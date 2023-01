Disney Dreamlight Valley : Quel est le niveau max (level cap) ?

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Disney Dreamlight Valley ?

Disney Dreamlight Valley - Niveau maximum actuel → 40.

Sur, développé et édité par Gameloft, les joueurs et les joueuses sont amenés à accomplir différentes quêtes, affiliées à des personnages issus de films d'animation Disney/Pixar, personnaliser leur monde (nommé « Dreamlight Valley » et composé de plusieurs biomes), collecter des fruits, faire pousser des légumes, pêcher des poissons ou bien fruits de mer, entre autres.Chaque action entreprise requiert, bien évidemment, de l'énergie. D'ailleurs, c'est au fur et à mesure de l'aventure que notre avatar gagne des niveaux et augmente, alors, sa barre d'endurance. À ce sujet, la communauté se demande(autrement dit « level cap »)Comme vous le savez probablement déjà,est, au moment où nous écrivons ces lignes, en accès anticipé. Ainsi, il se peut que les développeurs de chez Gameloft augmentent leatteignable par notre avatar, à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons bien évidemment informés et nous mettrons à jour cet article. Pour l'heure, voici le(« level cap ») que les joueurs et les joueuses peuvent atteindre sur le titre.Notons qu'à chaque fois que vous gagnerez un, vous obtenez une récompense, soit un élément cosmétique. Si vous désirez connaître votre niveau, sachez que vous pouvez en prendre connaissance en ouvrant votre inventaire. En haut, et à droite, de votre écran, vous pourrez alors voir une barre rose indiquant votre(comme sur l'image ci-dessous). La jauge bleue, en dessous, représente votre énergie.Rappelons, pour conclure, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, PC et Mac. Le titre de Gameloft est, également, à retrouver dans le Xbox Game Pass. En outre, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du jeu (ressources, matériaux, personnages, recettes, etc.), qui pourraient vous aider.