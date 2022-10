Disney Dreamlight Valley : Liste de tous les types de bois et où les trouver

Tous les types de bois sur Disney Dreamlight Valley et leur(s) emplacement(s)

Bois dur

Bois sec

Bois sombre

Bois tendre

Bois tendre

Emplacements : Terres oubliées, Hauteurs glacées, Plateau ensoleillé, Bayou de la Confiance, Forêt du Courage, Prairie tranquille et Esplanade

Prix de vente : 5 pièces étoiles/unité





Bois dur

Emplacement : Terres oubliées, Hauteurs glacées, Plateau ensoleillé, Bayou de la Confiance et Forêt du Courage

Prix de vente : 10 pièces étoiles/unité





Bois sec

Emplacement : Terres oubliées, Hauteurs glacées et Plateau ensoleillé

Prix de vente : 25 pièces étoiles/unité





Bois sombre

Emplacement : Terres oubliées

Prix de vente : 50 pièces étoiles/unité





Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses auront régulièrement besoin depour accomplir des quêtes affiliées à des personnages ou bien pour construire un item bien précis. Dans ce guide, nous nous intéressons tout particulièrement à ce matériau d'artisanat en vous indiquantÀ l'heure actuelle, il est possible de trouver et collecterdifférents, sur le titre de Gameloft :Pour chacun d'entre eux, nous vous expliquonsainsi que leur prix de vente. Comme vous pourrez le constater grâce aux informations disponibles ci-dessous, certainsne se trouvent pas facilement et nécessitent d'avoir débloqué certaines zones de la Vallée Nous vous conseillons de ne pas vendreque vous avez collecté. En effet, et comme dit précédemment, il vous faudra régulièrement en posséder pour fabriquer des objets liés à des quêtes. De ce fait, nous vous recommandons plutôt de les entreposer dans le coffre de votre maison.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.L'article sera mis à jour, au besoin