Disney Dreamlight Valley : Quand sort la version 1.0 ?

Disney Dreamlight Valley, une date de sortie pour la version 1.0 ?

Disponible, actuellement, en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch et PC,a déjà réussi à conquérir le cœur des joueurs et des joueuses. Or, beaucoup d'entre eux se demandentAu moment où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas encore donné de. Néanmoins, le studio a indiqué, notamment sur la page Steam du titre , que le build final dedevrait sortir courant 2023 : « Le jeu sera en accès anticipé jusqu'en 2023 ; la date exacte dépendra de notre vitesse de développement. Cela signifie que nous serons en accès anticipé pendant une période minimale de 6 mois ».Durant cette phase d'accès anticipé, les développeurs collecteront les commentaires des joueurs afin d'améliorer et faire évoluer le titre. Par ailleurs, l'équipe de développement a indiqué qu'elle « dispose d'un plan de mises à jour régulières du contenu [...] Nous disposons également d'un contenu spécialement conçu pour les événements réels de Disney et Pixar, tels que les sorties de films ».Ainsi, nous pouvons nous attendre à voir arriver de nouveaux contenus sur le soft, jusqu'à la sortie de sa version 1.0 qui « comprendra l'intégralité de l'histoire principale ». À ce sujet, sachez que dès cet automne, nous pourrons découvrir le royaume de Toy Story sur. De plus, le personnage de Scar (Le Roi Lion) sera également introduit, à ce moment-là.Évidemment, dès que de nouvelles informations, concernant les ajouts et mises à jour de, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons, pour finir, queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Le titre est également disponible dans le Game Pass.