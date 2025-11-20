Blanche-Neige Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons comment débloquer le personnage Blanche-Neige sur Disney Dreamlight Valley, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch.

Comment débloquer Blanche-Neige sur Disney Dreamlight Valley ?

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Quête « Une invitation pleine d'espoir » de Blanche-Neige sur Disney Dreamlight Valley

Allez dans la grotte à proximité, pour trouver quelque chose permettant de contourner l'essaim d'abeilles sur le pont. Cela vous permet de débloquer votre premier cheval.

Une fois que vous avez votre cheval, retournez près de Blanche-Neige pour pousser le petit chariot de fleurs en avant. Cela attirera les abeilles, et vous pourrez progresser.

Dénichez des indices autour du puits à vœux, et parlez-en à Blanche-Neige.

Cherchez des indices près des ruines du Ranch, et discutez-en avec Blanche-Neige.

Trouvez des indices près de l'écurie en ruine, et retournez voir Blanche-Neige.

Vous aurez, ainsi, terminé la quête « Une invitation pleine d'espoir ».





Quête « Histoire d'un cœur brisé » de Blanche-Neige sur Disney Dreamlight Valley

Enlevez les cristaux en utilisant votre cheval.

Entrez dans le Cœur de Florespérance.

Vous devez à présent retirer 3 cristaux rouges disséminés aux quatre coins de la zone. Le jeu vous donne des indications, et ces cristaux ne sont pas très compliqués à trouver.

Rassemblez, désormais, des Florespérances mortes en traversant les petits buissons dorés sur votre cheval et au galop.

Retournez voir Clochette dans le Cœur de Florespérance et parlez-lui.

Allez voir Blanche-Neige au Ranch de Florespérance.

Brossez votre cheval.

Allez, ensuite, voir Picsou pour lui parler du logement de Blanche-Neige.

Placez la maison de Blanche-Neige à l'endroit de votre choix.

Interagissez avec le panneau de ladite bâtisse pour la construire.

Accueillez, finalement, Blanche-Neige.





Le 19 novembre 2025,a accueilli l'extension Wishblossom Ranch, qui apporte plusieurs nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont de nouveaux personnages. Évidemment, ces derniers peuvent être débloqués et ainsi devenir des résidents permanents de votre Vallée.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme vous vous en doutez, pour, vous devez impérativement avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch. Si tel est le cas, rendez-vous au Ranch de Florespérance, la région de ce contenu additionnel, pour y rencontreret réaliser ses quêtes.La quête « Une invitation pleine d'espoir » est la toute première mission qui vous sera proposée sur le DLC Wishblossom Ranch de. D'ailleurs, en vous rendant au Ranch de Florespérance, vous rencontrerez, à qui vous devrez donner votre Coupon du Ranch de Florespérance. Par la suite, vous devrez réaliser les objectifs suivants :Dès que vous aurez réalisé la quête « Une invitation pleine d'espoir », vous pourrez débuter la mission « Histoire d'un cœur brisé » en parlant à. Pour l'accomplir, vous devrez vous rendre à l'entrée du Cœur de Florespérance :Vous avez ainsi débloqué, qui est un personnage disponible dans l'extension Wishblossom Ranch. Une fois que cela est fait, Blanche-Neige devient une résidente permanente de votre Vallée et vous pouvez continuer ses quêtes, afin de progresser dans l'histoire dudit contenu additionnel ou bien récupérer des récompenses d'amitié.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Mac.