Disney Dreamlight Valley : Hercule et Phil, comment débloquer ces personnages ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer les personnages Hercule et Phil sur Disney Dreamlight Valley.

Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley a accueilli la mise à jour majeure et gratuite « A Hero's Journey », le 3 juin 2026. Depuis, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer deux nouveaux personnages, c'est-à-dire Hercule et Phil.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer les personnages Hercule et Phil sur Disney Dreamlight Valley, et ainsi l'inviter à devenir un résident permanent de votre Vallée.

Comment débloquer les personnages Hercule et Phil sur Disney Dreamlight Valley ?

Pour débloquer Hercule et Phil sur Disney Dreamlight Valley, il n'y a qu'un seul prérequis : avoir accès au Château des Rêves. Si tel est le cas, entrez dans le Château et montez les marches jusqu'au dernier palier. Là, vous pourrez voir la porte menant au Royaume d'Hercule, dont l'entrée coûte 14 000 Dreamlight.

Terminer la quête « Héroïsme lunaire » sur Disney Dreamlight Valley

Maintenant que vous avez accès au Royaume d'Hercule, vous devez accomplir la quête « Héroïsme lunaire », qui est liée à Phil :

Explorez le Royaume et parlez à Phil, qui est sur la droite.

Examinez les épines, puis retournez voir Phil.

Pêchez le bandeau lunaire dans la mare des nymphes et placez-le sur le piédestal d'Artémis, près de Phil.

Discutez avec Phil, qui vous demande à présent d'effectuer les actions suivantes : Pellette les tas d'argile grecque x 3. Il vous suffit d'utiliser votre pelle sur les tas de boue au sol. Cueille des Fleurs grecques x 3. Vous trouverez facilement les fleurs aux quatre coins du Royaume. Il vous suffit de les ramasser. Récupère du Bois sylvain en pelletant les souches d'arbres x 3. Vous apercevrez des petites souches, avec des épines à la base, dans différents coins. Utilisez votre pelle dessus.

Ramenez, ensuite, l'ensemble de ces éléments et placez-les sur le piédestal d'Artémis.

Récupérez le bandeau lunaire et équipez-vous en.

Suivez Phil jusqu'à l'arène. Vous devrez retirer des épines nocturnes sur le chemin.

Parlez à Phil, puis effectuez le parcours d'obstacles. C'est loin d'être compliqué : vous devez interagir avec les piliers pour les activer. Ce qui nécessite parfois de retirer des épines ou bien casser (avec la pioche) des rochers. Le tout en moins de 2 minutes et en rassemblant les 10 pièces, qui sont positionnées sur votre chemin.

Discutez avec Phil et suivez-le. Vous devrez activer différents fanaux lunaires.

Continuez votre chemin jusqu'à voir Hercule.





Finir la quête « Cours accéléré de speedrun » sur Disney Dreamlight Valley

Parlez avec Hercule, qui part retrouver Phil dans le bois sombre.

Discutez avec Phil, qui vous demande de rassembler les éléments suivants : Plume de Pegase x 5. Vous trouverez les plumes assez facilement dans le bois sombre car elles volent et émettent une couleur dorée. Dès que vous en êtes proche, elles s'enfuiront. Essayez de les attraper rapidement. Bottes ailées Lorsque vous chercherez les plumes dans le bois sombre, vous apercevrez une colonne de marbre avec les bottes. Il suffit d'utiliser sa pioche sur l'élément pour récupérer les bottes.

Une fois que cela est fait, retournez parler à Phil.

Retournez maintenant à l'arène et placez les plumes ainsi que les bottes dans le piédestal d'Hermès.

Vous devez, à présent, récupérer différents ingrédients : Délices égéens Il vous suffit de pêcher dans un cercle blanc, là où vous avez récupéré le bandeau lunaire. Poisson rouge légendaire Il vous suffit de pêcher dans un cercle blanc, là où vous avez récupéré le bandeau lunaire. Fromage Grecs Vous en avez normalement trouvé lorsque vous allumiez les fanaux lunaires. Fruits et légumes grecs Allez dans le bois sombre et cherchez un petit banc (première image ci-dessous), devant lequel vous pourrez ramassez des fruits et légumes grecs. Laitue géante La laitue est juste à côté du banc, où vous avez déniché les fruits et légumes grecs.

Maintenant que vous avez tous les ingrédients, préparez le Repas légendaire, puis placez-le sur le piédestal d'Hermès.

Récupérez les Bottes ailées et équipez-vous en.

Vous devez, maintenant, terminer un nouveau parcours d'obstacles, qui demande de récupérer 10 plumes et finir en moins de 5 minutes. Vous devrez pousser des blocs de marbre placés sur un chariot afin de progresser. Ce n'est pas très compliqué, mais faites attention aux pièges.

Interagissez avec le symbole d'Hermès au sol pour rejoindre le bois sombre, puis parlez à Hercule.

Suivez Hercule jusqu'au bord des falaises et interagissez avec le symbole d'Hermès pour traverser.

Discutez, finalement, avec Hercule.





Accomplir la quête « Foudroyé » sur Disney Dreamlight Valley

Alignez le symbole de Zeus au sol en interagissant avec les trois leviers.

Ramassez l'item et parlez-en à Hercule.

Vous devez, dorénavant, fabriquer des brassards, qui nécessitent les éléments suivants : Charbons d'Héphaïstos x 6. Il faut les ramasser au sol à l'aide de la pelle. Il y en a autour de là où vous êtes et près de l'arène. Minerai d'orichalque x 10. Utilisez votre pioche sur les gros rochers noirs et oranges. Il y en a dans le bois sombre et près de l'arène. Fragment de marbre grec x 10. Ces éléments sont à récupérer en cassant des colonnes de marbre, placées à différents endroits dans le Royaume. Moule de brassards de pierre x 1. Vous le possédez déjà.

Une fois que vous avez tout, fabriquez les brassards dorés via la station d'artisanat, près d'Hercule.

Placez les brassards sur le piédestal de Zeus, et retournez voir Phil.

Allez dans votre Vallée et parlez à différents personnages (Picsou, Merlin, Dingo) pour apprendre des blagues.

Repartez, ensuite, dans le Royaume d'Hercule pour parler à ce dernier.

Récupérez les brassards dorés sur le piédestal et équipez-vous en.

Brisez les rochers qui sont devant la porte du temple, à l'aide de votre pioche. Faites de même avec le cadenas.

Entrez dans le temple et parlez à Phil.





Faire la quête « Une vraie pagaille divine » sur Disney Dreamlight Valley

Cherchez dans la pièce les 6 parties manquantes de la mosaïque. Vous devrez briser des rochers et retirer des épines pour vous frayer un chemin.

Discutez avec Phil, puis résolvez le casse-tête en plaçant les pièces de la mosaïque au bon endroit.

Une fois que cela est fait, retournez dans votre Vallée pour placer la maison d'Hercule à l'endroit de votre choix. Son coût de construction est de 10 000 pièces.

Accueillez ensuite Hercule à l'Esplanade.

Préparez, maintenant, un repas 5 étoiles (n'importe lequel) et apportez-le à Phil dans le Royaume d'Hercule (vous le trouverez au temple).

Allez dans la piscine, devant la mosaïque, pour récupérer un objet.

Parlez-en à Phil, et retournez dans votre Vallée.

Accueillez Phil.





Vous avez, ainsi, réussi à débloquer Hercule et Phil sur Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez à présent effectuer leurs quêtes d'amitié pour gagner des récompenses. Rappelons, pour conclure, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch 1, Nintendo Switch 2, PC et Mac.