toutes les autres quêtes d'initiation, ce Star Path ne peut être accompli qu'une seule fois.
Événements
- Dans cette mise à jour, nous vous présentons le Tableau des événements :
- En progressant dans le Star Path « The Astronomer's Journey », vous découvrirez le nouveau Tableau des événements, que vous serez invité à installer dans l'Esplanade.
- Le Tableau des événements est un objet physique présent dans votre Vallée qui vous permet de suivre jusqu'à trois événements en cours sans avoir à parcourir votre menu.
Mode Photo
- Mes photos enregistrées :
- Vous pouvez désormais enregistrer jusqu'à 12 photos depuis le mode Photo.
- Ces photos enregistrées peuvent être consultées, soumises à DreamSnaps (si elles sont éligibles), partagées avec vos amis (en créant un QR code) ou publiées sur le fil d'actualité de votre DreamTeam.
- Les photos enregistrées peuvent être supprimées à tout moment.
- Archives DreamSnaps :
- Vos dernières contributions à DreamSnaps seront automatiquement enregistrées dans les archives DreamSnaps une fois le défi terminé et les résultats envoyés, et ce pendant une durée maximale de 6 mois.
- Vous pourrez également épingler jusqu'à 3 de vos photos préférées pour les conserver.
- Les DreamSnaps épinglés ne sont jamais supprimés automatiquement.
- Les DreamSnaps non épinglés sont supprimés une fois leur délai d'expiration écoulé.
- QR Codes :
- Vous pouvez désormais générer des QR codes pour vos photos enregistrées, valables pendant 7 jours.
- Vous pouvez disposer de 12 codes à la fois.
- Il est également important de noter que votre galerie de photos et vos archives DreamSnaps sont hébergées sur votre profil en ligne ; vous devez donc rester connecté et actif pour les conserver.
- Si vous ne jouez pas pendant 180 jours, les photos enregistrées et les entrées de l'archive DreamSnaps seront automatiquement supprimées.
- Enfin, le fait de partager une photo sur le fil d'actualité DreamTeam ou de générer un QR code ne la supprime pas de votre galerie de photos.
- Roue d'émotes :
- Vous pourrez désormais prendre la pose et utiliser des émotes en dehors du mode Photo grâce à la nouvelle roue d'émotes.
- Au lancement, 11 emotes gratuites seront disponibles.
- Vous pourrez les utiliser en multijoueur et observer les réactions de vos amis, ou les montrer à vos propres villageois pour voir leurs réactions.
DreamSnaps
- Découvrez la nouvelle option « Super Votes » :
- Afin de récompenser les contributions les plus fascinantes, vous pourrez voter pour les deux DreamSnaps présentés en même temps grâce au Super Vote.
- Vous disposerez de 2 Super Votes par jour.
- Interface visuelle mise à jour :
- Nous avons mis à jour l'interface utilisateur des écrans de votre en 1 contre 1 afin d'uniformiser la présentation des DreamSnaps. Cela signifie que les deux images occuperont le même espace.
- Vous aurez toujours la possibilité de visualiser n'importe quelle image en plein écran avant de voter.
Divers
- Améliorations de la carte :
- Nous avons commencé à déployer des améliorations sur la carte qui permettront de réduire l'encombrement, d'afficher davantage d'informations et, globalement, de faciliter l'interaction avec vos villageois :
- Le désencombrement de la carte, qui réorganise les icônes des personnes lorsqu'ils se trouvent dans le même bâtiment.
- Le mode de proximité du curseur, qui fait s'étaler les icônes en éventail lorsque le curseur passe dessus, pour faciliter la sélection.
- Les informations affichées au survol ont été mises à jour.
- Un nouvel indicateur d'orientation de l'avatar vous indique dans quelle direction vous êtes tourné.
- Les étiquettes, icônes et grottes manquantes ont été ajoutées.
- Et des améliorations du déplacement rapide, comme l'ouverture par défaut de la liste des favoris.
- D'autres améliorations de la carte seront déployées lors de prochaines mises à jour, alors restez à l'écoute !
- Nouveau type de pack en boutique :
- Pour la première fois, vous pourrez personnaliser les maisons des villageois avec leurs propres skins, à commencer par Snowy Beast's Castle.
- Mise à jour générale de l'économie :
- À l'occasion de Season of Scares, nous avons mis à jour la valeur de divers contenus du jeu, comme le coût de déblocage des royaumes ou des maisons des villageois, afin d'offrir une expérience de jeu globalement plus cohérente.
Changements et corrections
- Correction d'un problème qui empêchait d'offrir plusieurs exemplaires d'un même objet de quête en une seule fois.
- Correction d'un problème dans la quête « Scrooger McDuck's Grand Re-opening » qui bloquait le joueur à l'objectif « Fabriquer un pissenlit et un penstemon rampant ».
- Correction d'un problème avec la quête « Potions » de l'événement « Summer Sizzle », qui restait dans le journal bien que l'événement soit terminé.
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner la disparition de l'étal de Kristoff, empêchant ainsi la progression dans sa quête finale.
- Correction d'un problème dans la quête « Chapter 3: A Very Satisfied Bear » où la sixième flaque d'eau ne pouvait pas être supprimée.
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher de fabriquer le « Floating Umbrella » après avoir terminé la quête de Piglet.
- Correction d'un problème qui empêchait d'acheter la même extension depuis le jeu sur une autre plateforme lorsque l'on utilisait la même sauvegarde Cloud, après avoir acheté le pack d'aventure Honeyglow Woods ou l'extension A Rift in Time sur une première plateforme.
- Correction d'un problème graphique qui provoquait l'étirement des fleurs après les avoir arrosées avec le bonus « Honey Bloom », tout en chevauchant une monture.
- Correction d'un problème qui plaçait « Honeyed Memory » dans la catégorie « Enchantements » au lieu de la catégorie « Matériaux » dans le menu d'artisanat.
- Correction d'un problème graphique sur les consoles Nintendo, où le fait d'équiper le Flaversham Hat pouvait entraîner la disparition des cheveux du personnage.
- Correction d'un problème où les commandes tactiles n'étaient pas disponibles dans plusieurs zones sur Nintendo Switch, notamment les commandes de caméra, le mode Édition et les interactions dans les dialogues.
- Correction d'un problème empêchant de placer la maison de Donald en mode Mobilier.
- Correction d'un problème pouvant entraîner la disparition de l'abeille Sweet Bee après son mini-jeu, ce qui empêchait de s'en approcher ou de la nourrir dans certaines zones.
- Correction d'un problème graphique pouvant entraîner l'affichage de blocs multicolores sur l'arrosoir « Tangled » après sa mise à niveau.
- Correction d'un problème qui faisait que les jambes de l'avatar pouvaient traverser la robe « Forest Spirit Gown » lors de la marche ou de la course.
- Correction d'un problème qui empêchait de placer les effets visuels « Concert Light Show » et « Concert Light and Sound » sur le meuble « Rock Concert Stage ».
- Correction d'un problème qui empêchait le fonctionnement des fonctions Annuler et Tout Annuler en mode Photo.
- Correction d'un problème lié au catalogue des motifs que vous ne possédiez pas, y compris des motifs Premium, lors de la création d'un logo DreamTeam.
- Correction d'un problème graphique où la texture du papier peint autour de la « Tall Pixelated Window » pouvait clignoter lors du déplacement de la caméra en mode Mobilier.
- Correction d'un problème qui entraînait l'absence de l'option Réinitialiser l'île et de l'astuce correspondante en mode Édition sur les îles flottantes.
- Correction d'un problème qui pouvait faire durer jusqu'à six minutes la fermeture du mode Édition après avoir ajouté des chemins ou effacé tous les chemins d'un biome.
- Correction d'un problème qui faisait que le parapluie « Glade of Trust » pouvait traverser votre épaule lorsque vous portiez une robe de soirée.
- Correction d'un problème où le fait de passer des photos pendant le vote DreamSnaps pouvait déclencher l'animation de récompense du vote et enregistrer à tort l'action comme un vote.
- Correction d'un problème où, lors de la consultation de votre propre contribution DreamSnaps, le message « Votre contribution au défi de création » s'affichait à la place de « Votre contribution DreamSnaps ».
- Correction d'un problème où la surbrillance de sélection passait du menu « Villageois » au menu « Général » après avoir activé puis désactivé l'option « Masquer l'interface utilisateur » en mode Photo à l'aide d'une manette.
- Correction d'un problème de localisation : la confirmation de dépense de Pierres de lune affichait « Pierre de lune » sans « s » du pluriel lorsqu'il s'agissait de plusieurs Pierres de lune.
- Correction d'un problème de localisation : le texte « Prix du pack » dans la boutique Premium n'était pas traduit dans les langues prises en charge.
- Correction d'un problème de localisation lié à une faute de frappe dans un dialogue avec the Forgotten.
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