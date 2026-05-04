Directive 8020 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Directive 8020.

Comme vous le savez probablement déjà, Supermassive Games revient en ce début d'année 2026 avec un nouvel opus The Dark Pictures Anthology, à savoir Directive 8020. Devant débarquer au cours du mois de mai, Directive 8020, qui propose une aventure aux côtés de l'équipage du vaisseau colonial Cassiopeia, est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC.

De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Directive 8020.

Configurations PC Directive 8020

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Directive 8020, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour celle recommandée. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent avoir 40 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Directive 8020 sur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Directive 8020 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 - 64-bit Windows 10/11 - 64-bit Processeur Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ou AMD Radeon RX 6800 Stockage requis 40 Go d'espace disque disponible 40 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires SSD recommandé SSD recommandé

Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020 débarque le 12 mai 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.