Argile sur Disney Dreamlight Valley

Où trouver de l'argile ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, de nombreuses ressources et matières premières devront être collectées et transformées. À l'image du minerai de fer , à partir duquel il est possible de crafter des lingots de fer, l'argile est une ressource très importante. Dans ce nouveau guide, nous vous indiquonsAfin de trouver de l'sur, les joueurs et les joueuses devront impérativement avoir avancé dans l'histoire principale. Pour être plus précis, il convient d'avoir terminé la quête de Merlin intitulée « L'Amitié avant tout ». Celle-ci vous demande d'augmenter votre niveau d'amitié, jusqu'au rang 5, avec trois personnages différents. D'ailleurs, sachez que nous vous indiquions comment faire dans un article dédié En effet, c'est en accomplissant cette quête bien spécifique que vous pourrez débloquer de nouveaux biomes. Ce qui est primordial pour récupérer de l'argile. De notre côté, nous avons pu mettre la main sur de l'argile dans la zone le Bayou de la Confiance. La débloquer vous coûtera 5 000 Dreamlight. Notons tout de suite que vous pourrez très certainement trouver de l'dans d'autres zones, mais ici nous nous intéresserons tout particulièrement au biome Bayou de la Confiance.Ainsi, une fois que vous avez débloqué ladite zone, allez-y. Au bord des étangs/points d'eau, vous pourrez apercevoir de la terre transformée en boue, par endroits (image ci-dessous). Équipez-vous de votre pelle et utilisez-la pour creuser des trous dans cet espace. Normalement, vous devriez obtenir de l'. Remarquons que vous n'en récupérerez pas nécessairement à chaque coup de pelle donné, mais le taux de drop est tout de même assez conséquent. Il ne vous reste plus qu'à répéter l'opération autant de fois que nécessaire.L'est une ressource qui vous sera demandée à plusieurs reprises, notamment dans des quêtes, comme celle de Dingo intitulée « L'épave mystérieuse ». Cette matière première peut également être utilisée pour fabriquer des briques, nécessaires à la confection de meubles ou objets de décoration.Rappelons quey est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. La version 1.0 du titre n'arrivera que l'année prochaine, selon les dernières informations partagées par Gameloft.