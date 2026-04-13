Directive 8020 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 avril 2026 à 17h02
Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Directive 8020 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Directive 8020 est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco, Directive 8020 est un jeu d'horreur narratif, qui est plutôt attendu par les amateurs du genre et les fans de The Dark Pictures Anthology. Devant débarquer au cours du mois de mai 2026 sur consoles et PC, Directive 8020 fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si Directive 8020 est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse.

Directive 8020 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Directive 8020 dispose bien d'une dimension multijoueur et propose de la coopération.

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Comme précisé par le studio de développement, il sera possible de parcourir l'aventure à 5, notamment en coopération locale, au lancement du titre. Sur la page Steam de cet opus, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants : 
Recrutez jusqu'à cinq joueurs pour vous épauler dans votre mission en coop locale en mode Soirée télé. Choisissez le personnage que vous souhaitez incarner et coopérer avec vos amis pour survivre aux imposteurs extraterrestres, à des choix cornéliens et à des défaillances système catastrophiques.
Notons, à ce sujet, que la coopération en ligne arrivera sur Directive 8020 (à 5 joueurs également), par le biais d'une mise à jour gratuite, après son lancement. Cette information a notamment été partagée dans le trailer « Don't Play Alone », qui a été partagé au cours du mois de mars 2026. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Supermassive Games n'a pas encore dévoilé de date de sortie précise. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, Directive 8020 proposera, comme ses aînés et les précédents opus de The Dark Pictures Anthology, un aspect multijoueur.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Directive 8020 arrive le 12 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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