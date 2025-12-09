Disney Dreamlight Valley : MàJ The Winter Ball du 10 décembre 2025, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : Oogie Boogie, comment débloquer ce personnage ?
Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley.
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Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « The Winter Ball » en France
Patch notes de la mise à jour The Winter Ball de Disney Dreamlight Valley
Nouveaux contenus
- Une pantoufle de verre bien familière vous mènera à découvrir où la princesse magique de Disney's Cendrillon se trouvait tout ce temps.
- Pour débuter cette première quête, vous devrez avoir débloqué Marraine la bonne fée de Disney's Cendrillon.
- Avec l'aide de Marraine la bonne fée, brisez l'enchantement protecteur de la citrouille pour faire venir Cendrillon dans votre Vallée.
- Aidez Cendrillon dans ses quêtes d'amitié, explorez un nouveau hobby, apprivoisez des créatures curieuses et préparez un Friendship Ball à l'échelle de toute la Vallée pour débloquer ses éblouissantes récompenses d'amitié.
- Laissez entrer la magie des fêtes avec le Winter Warmth Star Path. Décorez votre Vallée avec du mobilier festif et accueillez un adorable compagnon Baby Pegasus aux couleurs de l'hiver.
- L'événement The Gift of Giving revient du 17 au 31 décembre. Complétez les succès des années précédentes, gagnez de nouvelles récompenses et connectez-vous le 25 décembre pour une surprise supplémentaire, récupérable jusqu'au 31 décembre.
- Du 7 au 28 janvier, affrontez le froid et découvrez le Winter Floating Festival pour résoudre des puzzles hebdomadaires et gagner des récompenses hivernales exclusives.
- Gardez un œil sur le Méga Bundle Cendrillon, qui arrive bientôt dans la boutique premium cette saison, accompagné de l'Icy Frozen Palace, d'un adorable Husky Puppy, et bien plus encore.
- Des packs saisonniers de Moonstones seront également disponibles pour une durée limitée, avec différents objets cosmétiques à venir dans de futures mises à jour.
- Veuillez noter que la Disney Dreamlight Valley Apple Arcade Edition n'inclut pas les Star Paths saisonniers ni l'accès au Premium Shop.
DreamTeams
- Les DreamTeams deviennent disponibles une fois la quête « Friendship is Everything » terminée.
- Créez ou rejoignez une communauté composée de jusqu'à sept amis. Personnalisez le nom, la devise et le motif de votre équipe, et demandez ou échangez des objets avec les autres membres. Cette nouvelle fonctionnalité est divisée en 4 sous-sections :
Votre DreamTeam
- Cet onglet du menu DreamTeam vous permet de gérer l'identité de votre équipe.
- Rejoignez ou créez votre propre DreamTeam.
- Une fois membre d'une DreamTeam, vous pouvez consulter les informations de l'équipe et son journal d'activités, ainsi que quitter le groupe.
- Pour les propriétaires : vous pouvez gérer le nom, la devise et l'icône de votre équipe, inviter d'autres joueurs et consulter les journaux d'activités des membres. Vous pouvez aussi transférer la propriété à un autre membre ou dissoudre complètement votre DreamTeam.
Membres
- Cette section répertorie tous les membres de la DreamTeam avec leurs informations principales.
- Vous pouvez consulter les portraits, noms, collections générales et portes de Royaumes débloquées de chaque membre.
- Vous pouvez également ouvrir une carte de profil détaillée pour chaque membre, qui inclut des informations telles que le Rang actuel DreamSnaps et sa progression dans l'histoire principale.
- Pour les propriétaires : vous pouvez gérer ou retirer des membres de la DreamTeam.
Partage d'items
- Les membres d'une DreamTeam peuvent utiliser cet onglet pour demander les objets dont ils ont besoin et répondre aux demandes des autres.
- Pour demander un objet, ouvrez votre propre boîte de requêtes, sélectionnez l'un des quatre emplacements disponibles, puis ajoutez un objet depuis votre inventaire.
- Vous pouvez faire jusqu'à deux demandes par jour. Cela signifie que les quatre emplacements de la boîte de requêtes peuvent être remplis en deux jours si aucune donation n'est faite.
- Pour donner, ouvrez la boîte de requêtes d'un membre, sélectionnez l'un des objets demandés, puis choisissez la quantité correspondante dans votre inventaire pour lui envoyer.
- Sur les appareils Nintendo ou MacOS, les Pixel Shards reçus lors de donations ne seront pas ajoutés à votre inventaire. Un correctif sera bientôt déployé.
Améliorations
Star Path
- Traquer toutes les missions :
- Vous pouvez désormais suivre toutes vos missions actives du Star Path en même temps.
- Mise à jour de l'interface
- Une interface mise à jour met désormais en évidence les récompenses déjà collectées.
- Récupération automatique :
- Une nouvelle fonctionnalité Auto-Claim pour les missions et les récompenses peut désormais être activée pour les joueurs utilisant le Premium Star Path.
- Les récompenses auto-récupérées suivront l'ordre numérique affiché sur l'écran des Récompenses.
- Période d'activité :
- À partir de la mise à jour The Winter Ball, les missions du Star Path seront prolongées de 24 heures. La période de grâce dure donc désormais 24 heures.
Boutique de Picsou
- Politique des retours pour la boutique de Picsou :
- Vous pouvez désormais revendre les objets achetés à Picsou pour 75 % de leur valeur en Star Coins.
- Amélioration de la boutique :
- Une nouvelle barre de recherche, des filtres et des options de tri ont été ajoutés au système de livraisons de Picsou afin de faciliter la navigation et les achats.
Mode Photo
- Villageois :
- Vous pouvez maintenant choisir quels Villageois de votre Vallée apparaissent dans vos photos.
- Jusqu'à 15 Villageois de Disney Dreamlight débloqués pourront être affichés.
Accès aux Royaumes et coûts
- De nouveaux prix Dreamlight dynamiques pour débloquer les portes des Royaumes permettent une expérience plus personnalisée. Après les 3 premières portes, vous êtes libre de choisir laquelle débloquer ensuite.
- Portes 1, 2 et 3 restent inchangées : la 1re est gratuite, les 2 suivantes coûtent 3000.
- Porte 4 : 4000
- Porte 5 : 5000
- Porte 6 : 6000
- Porte 7 : 7000
- Porte 8 : 8000
- Porte 9 : 9000
- Porte 10 : 10000
- Porte 11 : 11000
- Porte 12 : 12000
- Porte 13 : 13000
- Porte 14 : 14000
- Porte 15 et au-delà : 15000
Autres
- Capacités des compagnons :
- Vous avez du mal à vous rappeler quel Animal Companion aide pour quelle ressource, ou vous auriez aimé que vos Rabbits puissent vous aider avec les Grains ? Avec cette mise à jour, vos compagnons vous assistent désormais selon des catégories d'activités :
- Lapins → Gardening
- Écureuils → Foraging
- Renards, Crocodiles, Tortues → Fishing
- Ratons-laveurs, Whimsical Creatures → Mining
- Corbeaux → Digging
- Capybaras, Serpents, Singes → Timebending
- Hiboux, Bébés Dragons, Pegases → Snippet Catching
- Sunbirds → Flower Pick-Up
- Chiens → Wood Pick-Up
- Compagnon de la communauté :
- Bonne nouvelle ! Le Sakura Blossom Dragon — le compagnon de la communauté créé avec votre aide plus tôt cette année — arrive dans votre Vallée avec la mise à jour The Winter Ball. Pour l'obtenir, entrez simplement le code suivant dans votre Menu une fois la mise à jour en ligne : COMMUNITYCOMPANIONDRAGON2025.
Mises à jour pour l'extension Wishblossom Ranch
- Les mises à jour suivantes concernent les joueurs possédant l'extension Wishblossom Ranch.
- Montée de niveau pour les montures :
- Le simple fait de monter un cheval accorde désormais beaucoup plus d'XP.
- Miner ou retirer des Dead Wishblossoms, Splinters of Fate, Inkies et Épinces nocturnes accorde également plus d'XP.
- L'arrosage et la récolte donnent également plus d'XP — la récolte donnant désormais plus du double d'avant.
- Écurie de la Vallée :
- Tout comme les écuries, vous pouvez désormais placer une copie de l'écurie de Wishblossom Ranch dans la Vallée et dans toute autre extension que vous possédez.
Corrections
- Correction d'un problème empêchant la progression de la quête Crystal Cavern: Pixie Acres lorsque l'ascenseur restait bloqué dans une mauvaise position.
- Correction d'un problème dans la quête The Decay où les cristaux n'étaient pas reconnus comme brisés si le dialogue avec la Flétrissure était ignoré.
- Correction d'un problème où l'ingrédient Champignon Bouton ne rentrait pas dans la marmite de cuisson.
- Correction d'un problème où les Champignons Boutons n'étaient pas reconnus comme ingrédient.
- Correction d'un problème empêchant le Gem Stall d'Aladdin d'être placé dans le Wishblossom Ranch.
- Correction d'un problème où certaines pierres n'avaient pas de textures dans la zone Wishing Way.
- Correction d'un problème où les PNJ ayant le rôle Miner couraient trop loin pour livrer les objets supplémentaires lorsque vous miniez à cheval.
- Correction d'un problème permettant de quitter les Crystal Caverns par l'entrée après avoir ravivé le Whishblossom, ce qui déclenchait des messages prématurés nécessitant un Maximus amélioré.
- Correction d'un problème où votre personnage devenait invisible si Blanche-Neige était débloquée pendant que vous étiez à cheval.
- Correction d'un problème où faire défiler le menu de personnalisation des yeux du cheval faisait également zoomer la caméra.
- Correction d'un problème où le Alpine Chicken Coop ne fonctionnait pas comme Maison pour compagnon.
- Correction d'un problème où le Snowy Alpine Cottage était trop petit.
- Correction d'un problème où les couleurs des sabots des chevaux ne s'appliquaient pas correctement.
- Correction d'un problème empêchant la récolte des cultures du côté gauche avec l'aptitude du cheval.
- Correction d'un problème où certains objets de décoration du Wishblossom Ranch étaient disponibles avant le déblocage de leur biome.
- Correction d'un problème où des emplacements incorrects du Caravan avaient une limite de 10 objets.
- Correction d'un problème permettant de farmer de l'XP avec le cheval en essayant de sauter par-dessus un objet impossible à franchir.
- Correction d'un problème où la boue du camp dans la quête Army of Dragons pouvait apparaître dans un endroit inaccessible.
- Correction d'un problème dans la quête Imagination Land où il pouvait ne pas y avoir suffisamment d'Épines nocturnes pour la compléter.
- Correction d'un problème où les feux dans la quête Lasers & Crafts ne comptaient pas pour la progression de la quête.
- Correction d'un problème empêchant de planter l'Orb of Nurturing dans la quête Nature & Nurture.
- Correction d'un problème où la Belle et la Bête ne dansaient pas après avoir terminé la quête du Once Upon a Dance Dream Bundle.
- Correction d'un problème où le Restaurant de Remy et la boutique de Picsou pouvaient être rétrogradés si le joueur lançait la mise à jour précédente avec une sauvegarde provenant de la mise à jour Sew Delightful ou antérieure.
- Correction d'un problème où les Compagnons animaux ne ramassaient pas certaines ressources comme les Shiny Gems, le Rich Soil, et certains types de poissons ou fruits de mer.
- Correction d'un problème où les emplacements de terre pour planter des arbres dans Protecting the Camp étaient à peine visibles.
- Correction d'un problème où les Empty Vials et les Tinkering Parts ne pouvaient pas être placés sur des tables.
- Correction d'un problème où les skins du Wishing Well revenaient au défaut après relance du jeu ou changement de Village.
- Correction d'un problème empêchant la récupération des matériaux lors du démontage d'une grande quantité d'objets au Uncrafting Station.
- Correction d'un problème où un devoir du Star Path ne pouvait pas être validé si deux Compagnons de niveau 2 étaient équipés au moment de le compléter.
- Correction d'un problème où placer le Wagon of Autumn Leaves près de Paths, Rugs ou Underbrush Path en mode Edit rendait ces objets impossibles à sélectionner.
- Correction d'un problème où les robes Web Witch Dress et Purple Witch Dress apparaissaient dans la mauvaise catégorie du Wardrobe.
- Correction d'un problème où les compagnons chargés de collecter des snippets n'attrapaient pas les Red Bird Snippets ni aucun Shadowy Snippets.
- Correction d'un problème où les compagnons chats tournaient sur eux-mêmes plusieurs fois après avoir fini leur animation de course.
- Correction d'un problème où il n'était pas possible de placer de petits objets sous le Magical Flurry Cloud.
- Correction d'un problème où placer des meubles sur le chemin du Flower Cart le rendait impossible à sélectionner.
- Correction d'un problème où le papier peint de votre maison apparaissait flou dans les coins.
- Correction d'un problème où la Mermaid Fantasy Asymmetrical Skirt se déformait avec certains types de corps.
- Correction d'un problème où le Grand Reading Nook affichait des erreurs graphiques.
- Correction d'un problème où le Headquarters Book Nook avait une image d'aperçu incorrecte dans le menu de livraison de Scrooge.
- Correction d'un problème où l'UI empêchait de déplacer la Harp sur les appareils iOS avec commandes tactiles.
- Correction de plusieurs problèmes d'affichage de texte sur les appareils iOS avec commandes tactiles.
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