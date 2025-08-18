Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour « Sauvetage Emotionnel » en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sauvetage Emotionnel », débarquant le 20 août 2025, sur Disney Dreamlight Valley.
Comme annoncé par Gameloft, le jeu de simulation Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, le 20 août 2025
. Il s'agit, plus précisément, du patch baptisé « Sauvetage Emotionnel »
dans la langue de Molière et « Emotional Rescue »
dans celle de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de découvrir les nouveaux contenus apportés par cette mise à jour.
Si vous en faites partie, sachez que nous vous partageons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Sauvetage Emotionnel » de Disney Dreamlight Valley
.
Heure de sortie de la mise à jour « Sauvetage Emotionnel » de Disney Dreamlight Valley
Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Sauvetage Emotionnel » devrait arriver aux alentours de 15h (heure française), le 20 août 2025
. Néanmoins, cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, en effet, été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass de Disney Dreamlight Valley
.
De ce fait, à partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger la mise à jour « Sauvetage Emotionnel » de Disney Dreamlight Valley
. Une fois le téléchargement fini, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveaux contenus apportés par ce patch. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le studio de développement Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le poids de cette nouvelle mise à jour, qui est, pour rappel, gratuite.
Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Sauvetage Emotionnel » de Disney Dreamlight Valley
- Un nouveau royaume à débloquer dans le Château des rêves.
- Deux nouveaux personnages à débloquer : Joy et Sadness (de Vice-versa).
- De nouvelles quêtes, liées aux deux nouveaux personnages.
- Un nouveau Star Path, baptisé « Retro Roadtrip ».
- Retour de l'événement « Memory Mania » (dès le 3 septembre).
- De nouveaux DreamSnaps challenges.
- De nouveaux objets dans la boutique premium.
- De nouveaux items dans la boutique de Picsou.
- Des correctifs et des améliorations diverses :
- Possibilité d'équiper deux compagnons.
- Possibilité d'assigner un compagnon à l'un des villageois/personnages.
- De nouvelles îles flottantes (pour celles et ceux possédant le Passe d'extension A Rift in Time).
Rendez-vous donc le 20 août 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Sauvetage Emotionnel »/« Emotional Rescue » de Disney Dreamlight Valley
. Rappelons, pour conclure, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
commentaire (1)
Merci Clémence pour ces précieuses informations !
Alexia