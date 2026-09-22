Disney Dreamlight Valley : MàJ Season of Scares du 23 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Season of Scares, déployée le 23 septembre 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Le mercredi 23 septembre 2026, Disney Dreamlight Valley va se doter d'une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch nommé « Season of Scares » en anglais. Comme toujours, cette nouvelle mise à jour introduira diverses nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont deux nouveaux personnages issus d'un film iconique.

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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 23 septembre 2026.