Alice Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le personnage Alice sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le personnage Alice sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Merveilles au pays des merveilles » du Chat de Cheshire

Suivez le Lapin Blanc, qui est sorti de la porte du Royaume, désormais toute petite, en vous rendant dans votre Vallée. Vous le remarquerez facilement grâce à la traînée de carreaux, pics et cœurs derrière lui.

Après un tour dans la Prairie tranquille, ce dernier finira par creuser un trou, tout près du chemin menant à la Forêt du courage.

Récupérez la montre à gousset que le lapin laisse au sol en rentrant dans son terrier.

Entrez dans le terrier pour rejoindre la forêt du Royaume d'Alice au pays des merveilles.

Progressez tout droit, puis parlez à Alice.

Suivez-la dans la forêt et examinez les empreintes au sol face à vous.

Approchez-vous de l'arbre rouge puis discutez avec le Chat de Cheshire.

Vous devez à présent chercher 3 sourires du Chat de Cheshire : Si vous êtes face au Chat, faites demi-tour et allez tout droit. Il y a un sourire sur un rocher. Vous en trouverez un sur un arbre rouge avec une pancarte « This Way », plus loin. Vous en apercevrez un sur un buisson, non loin d'une pancarte « Up ». La zone étant vraiment labyrinthique, il est difficile de vous guider pas à pas vers les sourires du Chat de Cheshire. Néanmoins, en explorant les lieux, vous les trouverez assez facilement.

Retournez parler au Chat de Cheshire, placé sur une branche de l'arbre rouge.

Vous devez à présent rassembler les éléments suivants : Sel du Pays des merveilles. Sucre du Pays des merveilles. Plus de sucre du Pays des merveilles. Feuilles de thé. Beurre. Confiture. Citron. Vous les trouverez dans des coffres cachés. Pour les faire apparaître, il suffit d'interagir avec les troncs d'arbre, les rochers et/ou les buissons roses/violets, situés dans la forêt.

Rapportez tous les éléments au Chat de Cheshire, qui vous demande de préparer du Plus Longtemps, via une station de cuisine (il y en a une à l'entrée du Royaume) : Moment doux : Beurre, Confiture et Citron. Moment fort : Sel, Sucre et Feuilles de thé.

Une fois que vous avez le Moment doux et Moment fort, faites du Plus longtemps.

Ouvrez votre inventaire pour manger ce plat.

Parlez au Chat de Cheshire, puis rejoignez la sortie.

Empruntez le portail face à vous pour sortir de la forêt.













Faire la quête « Le labyrinthe de la Reine » du Chat de Cheshire

Vous devez trouver un premier levier dans le labyrinthe, tout en faisant attention aux gardes qui pourraient vous repérer. Vous devez simplement ne pas vous placer dans le faisceau lumineux jaune au sol. Contournez par la gauche et avancez jusqu'à un garde, placé près d'une porte métallique. Passez derrière le buisson, situé derrière lui, pour le contourner. Le levier est dans un renfoncement sur la gauche.

Entrez dans la deuxième partie du labyrinthe par la porte métallique que vous venez d'abaisser. Là encore, vous devez trouver un levier, tout en faisant attention aux gardes. Ici, c'est relativement simple : dès l'entrée, regardez sur votre gauche. Approchez-vous du grand buisson vert pour le faire disparaître. Le levier est dans cette petite zone, encerclée d'une rambarde métallique.

Rejoignez la prochaine partie du labyrinthe pour activer tous les leviers de la zone. L'un d'entre eux est caché dans un petit espace, dont l'entrée est masquée par un buisson (approchez-vous en pour le faire disparaître). L'autre est derrière un garde, qu'il faut donc contourner.

Atteignez ensuite la sortie du labyrinthe en évitant les gardes sur votre chemin. Comme toujours, faites attention aux faisceaux lumineux au sol.









Réaliser la quête « De minuscules problèmes » d'Alice

Une fois que vous êtes sorti du labyrinthe, parlez à Alice, qui est minuscule et située sur la table.

Vous devez, à présent, retourner dans la forêt du Royaume d'Alice au pays des merveilles. Utilisez le champignon comme raccourci.

Allez parler au Chat de Cheshire sur son arbre rouge.

Allez à l'entrée du Royaume pour pêcher un « bocal de cœurs » dans la zone d'eau (c'est un cercle orange).

Rejoignez le centre de la forêt (toujours tout droit) pour parler à la matriarche des Fleurs chantantes.

Arrosez les 3 fleurs chantantes près d'elle pour obtenir des sacs de graines mécontentes.

Cherchez un champignon qui a le blues dans la zone, et portez un vêtement bleu une fois que vous êtes près de lui. Le champignon est près de l'entrée du Royaume.

Ramassez le champignon bleu au sol que vous donne le grand champignon.

Allez parler à l'Oiseau Crayon. Lui aussi est près de l'entrée du Royaume.

Voici les réponses à ses questions : 6, un lapin blanc, un non-anniversaire, 20 et 5.

Ramassez la plaque que l'Oiseau Crayon vous donne.

Allez à une station d'artisanat pour fabriquer le parfum contraire (onglet : potion et enchantement). Il y en a une à l'entrée du Royaume.

Retournez parler à Alice. Vous pouvez utiliser le champignon ressort, si vous vous souvenez de sa position.

Donnez le parfum contraire à Alice pour qu'elle retrouve sa taille normale.

Utilisez, ensuite, le parfum sur la table de thé pour devenir minuscule.

Montez sur les assiettes sur votre droite pour prendre la table en photo.

Interagissez avec le flacon sur votre gauche, et touchez la flaque de parfum au sol, qui est en contrebas face à vous.

Retournez voir Alice, qui vous demande de trouver trois éléments dans le Jardin de la Reine : Cartes à jouer. Près de la table. Billes perdues. Près de la porte métallique (l'entrée du jardin). Dés adorables. Dans un renfoncement, à droite de la table.

Interagissez avec la table pour y placer les 3 jeux et la cuillère à thé.

Rétrécissez, de nouveau, en utilisant le parfum sur la table.

Vous devez, maintenant, trouver 4 clés de cage cachées sur la table. Vous allez, au début, devoir interagir avec des cartes disposant de la tête du Chat de Cheshire pour tracer un passage. Une clé est dans une tasse (vous devez, d'abord, briser la théière jaune) Faites usage de votre canne à pêche pour la récupérer. Une clé est placée sur des dés rouges et blancs. Une clé est dans du sucre (utilisez votre arrosoir pour faire fondre le sucre). Une clé est dans un cupcake rose (utilisez deux fois votre pelle dessus).

Ressortez de la table pour donner les clés à Alice.













Effectuer la quête « Quitter le pays des merveilles » d'Alice

Comme escompté, les animaux se sont enfuis. Malheureusement, ils ont saccagé le jardin.

Utilisez le pot de peinture rouge sur votre arrosoir, en interagissant avec ledit élément depuis votre inventaire.

Arrosez les 5 arbres (en forme de cœur) disposant de fleurs blanches, dans le jardin.

Remplissez, ensuite, les 7 trous au sol avec votre pelle. Il suffit juste de creuser.

Nettoyez/retirez les 7 assiettes cassées, près de la table.

Une fois vos tâches terminées, parlez à Alice.

Retournez dans la forêt du Royaume, et retrouvez Alice à l'entrée.

Suivez-la, puis écoutez-la parler au Chat de Cheshire.

Retournez à l'entrée pour allumer la bonne combinaison de champignons lumineux, qui est la suivante : Rose, Bleu.

Parlez à Alice, et arrosez la petite porte devant elle.

Prévenez Alice, puis retournez dans votre Vallée.

Placez la maison d'Alice à l'emplacement de votre choix et payez son coût de construction (5 000 Pièces).

Accueillez Alice.

Retournez ensuite dans le Royaume d'Alice au pays des merveilles pour parler au Chat de Cheshire.

Suivez, maintenant, les traces de pas au sol pour découvrir que le Chat de Cheshire est parti dans votre Vallée.

Toutefois, une fois dans le Château des Rêves, vous perdez sa trace. Parlez-en à Alice.

Vous avez terminé la quête « Quitter le pays des merveilles ».









Depuis l'arrivée de la mise à jour « Wonderland Whimsy », qui date de la fin du mois d'avril 2025, les joueurs et les joueuses depeuvent accéder à un tout nouveau Royaume, situé dans le Château des Rêves, et débloquer un tout nouveau personnage, à savoir. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,, en vous détaillant la marche à suivre.Pour, vous devez vous rendre dans le Château des Rêves, et plus précisément au dernier palier. Là-bas, vous pourrez accéder au Royaume d'Alice au Pays des Merveilles. Ce qui exige de payer 12 000 Dreamlight. Par la suite, vous devrez réaliser une série de quêtes, aussi bien liées à la protagoniste qu'au Chat de Cheshire, pourVous avez réussi à. Vous pouvez, dorénavant, effectuer ses quêtes d'amitié pour débloquer ses récompenses. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.