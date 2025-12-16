Clochette Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous indiquons comment débloquer le personnage Clochette sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer la Fée Clochette sur Disney Dreamlight Valley ?

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Parlez à Blanche-Neige, puis à Merlin.

Vous devez, à présent, fabriquer l'ensemble de mobilier pour fée, qui nécessite les ressources suivantes : Bois de grange récupéré x 11. À récupérer au sol dans le biome Alpes enchantées. Pêche à aiguilles x 4. À collecter sur des buissons dans le biome Alpes enchantées. Glands géants x 5. À obtenir en creusant dans le biome Clairière féerique. Graines coptères x 5. À collecter au sol dans le biome Clairière féerique.

Dès que vous les avez, rendez-vous à une station d'artisanat pour fabriquer (onglet : meubles) : Banc floral féerique x 2. Table florale féerique x 1.

Placez les meubles près de la maison de Blanche-Neige.

Attendez l'arrivée de Merlin et parlez-lui.

Apportez, ensuite, l'ensemble de meules à taille de fée, que vous a donné Merlin, à Blanche-Neige.

Retournez voir Clochette dans le Cœur de Florespérance pour l'avertir des avancées pour la fête.

Allez parler à Tigrou, qui n'a pas ramené les jeux pour la fête.

Vous devez, à présent, trouver les jeux en question : Jeu de société dans Plaine des fées (troisième image ci-dessous) : À côté de la station d'artisanat. Creusez pour déterrer le jeu. Jeu de quilles dans Rivage de la coupe glacée (quatrième image ci-dessous) : Sur la plage. Creusez pour déterrer le jeu.

Une fois que vous les avez, allez au Cœur de Florespérance pour commencer la fête.

Donnez les deux jeux à Clochette.

Prenez une photo de Clochette, puis parlez-lui.

Allez à la Clairière féerique pour placer la maison de Clochette. Vous pouvez également mettre 3 meubles mignons et rustiques autour de sa maison. Mais ceci est facultatif.

Finalement, accueillez Clochette.











Le studio de développement Gameloft a sorti, au cours du mois de novembre 2025, une toute nouvelle extension, soit Wishblossom Ranch, sur son jeu de simulation. Ce contenu additionnel a apporté de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux personnages à débloquer. Parmi eux,Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs,, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch.Avant tout, et comme vous vous en doutez, il est impératif d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch depour. De plus, il est nécessaire d'avoir plusieurs heures de jeu à son actif, car ce personnage ne peut devenir un résident permanent de votre Vallée qu'une fois l'histoire principale de Wishblossom Ranch terminée. Ce qui exige d'avoir débloqué : Blanche-Neige, Cruella, Tigrou, mais aussi les chevaux Maximus, Khan et Pégase.Si tel est le cas, faites la quête « La Flétrissure » de, qui est relativement simple (il faut avoir monté son niveau d'amitié avec Pégase, et ce, jusqu'au rang 5). Vous obtiendrez, après cela, la quête « C'est dans la maison que se trouve le cœur », qui est liée àet dont voici la marche à suivre :Vous avez, ainsi, réussi à. Vous pouvez, à présent, effectuer ses quêtes d'amitié pour récupérer des récompenses diverses. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.