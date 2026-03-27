Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « The Whispers of the Wind » avec une date de sortie

Le studio de développement Gameloft vient de dévoiler sa prochaine mise à jour majeure de Dinsey Dreamlight Valley, nommée « The Whispers of the Wind ». Elle arrivera avec une héroïne bien connue de l'univers Disney.

Une date de sortie et des détails pour la mise à jour « The Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley

Adventure is calling on the wind 🍃.

The Whispers of the Wind update launches April 8th! pic.twitter.com/ms57efaAQU — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) March 27, 2026













Une mise à jour pour célébrer le portage Switch 2

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Les développeurs de Gameloft avaient teasé le contenu de la prochaine mise à jour il y a peu, et vient désormais de lever le voile sur celle-ci, en nous partageant son nom, «», mais aussi en confirmant que. En prime, la date de sortie a aussi été révélée.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que. Il s'agit, pour rappel, d'une mise à jour gratuite, qui sera donc accessible à tous les joueurs et les joueuses.Comme nous nous y attendions, en raison du précédent teasing,l'héroïne du dessin animé éponyme.Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses devront certainement débloquer, avant de pouvoir l'inviter à rejoindre la Vallée. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si ce nouveau personnage sera introduit par le biais d'un nouveau Royaume ou non. Il y a, par ailleurs, de grandes chances que Pocahontas propose diverses quêtes d'amitié et récompenses. Sachez également qu'un nouveau Star Path sera proposé aux joueurs, tandis qu'un nouveau bâtiment pourrait également être introduit.Cette mise à jour interviendra alors que cela fait seulement. Idéal donc pour mettre en avant le jeu sur cette plateforme et prouver, si tant est que le studio en ait besoin, le suivi régulier de son titre, permettant à la communauté de profiter, très souvent, de nouveau contenu gratuit.Rendez-vous donc. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.