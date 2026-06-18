Disney Dreamlight Valley annonce le pack Aventure Honeyglow Woods, tout ce qu'il faut savoir

Gameloft a, récemment, dévoilé le pack Aventure Honeyglow Woods à destination de Disney Dreamlight Valley. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir à propos de ce contenu additionnel payant.

Après sa mise à jour mettant en scène Hercule, Disney Dreamlight Valley va se doter d'un tout nouveau contenu additionnel, soit le pack Aventure Honeyglow Woods, qui a été présenté lors d'un stream spécial le 17 juin 2026. Voici, d'ailleurs, un récapitulatif concernant le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley, qui sort très bientôt.

Disney Dreamlight Valley révèle le pack Aventure Honeyglow Woods avec une date

En effet, durant le Summer showcase, organisé par Gameloft et diffusé le mercredi 17 juin 2026 en début de soirée, les développeurs de Disney Dreamlight Valley ont révélé le pack Aventure Honeyglow Woods. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un tout nouveau contenu additionnel payant, qui se rendra disponible le 8 juillet prochain.

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Le contenu du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley dévoilé

Célébrant les 100 ans de Winnie l'Ourson, le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley transportera les joueurs et les joueuses dans une toute nouvelle région, soit les Bois de Lumiel. Cette nouvelle zone est, d'ailleurs, composée de plusieurs biomes : la prairie Drowsybloom/Arpents ronfleuris Acre, le marais lugubre Gloommeadow/Mornelande, la forêt Braveheart Grove/Bosquet du Bravecœur et le vallon Nectar Apiary/Ruche Nectar. La région Bois de Lumiel sera accessible via une « pousse d'arbre » magique, qui fait donc office de portail, que les joueurs et les joueuses devront placer dans leur Vallée.

Évidemment, la communauté peut s'attendre à rencontrer de nouvelles bestioles et de nouveaux personnages, c'est-à-dire Winnie l'Ourson, Porcinet et Bourriquet. Compléter le pack Aventure Honeyglow Woods permettra, ainsi, de les débloquer et les inviter à rejoindre votre Vallée. Pour cela, il faudra panser les « plaies de cette contrée » et élucider « le mystère au cœur des Bois de Lumiel ».

Soulignons également que le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley proposera une nouvelle mécanique, soit l'apiculture, ainsi qu'un tout nouveau mini-jeu, baptisé les bâtons de Winnie. Celui-ci sera accessible via la zone Mornelande et est décrit comme ceci :

Chaque joueur devra choisir un objet et le jeter dans l'eau. Le joueur dont l'objet franchira la ligne d'arrivée en premier remportera la victoire ! Les bâtons de Winnie sont une activité conviviale qui vous permettra de tisser des liens d'amitié solides avec vos amis et voisins de la vallée.

Quel est le prix du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley ?

D'après les dernières informations connues, le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley sera vendu séparément, et ce à 16,99 €. Celui-ci inclut le nouveau contenu additionnel, mais aussi 2 000 Pierres de lune. Autrement, sachez qu'un bundle, comprenant ledit pack, 10 000 Pierres de lune et le jeu de base Disney Dreamlight Valley, sera disponible à la vente, contre 49,99 €. Les joueurs et les joueuses qui précommanderont l'un de ces deux éléments avant le 22 juillet 2026 recevront gratuitement le style de rêve Rainy Day Winnie The Pooh.

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Rendez-vous donc le 8 juillet 2026 pour découvrir le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Mac.