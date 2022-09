Disney Dreamlight Valley : La corde, comment la fabriquer ?

Fabriquer de la corde sur Disney Dreamlight Valley

Récupérer des algues

Fabriquer de la fibre et de la corde

Fabriquer de la, sur, requiert de posséder certaines matières premières et ressources. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquons, deux éléments nécessaires, sur le titre de Gameloft.Sur, lessont des ressources plutôt difficiles à obtenir. Néanmoins, sachez qu'il existe deux façons d'en récupérer. Tout d'abord, vous pourrez en trouver au sol, mais cela est plutôt rare. De notre côté, nous avons pu en obtenir, de cette manière, dans le biome Plage Enchantée et quelques-unes dans la zone le Bayou de la Confiance.Or, le meilleur moyen de récupérer des, sur, est de pêcher. En effet, en réalisant cette action, vous pourrez repêcher des, en plus de poissons. À ce sujet, remarquons que vous n'avez pas nécessairement besoin de lancer votre ligne dans les cercles apparaissant à la surface de l'eau, pour obtenir des. Par ailleurs, sachez que vous n'en pêcherez pas à chaque fois. Ainsi, n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois, et ce dans différents biomes.Dès que vous possédez des algues, vous pouvez fabriquer de. Or, pour cela, vous devrez tout d'abord respecter une première étape : crafter de la fibre. Afin de fabriquer de la fibre, rendez-vous à une station d'artisanat et interagissez avec la structure. Ensuite, sélectionnez l'onglet « Matériau raffiné » puis « Fibre ». Notez que1 algue permet d'obtenir 5 fibres. Fabriquez-en autant que possible.À partir du moment où vous possédez de la fibre dans votre inventaire, vous pouvez vous intéresser à la confection de. Pour cela, restez sur la station d'artisanat et dans le menu « Matériau raffiné ». Cliquez sur « Corde ». Vous découvrirez alors que fabriquer 1demande 8 fibres. Ce qui est assez conséquent, vous en conviendrez très probablement. Il ne vous reste plus qu'à en crafter autant que nécessaire et/ou possible.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Le titre de Gameloft est actuellement en accès anticipé. Le build final, soit la version 1.0 , n'arrivera que bien plus tard.