Disney Dreamlight Valley : Trèfle à quatre feuilles, comment en obtenir ?

Nous vous expliquons comment récupérer des trèfles à quatre feuilles, liés à l'événement « Quelle Chance », sur Disney Dreamlight Valley.
Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley
a accueilli, le 10 mars 2025, l'événement temporaire « Quelle chance »
(« Lucky You » en anglais), qui permet de glaner quelques récompenses. Or, pour cela, il convient de trouver des trèfles. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley
, dans le cadre de l'événement « Quelle Chance ».
Comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley ?
Sur Disney Dreamlight Valley
, et plus précisément lors de l'événement « Quelle Chance », qui a lieu du 10 au 17 mars 2025, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer des trèfles. Il y en a de deux sortes, pour être plus précis : les trèfles à trois feuilles et les trèfles à quatre feuilles
. Toutefois, ceux à quatre feuilles sont assez rares et difficiles à dénicher.
Si vous avez besoin de trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley
, sachez que vous pouvez en trouver, avec un peu de chance, en arpentant votre monde. Vous les apercevrez au sol, dans les biomes de votre Vallée (il n'y en a pas dans les zones des DLC A Rift in Time et The Storybook Vale). Cependant, remarquons qu'un seul trèfle à quatre feuilles
apparaît, à un emplacement au hasard, et ce, toutes les 90 minutes. De ce fait, il va falloir vous armer de patience si vous en désirez en grande quantité.
|Selon les informations dévoilées par Gameloft dans un article sur le site officiel, les chances de trouver des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley seront augmentées le 17 mars 2025, soit le dernier jour de l'événement « Quelle Chance ».
Fort heureusement, il est tout à fait possible de fabriquer soi-même des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley
. Il vous suffit de vous rendre à une station d'artisanat, notamment dans l'onglet « Matériau raffiné », pour crafter un trèfle à quatre feuilles
, qui exige de posséder les ressources suivantes :
- Trèfle à trois feuilles x 10
- Dreamlight x 500
Vous savez, à présent, comment obtenir des trèfles à quatre feuilles sur Disney Dreamlight Valley
, qui sont nécessaires pour récupérer les récompenses de l'événement « Quelle Chance ».
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