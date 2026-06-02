Disney Dreamlight Valley : MàJ A Hero's Journey du 3 juin 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour A Hero's Journey, déployée le 3 juin 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley va se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite le 3 juin 2026. Il s'agit, pour être plus précis, du patch intitulé « A Hero's Journey » dans la langue de Shakespeare. Évidemment, cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont deux nouveaux personnages à débloquer, un nouveau royaume à explorer ainsi que des corrections et améliorations.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour A Hero's Journey, déployée le 3 juin 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Patch notes de la mise à jour A Hero's Journey de Disney Dreamlight Valley Nouveaux contenus Pour lancer les événements de « A Hero's Journey », il vous suffit d'avoir débloqué le Château des Rêves. Franchissez une nouvelle porte du Royaume pour arriver sur une île d'entraînement appartenant au sage satyre Phil ! Mais attention, cette île autrefois illuminée est désormais plongée dans la pénombre... Serait-ce l'œuvre du Tisseur de Royaumes ? Entraînez-vous et prouvez que vous avez l'étoffe d'un héros pour aider à redonner vie à l'île !

Unissez vos forces à celles d'Hercule pour atteindre les dieux et redonner à l'île d'entraînement de Phil sa gloire d'antan. Après avoir fait preuve de votre ingéniosité héroïque, vous pourrez inviter Hercule dans votre Vallée, et avec un peu de persuasion supplémentaire, Phil le suivra peu après.

Placez la magnifique maison d'Hercule et accédez aux quêtes d'amitié et aux récompenses individuelles de ce duo !

Canalisez la divinité qui sommeille en vous et embrassez votre pouvoir dans le Star Path « Godly Glamor » ! Savourez de nouvelles tenues rayonnantes et des meubles anciens pour créer une atmosphère digne des dieux. Parcourez le Star Path pour débloquer un planeur nuage mythique, un petit Pégase rose, le style de rêve « Lueur divine » d'Hercule et le manoir nuage olympien.

Style de maison !

Du 10 au 30 juin, l'événement « Dreamlight Parks Fest » est de retour ! Trouvez et collectionnez les badges qui apparaissent dans votre Vallée pour tenter de remporter toutes les récompenses, anciennes et nouvelles !

Puis, du 15 au 28 juillet, lancez-vous dans le nouvel événement « Picture Pursuit » ! Accomplissez les quêtes quotidiennes confinées par certains villageois, repérez et prenez en photo des motifs insolites pour les débloquer et les utiliser à votre guise, et collectionnez-les tous pour obtenir un cadre exclusif pour le mode Photo !

La boutique Premium fait peau neuve, juste à temps pour le nouveau pack Hercule, qui comprend un kit de construction « Agora dorée », le style de maison « Villa grecque » et la possibilité d'invoquer un nouvel allié redoutable avec le nouveau compagnon « Good-Good-Good Puppy » !

Rajah, le fidèle compagnon de Jasmine, fera également son apparition dans le nouveau pack « Cozy Companion Rajah », proposant des interactions uniques avec Aladdin et Jasmine, des poses pour le mode Photo, une récompense d'amitié exclusive, et même un petit tigre comme compagnon !

D'autres objets passionnants arrivent dans la boutique Premium, tels qu'un nouveau style de rêve raffiné pour Ariel, le char de parade personnel de Moana, ainsi que des accessoires pour montures !

Ne manquez pas non plus de jeter un œil à la boutique générale de Picsou pour découvrir de tout nouveaux objets ! À partir de cette mise à jour, vous pourrez trouver chaque semaine de nouveaux vêtements et meubles.

Des packs Pierres de lune saisonniers seront également disponibles pour une durée limitée. Améliorations Dreamsnaps Nombre illimité de sauts : Avec la mise à jour « A Hero's Journey », nous supprimons la limite de sauts lors des votes DreamSnaps, ce qui vous offre davantage de liberté pour choisir les photos pour lesquelles vous souhaitez voter !

Décoration Préréglages : Découvrez une toute nouvelle façon de décorer votre Vallée grâce aux préréglages de décoration ! Cette fonctionnalité s'utilise en complément du mode Groupe et vous permet désormais de sélectionner une partie de votre Vallée et d'enregistrer les objets qui s'y trouvent sous forme de préréglage, ce qui vous permettra de supprimer, copier et remplacer facilement des sections décorées ! Si vous ne possédez pas suffisamment d'un objet pour compléter un préréglage enregistré, un espace réservé mis en évidence, appelé « Mirage », prendra sa place. Vous pourrez alors interagir avec le Mirage pour acheter ou fabriquer les objets manquants et les placer instantanément.

La Grande Exposition d'Olaf Nouvelles salles d'exposition : Dans « A Hero's Journey », la Grande Exposition d'Olaf inaugurera deux nouvelles salles : la Forêt du Courage et le Bayou de la Confiance.

Améliorations générales : Des transparents indiquant les objets requis pour chaque trou de serrure. Une liste des noms de chaque objet requis dans la section description. Le suivi des trous de serrure s'effectue désormais via le sac à dos plutôt que le stockage global. Si une salle n'est pas encore disponible, une note « Bientôt disponible » y est affichée.

Mode Photo Pose des villageois : Les nouvelles options du mode Photo vous offriront encore plus de liberté créative lorsque vous voudrez prendre la pose avec vos villageois préférés ! Choisissez exactement où et comment placer vos villageois, quelles animations d'attitude ils utiliseront, et même si vous souhaitez qu'ils s'arrêtent à un moment donné de l'animation !

Vues de caméra : De plus, nous avons également amélioré la vue de caméra longue portée/libre pour vous offrir plus de flexibilité afin d'obtenir la photo parfaite !

Divers Niveau du joueur : Gagnez des niveaux grâce à la nouvelle limite de niveau, qui passe de 40 à 50 ! Gagnez des XP d'amitié et progressez à travers encore plus de niveaux pour débloquer de nouvelles tenues et de nouveaux meubles exclusifs.

Horaires des animaux : Pour vous aider à repérer certains animaux les plus rares de votre Vallée, nous avons mis à jour certains de leurs horaires : Écureuil blanc : Toute la journée (les dimanches). Lapin calicot : Toute la journée (les jeudis). Tortue de mer noire : Toute la journée (les lundis). Raton laveur bleu : Toute la journée (les mercredis). Crocodile blanc : Toute la journée (les dimanches). Crocodile rose : Toute la journée (les samedis). Orchid Sunbird : Toute la journée (les vendredis). Renard roux : Toute la journée (les samedis). Corbeau brun : Toute la journée (les mardis). Singe noir et gris : Toute la journée (les mardis). Capybara rayé rouge et blanc : Toute la journée (les samedis). Cobra rayé vert et blanc : Toute la journée (les jeudis). Remarque : « Toute la journée » correspond à la période de 0h00 à 23h59, heure locale.

La boutique de Picsou : Dans cette mise à jour, nous avons également amélioré les chances d'apparition des objets que vous ne possédez pas afin d'offrir des options plus variées entre les boutiques de Picsou des différents villages et de vous donner plus de chances de découvrir de nouveaux objets d'un jour à l'autre.

Corrections Correction d'un problème dans la Grande Exposition où, parfois, un même objet pouvait être placé dans deux emplacements d'une vitrine et ne pouvait plus être retiré.

Correction d'un problème où Olaf n'apparaissait parfois pas dans la Grande Exposition.

Correction d'un problème avec les préréglages de décoration où l'aperçu en grille des objets pouvait être décalé.

Correction d'un problème où le menu d'artisanat revenait en haut de la page après chaque fabrication.

Quête Cleanliness Is Next to Dogliness : Correction d'un problème où l'objet Edwardian Dog Bath pouvait ne pas être enregistré lorsqu'il était ajouté à l'inventaire.

Quête The Dark Castle : Correction d'un problème où il était parfois impossible de franchir une porte.

Quête A Fishy Dispute : Correction d'un problème où un emplacement ne pouvait pas être pêchable.

Quête An Alarming Development : Correction d'un problème où les réveils n'apparaissaient pas dans l'inventaire.

Quête The Decay of Fashion : Correction d'un problème où les instructions étaient manquantes.

Quête Canine Cuisine : Correction d'un problème qui empêchait parfois la quête d'avancer même après avoir préparé le Doggy Donut.

Quête Furniture Fluster : Correction d'un problème qui empêchait parfois de ramasser le banc rouge.

Quête Canine Archaeology : Correction d'un problème qui empêchait parfois de déterrer le fragment de statue dans les Terres Oubliées.

Correction d'un problème qui empêchait de placer Railway Station Ticket Booth près de Railway Station Entrance.

Correction d'un problème qui empêchait de placer des objets sur les rails inclus dans l'ensemble Railway Station Set.

Correction d'un problème où le jeu pouvait se bloquer après avoir modifié le style de la maison du joueur et déplacer celle-ci vers un autre biome.

Correction d'un problème où le style de maison Cozy Star Observatory présentait des problèmes de scintillement sur certaines de ses textures.

Amélioration du temps nécessaire pour ouvrir la catégorie Personnaliser du menu Meubles.

Correction d'un problème où les objets placés sur le kit Icy Mountain River ne pouvaient pas être retirés.

Correction d'un problème sur PlayStation où la résolution d'une énigme du Livre de contes déclenchait un tic-tac répétitif.

Correction d'un problème sur PlayStation où le raccourci pour le remplissage automatique ne fonctionnait pas.

Correction d'un problème où le volume de la voix d'Aurore était trop élevé.

Correction d'un problème où les tâches Dreamlight prêtes à être accomplies disparaissaient après l'actualisation de la section lors d'un chargement suivant de la partie.

Correction d'un problème avec le mur de Luminous Vivarium qui projetait la lumière extérieure sur le sol.

Correction d'un problème où l'avatar masculin regardait sur le côté lors de certaines actions à cheval.

Correction d'un problème où aucune interface utilisateur ne s'affichait pour confirmer que vous pouviez dupliquer une fleur si vous en aviez déjà une dans le même inventaire.

Correction d'un problème où le jeu pouvait se bloquer partiellement après avoir appuyé rapidement sur l'icône de cuisine alors que l'option Ignorer le résultat était activée.

Correction d'un problème où le visage de l'avatar pouvait être déformé dans les écrans d'aperçu lors de l'équipement de certains parapluies.

Correction d'un problème où il manquait une texture sur le toit du style de maison Scrooge McDuck's Holiday Shop.

Correction d'un problème visuel concernant la cape du costume Adventuring Anna.

Correction d'un problème qui faisait que les tournesols apparaissaient déformés dans certains éléments graphiques.

Correction d'un problème empêchant d'effectuer certaines actions dans un rayon spécifique autour du style de maison Cozy Rainy House.

Correction d'un problème d'alignement de texture sur la robe Bluebird Cottager.

Correction d'un problème sur Steam Deck où le clavier visuel n'apparaissait que lorsqu'on appuyait sur un champ de texte.

Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.