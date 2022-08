Dinkum : Pioche en cuivre (Copper Pickaxe), comment la débloquer ?

Débloquer la pioche en cuivre (Copper Pickaxe), comment faire ?

1 Basic Pickaxe Si vous n'en possédez pas, rendez-visite à John et achetez en une. Cela vous coûtera 1 200 Dinks.

2 Copper Bar

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs peuvent acheter des outils et des armes basiques. Or, ces éléments cassent rapidement et sont moins efficaces. Heureusement, il est possible d'en fabriquer des meilleurs et des plus robustes, à l'image de la hache en cuivre (Copper Axe) ou bien de la. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquonsDans les premières heures de jeu sur, les joueurs et les joueuses n'ont pas le choix d'acheter des outils basiques, tels que la pioche (Pickaxe), la hache (Axe) ou encore le filet (Bug Net), auprès de John. Comme dit précédemment, ces items se brisent, malheureusement, très facilement et rapidement. Ainsi, il est préférable de s'équiper de meilleurs outils, comme laPour débloquer la, il est absolument nécessaire d'avoir acheté le premier niveau de Mining Licence, que Fletch vend contre 250 Permit Points. En jouant, en minant à de multiples reprises et en dépassant le niveau 10 de cette compétence, vous devriez recevoir un message de Fletch dans votre boîte aux lettes. Dans ce courrier, Fletch vous indique que vous avez débloqué le niveau 2 de Mining Licence, qui coûte 1 000 Permit Points. Achetez ce nouveau niveau.Dès lors, vous pourrez fabriquer une. Pour cela, assurez-vous de posséder les ressources et matériaux exigés (listés ci-dessous) et dirigez-vous vers la table de craft, positionnée à gauche dans la tente de Fletch.Pour rappel,est sorti en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam. D'après les dernières informations partagées par le créateur du jeu, James Bendon,devrait arriver sur consoles , plus tard.