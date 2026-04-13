Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Directive 8020 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Directive 8020 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Recrutez jusqu'à cinq joueurs pour vous épauler dans votre mission en coop locale en mode Soirée télé. Choisissez le personnage que vous souhaitez incarner et coopérer avec vos amis pour survivre aux imposteurs extraterrestres, à des choix cornéliens et à des défaillances système catastrophiques.

Développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco,est un jeu d'horreur narratif, qui est plutôt attendu par les amateurs du genre et les fans de The Dark Pictures Anthology. Devant débarquer au cours du mois de mai 2026 sur consoles et PC,fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous partageons la réponse.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :Comme précisé par le studio de développement, il sera possible de parcourir l'aventure à 5, notamment en coopération locale, au lancement du titre. Sur la page Steam de cet opus, nous pouvons, effectivement, lire les mots suivants :Notons, à ce sujet, que la coopération en ligne arrivera sur(à 5 joueurs également), par le biais d'une mise à jour gratuite, après son lancement. Cette information a notamment été partagée dans le trailer « Don't Play Alone », qui a été partagé au cours du mois de mars 2026. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Supermassive Games n'a pas encore dévoilé de date de sortie précise. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris,proposera, comme ses aînés et les précédents opus de The Dark Pictures Anthology, un aspectRappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.