Disney Dreamlight Valley : Hotfix du 8 octobre 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 09 octobre 2026 à 10h15
le 09 octobre 2026 à 10h15
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour corrective déployée le 8 octobre 2026 sur Disney Dreamlight Valley.
Le jeudi 8 octobre 2026, le studio de développement Gameloft a déployé une nouvelle mise à jour sur Disney Dreamlight Valley. Il s'agit, plus précisément, d'un hotfix qui vient corriger certains problèmes rencontrés par la communauté après le lancement du patch Season of Scares. De ce fait, les joueurs et les joueuses ne doivent pas s'attendre à des nouveautés, mais seulement à des corrections.
Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français du hotfix du 8 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley.
Patch notes du hotfix du 8 octobre 2026 de Disney Dreamlight Valley
Corrections et autres améliorations
- Correction d'un problème pouvant entraîner le freeze/le gel et le plantage du jeu lors de l'accès au mode Mobilier ou de son utilisation chez certains joueurs.
- Correction d'un problème où la sélection dans la route d'outils sur manette ne fonctionnait qu'avec le stick analogique gauche au lieu des commandes prévues.
- Correction d'un problème où la navigation à la manette pouvait ne plus répondre dans le menu Collection et les catégories Dreamlight après avoir quitté l'onglet Tâche du menu Événements.
- Correction d'un problème pouvant entraîner le freeze/le gel du jeu et empêcher la progression dans la quête « The Tales That Bind » après avoir terminé le puzzle The Story of Dreamlight Valley.
- Correction d'un problème où les fantômes pouvaient rester dans la maison de Mickey et la bibliothèque de Merlin après avoir terminé la quête « The Oogie Boogie Contract ».
- Correction d'un problème où le fait de réclamer la récompense de la roue de la chance pouvait empêcher la mise à jour de la quête « A Halloween Invasion », bloquant ainsi la progression dans celle-ci.
- Correction d'un problème où entrer dans une maison contenant le Hannah Montana Accessory Rack pouvait empêcher le chargement de l'intérieur, vous laissant coincé dans un vide noir.
- Correction d'un problème où, si vous possédiez déjà le Edwardian Photo Frame, vous pouviez recevoir un message erroné indiquant que votre inventaire était plein et ne pas pouvoir terminer la quête « Portrait of a Lady ».
- Correction d'un problème visuel où un espace pouvait apparaître entre le short de la tenue Astonomer's Apprentice et le haut de la cuisse lorsque vous couriez.
- Correction d'un problème où l'objectif suivant pouvait ne pas s'afficher après avoir parlé à Merlin lors de l'étape 10 de l'introduction du Astronomer's Journey Star Path.
- Correction d'un problème visuel où la robe Good Witch pouvait traverser le dos de votre avatar lorsque vous vous déplaciez.
- Correction d'un problème qui faisait que l'icône du Astronomer's Journey Star Path pouvait rester sur le tableau des événements une fois le parcours terminé.
- Correction d'un problème qui entraînait l'absence de noms de boutons dans le didacticiel du guide du jeu de Astronomer's Journey Star Path.
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