Chat de Cheshire Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer le personnage Chat de Cheshire sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le Chat de Cheshire sur Disney Dreamlight Valley ?

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Faire la quête « Mannequin maniaque » de Picsou

Afin de déclencher cette quête, rentrez dans la boutique de Picsou, après avoir débloqué Alice.

Vous y trouverez des ordures. Nettoyez-les (il y en a 8, au total).

Parlez à Picsou, puis allez voir Alice.

Retirez le mannequin étrange dans la boutique de Picsou (celui qui n'est pas un présentoir, et qui possède un sourire).

Faites de même avec les deux autres mannequins apparaissant à des endroits différents, et récupérez le coupon rose et violet.

Donnez le coupon à Piscou.

Commandez, ensuite, les deux items demandés (vêtements) via le système de commandes (en parlant à Picsou) : l'un des objets coûte 2 000 Pièces, l'autre 300 Pièces.

Portez les oreilles de chat violet et les pantoufles de Chat de Cheshire.

Discutez, ensuite, avec Alice.





Effectuer la quête « Chaos en cuisine » de Rémy

Pour obtenir cette quête, allez dans le restaurant de Rémy et parlez-lui.

Retirez les empreintes de pas dans le restaurant (il y en a 4, au total).

Ramassez, ensuite, le livre qui vient d'apparaître.

Ouvrez votre inventaire et lisez le livre pour apprendre une nouvelle recette : Queue de Chat de Cheshire.

Cuisinez ledit plat, grâce aux ressources suivantes : Fève de cacao x 1. À collecter sur des arbres dans le Plateau ensoleillé. Œuf x 1. À acheter dans le restaurant de Rémy. Blé x 1. Canne à sucre x 1.

Donnez, ensuite, le dessert à Rémy dans son restaurant.

Retournez à l'extérieur du restaurant pour voir que le Chat de Cheshire a fait des piles de chaises. Retirez-les.

Allez dans le restaurant de Rémy pour parler au Chat de Cheshire.







Terminer la quête « Chatastrophe » d'Alice

Sortez du restaurant de Rémy pour obtenir la quête « Chatastrophe » liée à Alice.

Allez discuter avec Vaiana, puis suivez-la jusqu'à son bateau (sur la Plage enchantée, normalement).

Parlez-lui.

Prenez, maintenant, le Chat de Cheshire, qui est sur le bateau de Vaiana (là où vous récupérez les poissons), en photo. En réalité, il s'agit de poissons-chats.

Vous devez, à présent, pêcher 5 poissons-chats de Cheshire sur la Plage enchantée. Vous les obtiendrez en pêchant dans les cercles oranges disponibles dans la zone.

Apportez les poissons à Alice, puis allez dans sa maison.

Discutez avec le Chat de Cheshire, qui vous demande de trouver son arbre miniature et de le prendre en photo. Allez dans la chambre d'Alice, et regardez près de la bibliothèque, qui fait face au lit. Vous verrez un dessin de l'arbre (comme sur la troisième image ci-dessous). Prenez-le en photo pour le faire apparaître et ramassez-le.

Retournez voir le Chat de Cheshire.

Placez l'arbre miniature du Chat de Cheshire dans votre Vallée (à l'emplacement de votre choix).

Parlez au Chat de Cheshire dans son arbre pour terminer la quête « Chatastrophe ».







Depuis la mise à jour « Wonderland Whimsy », du mois d'avril 2025, les joueurs et les joueuses depeuvent rencontrer deux personnages issus du film d'animation Alice au Pays des Merveilles : Alice et. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment débloquer le chat tigré.C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit,, en vous détaillant les différentes étapes.Pour, il est nécessaire d'avoir invité Alice à devenir une résidente permanente de votre Vallée. Sachez, à ce propos, que nous vous indiquons comment faire dans un guide dédié.Si Alice est dans votre Vallée, vous pouvez, dès lors, commencer votre périple pour. Ce qui exige de terminer plusieurs quêtes, dont voici, pour chacune d'elles, la marche à suivre.Vous êtes parvenu à. Vous pouvez, à présent, effectuer les quêtes d'amitié dudit personnage pour récupérer des récompenses. En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.