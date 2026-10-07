Disney Dreamlight Valley : Le festival volant hanté 2026, comment résoudre les énigmes ?

Nous vous partageons la solution des énigmes proposées dans le cadre du Festival volant hanté de cette année 2026 sur Disney Dreamlight Valley.

Depuis le 7 octobre 2026, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley peuvent découvrir un tout nouvel événement en lien avec Halloween et à durée limitée : le Festival volant hanté. Celui-ci, qui propose différents casse-têtes, est l'occasion parfaite de récupérer de nouvelles récompenses thématiques. Cependant, certaines énigmes peuvent être difficiles à résoudre.

C'est pourquoi, nous vous précisons, dans ce qui suit, la solution de toutes les énigmes du Festival volant hanté de cette année 2026 sur Disney Dreamlight Valley, tout en vous apportant des informations supplémentaires.

Le festival volant hanté de 2026 sur Disney Dreamlight Valley

Les dates de l'événement Festival volant hanté de 2026 sur Disney Dreamlight Valley

Comme annoncé par les développeurs de chez Gameloft et sur le jeu, l'événement Festival volant hanté a lieu du 7 au 31 octobre 2026. Ainsi, et comme dit précédemment, celui-ci est à durée limitée. De ce fait, les joueurs et les joueuses ont un peu moins d'un mois pour le terminer et récupérer toutes les récompenses.

Le lieu de l'événement Festival volant hanté de 2026 sur Disney Dreamlight Valley

L'événement Festival volant hanté de 2026 de Disney Dreamlight Valley a lieu à un endroit bien particulier. Deux solutions s'offrent à la communauté pour s'y rendre : vous pouvez vous y téléporter via l'onglet « Festival volant hanté », qui est à retrouver dans la section « Événement » du menu en jeu. Autrement, sachez que vous pouvez y aller en traversant le portail, placé sur l'Esplanade.

Les énigmes et les solutions de l'événement Festival volant hanté de 2026 sur Disney Dreamlight Valley

Énigme n°1 et sa solution : Le renard fantôme

Explorez les lieux pour trouver la niche de Zéro, qui est placée derrière un véhicule et non loin d'un serpent.

Ramassez les os de poisson au sol.

Donnez-les ensuite au renard fantomatique qui erre dans les environs.

Vous allez devoir répéter cette opération plusieurs fois durant l'événement, car vous n'obtenez qu'un seul Souvenir par jour.

Après l'avoir nourri à plusieurs reprises, vous obtiendrez votre récompense.

Énigme n°2 et sa solution : Les piliers et symboles

Non loin du manoir, vous apercevrez un mur avec 4 piliers comportant des chiffres et des symboles.

Vous trouverez les symboles en explorant les lieux. À chaque fois, il y aura des éléments à côté, et ce, selon une certaine quantité. Par exemple, 4 citrouilles en dessous du symbole représentant un chat.

La solution est la suivante : Pilier 1 : symbole de toile d'araignée Pilier 2 : symbole de chauve-souris Pilier 3 : symbole de chapeau Pilier 4 : symbole de chat

Interagissez avec les boutons pour mettre ces éléments dans l'ordre et récupérer votre récompense : la robe Festival hanté.

Énigme n°3 et sa solution : L'arbre hurlant

Près de l'une des maisons, vous pourrez voir un arbre.

Derrière lui, vous apercevrez un livre, au pied d'une statue. Celui-ci vous explique que vous devez rapporter 20 plumes noires d'oiseaux, 15 arêtes près de la tombe d'un compagnon chéri et 10 fleurs pâles afin de les donner à l'arbre. Vous trouverez les plumes noires d'oiseaux au pied d'un épouvantail. Les arêtes sont à ramasser près de la tombe de Zéro, non loin du serpent. Les fleurs sont, quant à elle, à récupérer face au manoir.

Comme vous vous en doutez, tous ces items réapparaissent au fur et à mesure du temps. De ce fait, résoudre cette énigme pourrait vous prendre plusieurs jours.

Dans tous les cas, dès que vous avez tout, donnez-les à l'arbre hurlant.

Énigme n°4 et sa solution : La maison aux potions

Entrez dans la maison, dont la porte arbore un dessin de potion.

Interagissez avec le livre, placé sur un meuble, au fond de la bâtisse.

Vous devez rassembler différents ingrédients, que vous pourrez dénicher sur place mais aussi dans votre Vallée : Une fleur épineuse de pétales blancs → Il s'agit des fleurs blanches que vous pouvez collecter dans le manoir. Un poisson félin → Vous devez pêcher un poisson-chat. Pour cela, rendez-vous dans la Prairie tranquille de votre Vallée et lancez votre ligne dans un cercle orange/doré. Il se peut également que vous en obteniez grâce au bateau de pêche de Vaiana. Deux poissons sans chair → Cela fait référence aux arêtes/os de poisson que vous pouvez obtenir près de la tombe de Zéro. Un poisson toujours en garde → Vous devez pêcher un espadon. Cela nécessite de se rendre dans la zone Plage enchantée de votre Vallée et pêcher dans un cercle orange/doré. Il se peut également que vous en obteniez grâce au bateau de pêche de Vaiana.

Une fois que vous avez tout, mettez ces ingrédients dans le chaudron, situé dans la maison en question.

Ramassez votre récompense, qui est le mobilier Chaudron noir.

Énigme n°5 et sa solution : L'armure dans le manoir

Rendez-vous dans le manoir et parlez avec l'armure au fond de la pièce.

Vous allez devoir répondre correctement à plusieurs questions. Voici les réponses à donner : Combien y a t-il de citrouilles bleues sur cette île ? Six. Quel animal se cache dans la boîte surprise effrayante dans le Festival volant ? Un chat. Combien y a t-il de tombes dans le Festival volant hanté ? Sept. Quelle est la nourriture préférée du Renard « Zéro » fantôme ? Le poisson-squelette bleu.

Vous pouvez, dès lors, récupérer votre récompense : le mobilier Armure hantée.

Énigme n°6 et sa solution : La page manquante

Entrez dans la maison, dont la porte affiche une toile d'araignée.

Interagissez avec le livre placé sur un meuble, qui vous explique que le Grimoire a été endommagé et qu'une page a été arrachée.

Cette page se trouve dans une chambre, dont l'accès est verrouillé. Cela nécessite donc de trouver la clé, au préalable.

Allez à l'étage pour récupérer une clé rouge sur la statue d'un lion (à briser avec sa pioche).

Utilisez la clé sur l'un des coffres au sous-sol afin d'obtenir deux bougies.

Dès que possible, placez toutes les bougies que vous possédez dans les citrouilles. Normalement, vous obtiendrez votre premier fragment de clé.

Poursuivez le renard fantomatique dans toute la maison, jusqu'à ce que ce dernier laisse tomber un autre fragment.

Allez à une station d'artisanat pour fabriquer la clé hantée réparée, à partir de ces deux fragments (dans l'onglet « Événements »).

Retournez dans ladite maison, montez à l'étage et ouvrez la porte à l'aide de la clé.

Entrez dans la chambre pour récupérer un livre au sol, que vous devez mettre dans la bibliothèque au rez-de-chaussée.

Le nouveau livre obtenu doit être mis dans l'étagère à l'étage.

Le troisième livre collecté va dans la bibliothèque au sous-sol.

Ce quatrième et dernier livre va dans l'étagère située dans la chambre.

Vous devez, à présent, terminer un casse-tête, qui vous demande de placer des pièces de puzzle aux bons endroits.

Intéressez-vous au mur avec les piliers comportant des symboles pour rentrer la combinaison suivante : Pilier 1 : Toile d'araignée. Pilier 2 : Chat. Pilier 3 : Chauve-souris. Pilier 4 : Chapeau.

Vous obtiendrez, dès lors, la page manquante que vous pouvez insérer dans le grimoire, placé dans la chambre.

Vous récupérerez une nouvelle récompense : le Sceau magique décoratif.

Énigme n°7 et sa solution : Le sous-sol

Après avoir résolu la précédente énigme, sortez de la maison et faites le tour pour apercevoir une porte au sol.

Utilisez la clé préalablement obtenue pour en déverrouiller l'accès et entrez-y.

Ouvrez le coffre rouge sur votre gauche pour obtenir une récompense : le mobilier Porte inquiétante du sous-sol.

D'après les informations disponibles en jeu, la prochaine et dernière énigme de l'événement Festival volant hanté 2026 de Disney Dreamlight Valley sera disponible dans 10 jours, soit le 17 octobre. À ce moment-là, nous mettrons à jour cet article pour vous partager sa solution.