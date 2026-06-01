Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « A Hero's Journey » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « A Hero's Journey », débarquant le 3 juin 2026, sur Disney Dreamlight Valley.

Comme annoncé par les développeurs de chez Gameloft, le jeu de simulation Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite au début du mois de juin 2026, et plus précisément le 3. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agit du patch nommé « A Hero's Journey » en anglais. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous précisons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley, afin que vous soyez prêt pour son arrivée.

Heure de sortie de la mise à jour « A Hero's Journey » en France de Disney Dreamlight Valley

Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley devrait se rendre disponible aux alentours de 15h (heure française), le 3 juin 2026. Néanmoins, remarquons que cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a, en effet, été le cas par le passé, notamment en ce qui concerne les versions Switch, Switch 2 et Game Pass.

À partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger la mise à jour « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le titre et de se plonger dans les nouveaux contenus apportés. Au moment où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas dévoilé de détails au sujet du poids de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite.

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Résumé des nouveautés introduites par la mise à jour « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley

Si vous vous interrogez à propos du contenu de la mise à jour majeure « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley, voici un récapitulatif des nouveautés à venir :

Nouveau royaume

Nouveaux personnages : Phil et Hercule

Nouvelles quêtes d'amitié et récompenses liées à Phil ainsi qu'à Hercule

Nouveau Star Path

Nouveaux bundles dans la Boutique Premium

Nouveaux événements

Nouvelles améliorations : Niveau maximum (level cap) du joueur passe à 50 Possibilité de déplacer les personnages en mode Photo Nouvelles salles dans la Grande Exposition d'Olaf Préréglages pour la décoration de la Vallée

Diverses corrections

Rendez-vous donc le 3 juin 2026, en début d'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « A Hero's Journey » de Disney Dreamlight Valley. En guise de conclusion, rappelons que le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Nintendo Switch, PC et Mac.