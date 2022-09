Disney Dreamlight Valley : Pièces étoiles, comment en gagner ?

Gagner des pièces étoiles sur Disney Dreamlight Valley

Vendre des gemmes

Grenat brillant Prix de vente : 640 pièces étoiles.

Grenats x 5 Prix de vente : 800 pièces étoiles.

Péridot x 5 Prix de vente : 1 000 pièces étoiles.

Topaze brillante Prix de vente : 960 pièces étoiles.



La pêche et la vente

Poisson Brême Prix de vente : 280 pièces étoiles.

Truite arc-en-ciel Prix de vente : 50 pièces étoiles.

Poisson-chat Prix de vente : 550 pièces étoiles.

Hareng Prix de vente : 65 pièces étoiles.

Crevette Prix de vente : 300 pièces étoiles.



Cultiver et vendre ses récoltes

Laitue Coût de la graine à l'unité : 3 pièces étoiles. Prix de vente à l'unité : 8 pièces étoiles. Bénéfice : 5 pièces étoiles/laitue.

Blé Coût de la graine à l'unité : 1 . Prix de vente à l'unité : 2 pièce étoiles. Bénéfice : 1 pièce étoile/blé.

Carotte Coût de la graine à l'unité : 10 pièces étoiles. Prix de vente à l'unité : 44 pièces étoiles. Bénéfice : 34 pièces étoiles/carotte.

Tomate Coût de la graine à l'unité : 8 pièces étoiles. Prix de vente à l'unité : 22 pièces étoiles. Bénéfice : 14 pièces étoiles/tomate.

Colza Coût de la graine à l'unité : 25 pièces étoiles. Prix de vente à l'unité : 109 pièces étoiles. Bénéfice : 84 pièces étoiles.



Framboise Prix de vente : 21 pièces étoiles/unité.

Myrtille Prix de vente : 29 pièces étoiles/unité.

Banane Prix de vente : 29 pièces étoiles/unité.

Pomme Prix de vente : 25 pièces étoiles/unité.



Sur, la monnaie principale est. Celle-ci permet d'acheter des meubles et des vêtements auprès de Picsou ou encore de se procurer des graines sur les stands de Dingo. Elle est également nécessaire pour augmenter la taille de son inventaire , etc. Au vu de sa très grande importance sur le soft, nous vous avons concocté un guide recensantAvant tout chose, nous vous conseillons de toujours être accompagné par un personnage avant de réaliser les différentes actions listées ci-dessous. À tout moment, vous pouvez demander à l'un de ceux présents dans la Vallée de « faire un tour » avec vous. Cela vous permettra d'augmenter votre niveau d'amitié avec ledit PNJ, mais aussi de récupérer davantage de ressources.En effet, vous pourrez affilier un personnage à l'une des activités suivantes : Excavation, Jardinage, Pêche, Cuisine, etc., quand vous avez débloqué le niveau 2 d'amitié avec lui. Ainsi, si vous comptez aller pêcher, choisissez plutôt de « faire un tour » avec le PNJ affilié à la pêche. Ceci vous permettra de récupérer encore plus de poissons. Cela vaut pour les autres activités, vous l'aurez compris.Mais, sans plus tarder, voici(liste non exhaustive) qui vous rapporteront des pièces étoiles sur. N'oubliez pas de faire attention à votre jauge d'énergie , tout du long.Sur, vous pourrez notamment voir des roches minières (comme sur l'image ci-dessous) à différents endroits de l'Esplanade, de la Prairie Tranquille et dans les différents biomes. En utilisant votre pioche sur ces roches, vous collecterez diverses ressources (minerais de charbon, pierres), mais aussi des gemmes.Ces gemmes peuvent être vendues à Dingo, via ses stands. Vendre des gemmes est assez intéressant, car vous obtiendrez facilement beaucoup de pièces étoiles. Remarquons, également, que les roches minières réapparaissent assez rapidement. De ce fait, vous pouvez régulièrement repartir à la recherche de gemmes, pour gagner encore plus de pièces étoiles. Voici, d'ailleurs, quelques exemples de gemmes et leur prix de vente.Par ailleurs, la pêche est aussi une bonne manière de gagner des pièces étoiles, sur le titre de Gameloft. À plusieurs reprises, dans les zones de pêche, vous pourrez voir des cercles dorés ou bien bleus. Cela signifie que des poissons plus rares sont présents. Ainsi, dès que vous en voyez, n'hésitez pas pêcher dans ces zones. De ce fait, comme vous l'aurez compris, certains poissons se vendent mieux que d'autres. D'ailleurs, voici quelques exemples :Évidemment, cultiver et vendre ses récoltes est un bon moyen d'obtenir des pièces étoiles, voir le meilleur, sur. D'ailleurs, sachez que vous pouvez obtenir des graines de plusieurs façons, notamment en les achetant via les stands de Dingo. À ce sujet, sachez que les graines et fruits/légumes vendus par Dingo changent en fonction du biome dans lequel vous êtes et du niveau d'amélioration de la structure. Par exemple, via le stand de la Prairie Tranquille, vous pourrez acheter des graines de laitue. En revanche, dans le biome Plage Enchantée, vous aurez la possibilité de vous procurer des graines de tomate. Néanmoins, voici quelques exemples de récoltes et les bénéfices que vous pouvez générer.N'oubliez pas non plus de collecter les différents fruits présents sur les arbres, dans les biomes. Ils peuvent être vendus à un bon prix et ne nécessitent pas beaucoup d'actions de votre part, car vous n'avez qu'à les ramasser.Il existe certainement d'autres façons de gagner rapidement et facilement des pièces étoiles sur. Cette liste est donc non exhaustive et n'est là que pour vous aider à bien démarrer sur le titre de Gameloft. Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC.