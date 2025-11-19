Disney Dreamlight Valley : Comment se rendre au Ranch de Florespérance et accéder au DLC Wishblossom Ranch ?

Nous vous expliquons comment accéder au Ranch de Florespérance, via l'extension Wishblossom Ranch, sur Disney Dreamlight Valley.
Le mercredi 19 novembre 2025, Disney Dreamlight Valley
s'est, comme vous le savez probablement déjà, offert une toute nouvelle extension, soit Wishblossom Ranch
. Ce contenu additionnel ajoute plusieurs nouveautés, dont une toute nouvelle région à explorer, qui est nommé Ranch de Florespérance
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y rendre.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment aller au Ranch de Florespérance, et donc accéder à l'extension Wishblossom Ranch, de Disney Dreamlight Valley
.
Comment se rendre au Ranch de Florespérance et accéder à l'extension Wishblossom Ranch sur Disney Dreamlight Valley ?
Avant tout, remarquons que pour rejoindre la zone Ranch de Florespérance
, il convient, bien évidemment, d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley
. Si tel est le cas, alors vous pouvez suivre les différentes étapes décrites ci-dessous, et ce, après avoir rempli les conditions requises.
Les prérequis pour aller au Ranch de Florespérance sur Disney Dreamlight Valley
Pour accéder à l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, et donc aller dans la région Ranch de Florespérance
, il faut avoir plusieurs heures de jeu à son actif et surtout avoir terminé des quêtes bien précises, soient les suivantes :
- Quête de Merlin : Le Château des rêves.
- Quête de Merlin : L'amitié avant tout.
- Quête de Picsou : Par ici la monnaie.
- Quête de Picsou : Grande réouverture de Picsou.
- Quête de Dingo : Excursion de pêche.
Si tel est le cas, vous pourrez, dès lors, vous rendre au Ranch de Florespérance
, où vous rencontrerez de nouveaux personnages et où vous pourrez réaliser de nouvelles quêtes.
Aller au Ranch de Florespérance sur Disney Dreamlight Valley
Avant de rejoindre cette région liée à l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, allez à votre boîte aux lettres pour lire et récupérer le message « Vacances gratuites au Ranch de Florespérance ». Ensuite, voici la marche à suivre pour rejoindre le ranch de Florespérance sur Disney Dreamlight Valley
:
- Allez dans le Château des rêves.
- Rejoignez le Port de la poussière d'étoiles (à gauche, sur le deuxième palier).
- Prenez le train pour rejoindre le Ranch de Florespérance.
- Donnez votre Coupon du Ranch de Florespérance à Blanche-Neige.
Vous pouvez à présent explorer le Ranch de Florespérance de Disney Dreamlight Valley
, et surtout continuer la quête « Une invitation plein d'espoir », qui est liée à Blanche-Neige et qui vous permettra de progresser dans l'histoire de l'extension Wishblossom Ranch
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
commentaire (1)
J'ai acheter le DLC fait les quête mai pas reçu le coupons pour aller au ranch ...