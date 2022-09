Disney Dreamlight Valley : Minerai de fer et lingot de fer, comment en obtenir ?

Minerai et lingot de fer sur Disney Dreamlight Valley

Collecter des minerais de fer

Fabriquer des lingots de fer

, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre de cette année, sur la plupart des plateformes de jeu. Durant leur aventure sur le titre, les joueurs et les joueuses devront récupérer et collecter de nombreuses ressources. Certaines d'entre elles peuvent, ensuite, être transformées. C'est le cas, par exemple,. Dans ce qui suit, nous vous expliquonsPour trouver dusur, vous devrez impérativement avoir réalisé certaines actions, notamment avoir débloqué quelques biomes annexes à l'Esplanade. En effet, de notre côté, c'est dans la zone Forêt du Courage ou encore celle intitulée le Bayou de Confiance que nous avons pu mettre la main sur du. Afin de débloquer ces biomes, il convient d'avoir terminé la quête de Merlin « l'Amitié avant tout ». Mais aussi d'avoir libéré l'accès à ces zones, ce qui vous coûtera des Dreamlight : 5 000 pour le Bayou de la Confiance et 3 000 pour la Forêt du Courage.Néanmoins, si vous avez débloqué l'un de ces deux biomes, vous pouvez obtenir duPour cela, vous devez trouver des roches minières (image ci-dessous). Une fois devant, utilisez votre pioche pour casser la roche. Parmi les items à ramasser, vous devriez avoir récupéré duN'hésitez pas à repérer où sont positionnées ces roches, dans chaque biome, afin de gagner du temps la prochaine fois. De plus, nous vous conseillons de débloquer le déplacement rapide pour vous rendre dans ces différentes zones.Une fois que vous avez dudans votre inventaire, il va vous falloir le transformer en un ou des. Là encore, rien de bien compliqué : allez à une station d'artisanat et interagissez avec. Sélectionnez ensuite l'onglet « Matériau raffiné » puis « Lingot de fer ». Notez que pour fabriquer un lingot de fer, il vous faut absolument 5 minerais de fer et 1 minerai de charbon (obtenu en cassant des rochers ou de la roche, par exemple). Dès lors, il ne vous reste plus qu'à crafter la quantité deque vous désirez ou que vous pouvez fabriquer.Remarquons que certaines quêtes, dont celle de Dingo « L'épave mystérieuse », vous demanderont de posséder cette ressource. Ainsi, nous vous conseillons d'aller régulièrement chercher duet de le transformer en des. Ce matériau raffiné peut également être utilisé pour fabriquer des meubles ou objets de décoration.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Si vous êtes actuellement plongé dans l'aventure de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider.