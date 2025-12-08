Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « The Winter Ball » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « The Winter Ball », débarquant le 10 décembre 2025, sur Disney Dreamlight Valley.

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Heure de sortie de la mise à jour « The Winter Ball » en France de Disney Dreamlight Valley

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Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « The Winter Ball » de Disney Dreamlight Valley

Un nouveau personnage à débloquer : Cendrillon.

De nouvelles quêtes d'amitié liées à Cendrillon.

Un nouveau Star Path.

De nouveaux items dans la boutique Premium.

Deux événements saisonniers : Gift of Giving (du 17 au 31 décembre) et Floating Festival.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations : DreamTeam, permettant de créer une communauté, avec qui il est possible d'échanger des ressources. Nouvelles options pour le mode Photo. Barre de recherche pour la boutique de Picsou. Possibilité d'épingler les défis du Star Path.

Divers correctifs.

Comme indiqué par le studio de développement Gameloft,. Pour être plus précis, il s'agit du patch nommédans la langue de Shakespeare. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.D'ailleurs, si vous en faites partie, sachez que nous vous précisonsD'après l'historique des précédents patch déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie,. Néanmoins, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass deDe ce fait, à partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveaux contenus apportés par ce patch. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le studio de développement Gameloft n'a pas dévoilé de détails au sujet du poids de cette nouvelle mise à jour, qui est, pour rappel, gratuite.Si vous vous questionnez à propos du contenu de, voici un récapitulatif des nouveautés à venir via ce patch majeur :Rendez-vous donc le 10 décembre 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.