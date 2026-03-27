Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « The Whispers of the Wind » avec une date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2026 à 18h04
Le studio de développement Gameloft vient de dévoiler sa prochaine mise à jour majeure de Dinsey Dreamlight Valley, nommée « The Whispers of the Wind ». Elle arrivera avec une héroïne bien connue de l'univers Disney.
Disney Dreamlight Valley annonce la mise à jour « The Whispers of the Wind » avec une date de sortie
Les développeurs de Gameloft avaient teasé le contenu de la prochaine mise à jour il y a peu, et vient désormais de lever le voile sur celle-ci, en nous partageant son nom, « The Whispers of the Wind », mais aussi en confirmant que Pocahontas allait débarquer dans Disney Dreamlight Valley. En prime, la date de sortie a aussi été révélée.

Une date de sortie et des détails pour la mise à jour « The Whispers of the Wind » de Disney Dreamlight Valley

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que Disney Dreamlight Valley accueillera la mise à jour « The Whispers of the Wind » le 8 avril prochain. Il s'agit, pour rappel, d'une mise à jour gratuite, qui sera donc accessible à tous les joueurs et les joueuses.

Comme nous nous y attendions, en raison du précédent teasing, la mise à jour « The Whispers of the Wind » ajoutera a minima un nouveau personnage dans Disney Dreamlight Valley, à savoir Pocahontas, l'héroïne du dessin animé éponyme. 
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses devront certainement débloquer Pocahontas, avant de pouvoir l'inviter à rejoindre la Vallée. Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si ce nouveau personnage sera introduit par le biais d'un nouveau Royaume ou non. Il y a, par ailleurs, de grandes chances que Pocahontas propose diverses quêtes d'amitié et récompenses. Sachez également qu'un nouveau Star Path sera proposé aux joueurs, tandis qu'un nouveau bâtiment pourrait également être introduit.

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Une mise à jour pour célébrer le portage Switch 2

Cette mise à jour interviendra alors que cela fait seulement quelques jours que Disney Dreamlight Valley est disponible sur Nintendo Switch 2. Idéal donc pour mettre en avant le jeu sur cette plateforme et prouver, si tant est que le studio en ait besoin, le suivi régulier de son titre, permettant à la communauté de profiter, très souvent, de nouveau contenu gratuit.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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