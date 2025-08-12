Disney Dreamlight Valley : Joy et Sadness de Vice-Versa débarquent dans la mise à jour gratuite Sauvetage Emotionnel

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 17h37
Disney Dreamlight Valley s'apprête à accueillir Joy et Sadness dans une mise à jour gratuite riche en nouveautés, inspirée du film d'animation culte Vice-Versa.
Disney Dreamlight Valley : Joy et Sadness de Vice-Versa débarquent dans la mise à jour gratuite Sauvetage Emotionnel
Trois ans après son lancement, le jeu de Gameloft continue de séduire avec un mélange de mises à jour payantes et gratuites. Avec Sauvetage Emotionnel, les joueurs de Disney Dreamlight Valley plongeront dans un univers haut en couleurs et en émotions, avec des activités inédites et des améliorations très attendues.

Joy et Sadness rejoignent la Vallée

Deux nouvelles villageoises emblématiques, Joy et Sadness, feront leur entrée dans la vallée. Leur mission sera de réparer la console de contrôle émotionnelle de Riley, et vous aurez évidemment votre rôle à jouer.

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Date de sortie et détails de la mise à jour

La mise à jour gratuite Sauvetage Emotionnel de Disney Dreamlight Valley sera disponible le 20 août 2025 sur toutes les plateformes. Outre ces nouveaux personnages, elle introduira également :
  • Le retour du mini-événement Memory Mania avec un compagnon inspiré de Nostalgia. Selon les informations communiquées, il se déroulera du 3 au 13 septembre ou du 27 août au 9 septembre selon la source officielle.
  • Un nouveau Star Path « Retro Roadtrip » avec pêche, moments partagés avec les compagnons, séances photo avec le Royal Phone et récompenses exclusives.

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Améliorations de gameplay

En adition de tout cela, Gameloft apporte plusieurs optimisations :
  • Extension de la galerie photo à 6 clichés favoris.
  • Possibilité de réorganiser les pièces secondaires dans les maisons.
  • Combinaison possible des clôtures et chemins diagonaux.
Rendez-vous dès le 20 août donc pour découvrir cette nouvelle mise à jour dans Disney Dreamlight Valley. Entre l'arrivée de Joy et Sadness, la nostalgie estivale du Star Path, le retour de Memory Mania et les améliorations pratiques, les joueurs auront de quoi s'amuser pour cette fin de mois d'août.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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