Disney Dreamlight Valley : Maki au saumon, quelle est la recette ?

Recette du Maki au saumon sur Disney Dreamlight Valley

Riz Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, au Bayou de la Confiance. Coût : Graine : 35 pièces étoiles/unité.

Algue Emplacement : À pêcher dans les étendues d'eau.

Saumon Emplacement : À pêcher dans les Hauteurs glacées ou bien au Plateau Ensoleillé.



Sur, les Makis peuvent être réalisés avec différents types de poissons, notamment avec du thon mais aussi du saumon. D'ailleurs, dans ce guide, nous vous dévoilonsPour cuisiner un, il est impératif d'avoir débloqué certains biomes de la Vallée, tels que les Hauteurs glacées, le Plateau Ensoleillé ou encore le Bayou de la Confiance. En effet, c'est dans ces zones que vous pourrez obtenir ou acheter les ingrédients nécessaires à ce plat. Néanmoins, sans plus tarder, voiciDès que vous avez rassemblé ces différents éléments, il ne vous reste plus qu'à cuisinier ledit repas. Pour cela, dirigez-vous à un poste de cuisine (soit celui dans votre maison, soit celui dans le restaurant de Ratatouille, à votre guise). Après avoir interagi avec la structure, plongez les ingrédients dans la marmite face à vous. Finalement, cliquez sur « Commencer à cuisiner » (un charbon est demandé).Vous avez alors obtenu un. Il s'agit d'un plat 3 étoiles, dont la description est : « Saumon enroulé dans du riz et des algues ». Manger unredonne 1 101 d'énergie. Vendre ce repas vous rapporte 323 pièces étoiles. Remarquons, pour finir, que pour la quête du personnage Scar , soit celle intitulée « On ne mange pas ses amis », vous devrez concocter deux Makis au saumon et deux Makis au thon Développé et édité par Gameloft,est à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Le titre figure également dans le Xbox Game Pass. Sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider durant votre aventure.