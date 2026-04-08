Pocahontas Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Pocahontas sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le personnage Pocahontas sur Disney Dreamlight Valley ?

Ouvrez votre boîte aux lettres pour découvrir un message provenant de Vaiana.

Allez à la Plage Enchantée et ramassez une algue luisante afin de débuter la quête « Des murmures dans le vent ».

Allez voir Vaiana pour lui donner les algues luisantes.

Rejoignez, ensuite, Vaiana dans sa maison.

Parlez-lui, puis utilisez le matériel de navigation, qui est présent dans la maison de Vaiana (il suffit d'entrer via le petit carré apparaissant dans la maison dudit personnage).

Discutez de nouveau avec Vaiana.

Mettez-vous en quête des Vents tourbillonnants de pétales de fleurs sur l'île mystérieuse (sur la partie haute de l'île).

Parlez à Vaiana de votre découverte, puis ramassez l'Orbe de souvenir pour récupérer deux indices.

Discutez avec Vaiana, puis rejoignez les deux endroits indiqués dans l'Orbe de souvenir. Vous pouvez, à tout moment, consulter une nouvelle fois les indices en allant dans « Collection », puis « Souvenir » depuis le menu en jeu. Mais, ne vous en faites pas, ces endroits ne sont pas très compliqués à trouver.

Si vous êtes aux bons emplacements, utilisez votre pioche pour creuser les trous et ainsi récupérer des morceaux de bijou.

Rapportez ces éléments à Vaiana.

Vous devez, à présent, terminer un casse-tête afin de remettre le nouveau souvenir en ordre. Fiez-vous aux bordures des pièces à positionner pour trouver les bons emplacements. Dans certains cas, vous devrez tourner les éléments du puzzle.

Une fois que cela est fait, parlez à Vaiana.

Rejoignez le ponton, puis discutez avec ledit personnage.

Naviguez en sélectionnant l'option « Est ».

Parlez avec Vaiana, qui vous demande désormais de chercher des planches qui flottent.

Vous pourrez en récupérer en vous rendant au « Nord » avec le bateau.

Donnez les planches à Vaiana, et retournez à l'« Est ».

Placez, ensuite, les planches sur le bateau pour construire un ponton.

Pêchez le dernier bijou dans le tourbillon lumineux en utilisant votre canne à pêche.

Retournez maintenant sur l'île mystérieuse.

Interagissez avec la station d'artisanat, présente sur l'île, pour réparer les morceaux de bijou.

Donnez le collier réparé à Vaiana.

Vous rencontrerez alors Pocahontas.

Retournez dans votre Vallée en interagissant avec le matériel de navigation, qui est situé près du bateau.

Placez la maison de Pocahontas à l'emplacement de votre choix, et débloquez-la en interagissant avec le panneau de Picsou.

Il ne vous reste plus qu'à accueillir Pocahontas, à l'Esplanade. Parlez à Pocahontas pour terminer la quête.



Depuis la mise à jour « Whispers of the Wind », qui a été déployée le 8 avril 2026, les joueurs et les joueuses depeuvent débloquer un tout nouveau personnage, à savoir. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, et ainsi l'inviter à rejoindre votre Vallée en tant que résidente.n'est pas très compliqué en réalité. Toutefois, comme indiqué par les développeurs, cela nécessite d'avoir Vaiana en tant que résident de la Vallée. Si tel est le cas, voiciVous avez, ainsi, réussi à. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.