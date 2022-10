Disney Dreamlight Valley : Maki au thon, quelle est la recette ?

Recette du Maki au thon sur Disney Dreamlight Valley

Riz Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, au Bayou de la Confiance. Coût : Graine : 35 pièces étoiles/unité.

Soja Emplacement : À acheter via le stand de Dingo, au Plateau ensoleillé. Coût : Graine : 60 pièces étoiles/unité. Soja : 104 pièces étoiles/unité.

Thon Emplacement : À pêcher dans les zones aquatiques des Terres oubliées ou du Bayou de la Confiance.

Algue Emplacement : À pêcher dans les étendues d'eau.



Pour différentes quêtes ou bien pour récupérer de l'énergie, les joueurs et les joueuses devront préparer des plats, desserts et boissons sur. Or, cela nécessite d'avoir collecté les ingrédients adéquats et surtout avoir découvert la recette de tel ou tel repas. Dans ce qui suit, vous pourrez retrouver, sur le titre de Gameloft.Comme vous pourrez le constater ci-dessous, afin de réaliser des, vous aurez besoin d'ingrédients se trouvant dans des biomes bien spécifiques, notamment le Plateau ensoleillé, le Bayou de la Confiance ou encore les Terres oubliées. Dans tous les cas, voici ce qu'il vous faut pour préparer unAprès avoir rassemblé tous les ingrédients précédemment cités, il ne vous reste plus qu'à vous diriger vers un poste de cuisine. Interagissez avec et plongez lesdits items dans la marmite face à vous. Finalement, cliquez sur « Commencer à cuisiner » (un charbon est demandé).Ainsi, vous avez obtenu unqui est un plat 4 étoiles. La description à retrouver en jeu est la suivante : « Tout petits rouleaux de sushi parfaits pour manger sur le pouce ». Si vous décidez de manger un, vous récupérez 984 d'énergie. En revanche, sa vente vous rapporte 366 pièces étoiles. Notons que pour la quête de Scar , intitulée « On ne mange pas ses amis », vous aurez besoin de réaliser ce plat.Disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2022,est à retrouver sur les consoles PlayStation, Xbox mais aussi PC et Nintendo Switch. Le jeu figure également dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.