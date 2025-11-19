Disney Dreamlight Valley : Comment se rendre au Ranch de Florespérance et accéder au DLC Wishblossom Ranch ?

Nous vous expliquons comment accéder au Ranch de Florespérance, via l'extension Wishblossom Ranch, sur Disney Dreamlight Valley.

Comment se rendre au Ranch de Florespérance et accéder à l'extension Wishblossom Ranch sur Disney Dreamlight Valley ?

Les prérequis pour aller au Ranch de Florespérance sur Disney Dreamlight Valley

Quête de Merlin : Le Château des rêves.

Quête de Merlin : L'amitié avant tout.

Quête de Picsou : Par ici la monnaie.

Quête de Picsou : Grande réouverture de Picsou.

Quête de Dingo : Excursion de pêche.

Aller au Ranch de Florespérance sur Disney Dreamlight Valley

Allez dans le Château des rêves.

Rejoignez le Port de la poussière d'étoiles (à gauche, sur le deuxième palier).

Prenez le train pour rejoindre le Ranch de Florespérance. Donnez votre Coupon du Ranch de Florespérance à Blanche-Neige.











Le mercredi 19 novembre 2025,s'est, comme vous le savez probablement déjà, offert une toute nouvelle extension, soit. Ce contenu additionnel ajoute plusieurs nouveautés, dont une toute nouvelle région à explorer, qui est nommé. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAvant tout, remarquons que pour rejoindre la zone, il convient, bien évidemment, d'avoir acheté l'extension. Si tel est le cas, alors vous pouvez suivre les différentes étapes décrites ci-dessous, et ce, après avoir rempli les conditions requises.Pour, il faut avoir plusieurs heures de jeu à son actif et surtout avoir terminé des quêtes bien précises, soient les suivantes :Si tel est le cas, vous pourrez, dès lors, vous, où vous rencontrerez de nouveaux personnages et où vous pourrez réaliser de nouvelles quêtes.Avant de rejoindre cette région liée à l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, allez à votre boîte aux lettres pour lire et récupérer le message « Vacances gratuites au Ranch de Florespérance ». Ensuite, voici la marche à suivre pourVous pouvez à présent explorer, et surtout continuer la quête « Une invitation plein d'espoir », qui est liée à Blanche-Neige et qui vous permettra de progresser dans l'histoire deRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.