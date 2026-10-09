Disney Dreamlight Valley : Hotfix du 8 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour corrective déployée le 8 octobre 2026 sur Disney Dreamlight Valley.

Le jeudi 8 octobre 2026, le studio de développement Gameloft a déployé une nouvelle mise à jour sur Disney Dreamlight Valley. Il s'agit, plus précisément, d'un hotfix qui vient corriger certains problèmes rencontrés par la communauté après le lancement du patch Season of Scares. De ce fait, les joueurs et les joueuses ne doivent pas s'attendre à des nouveautés, mais seulement à des corrections.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français du hotfix du 8 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley.