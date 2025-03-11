Disney Dreamlight Valley : Trèfle à quatre feuilles, comment en obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2025 à 11h16
Nous vous expliquons comment récupérer des trèfles à quatre feuilles, liés à l'événement « Quelle Chance », sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Trèfle à quatre feuilles, comment en obtenir ?
Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley a accueilli, le 10 mars 2025, l'événement temporaire « Quelle chance » (« Lucky You » en anglais), qui permet de glaner quelques récompenses. Or, pour cela, il convient de trouver des trèfles. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley, dans le cadre de l'événement « Quelle Chance ».

Comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley ?

Sur Disney Dreamlight Valley, et plus précisément lors de l'événement « Quelle Chance », qui a lieu du 10 au 17 mars 2025, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer des trèfles. Il y en a de deux sortes, pour être plus précis : les trèfles à trois feuilles et les trèfles à quatre feuilles. Toutefois, ceux à quatre feuilles sont assez rares et difficiles à dénicher.

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Si vous avez besoin de trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley, sachez que vous pouvez en trouver, avec un peu de chance, en arpentant votre monde. Vous les apercevrez au sol, dans les biomes de votre Vallée (il n'y en a pas dans les zones des DLC A Rift in Time et The Storybook Vale). Cependant, remarquons qu'un seul trèfle à quatre feuilles apparaît, à un emplacement au hasard, et ce, toutes les 90 minutes. De ce fait, il va falloir vous armer de patience si vous en désirez en grande quantité.

Selon les informations dévoilées par Gameloft dans un article sur le site officiel, les chances de trouver des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley seront augmentées le 17 mars 2025, soit le dernier jour de l'événement « Quelle Chance ».

Fort heureusement, il est tout à fait possible de fabriquer soi-même des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley. Il vous suffit de vous rendre à une station d'artisanat, notamment dans l'onglet « Matériau raffiné », pour crafter un trèfle à quatre feuilles, qui exige de posséder les ressources suivantes : 
  • Trèfle à trois feuilles x 10
  • Dreamlight x 500
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Vous savez, à présent, comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley, qui sont nécessaires pour récupérer les récompenses de l'événement « Quelle Chance ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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