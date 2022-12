Diablo IV partage sa date de sortie

Enfin une date de sortie pour Diablo IV

Il y a quelques jours, émanant directement des fichiers du Microsoft Store, sous-entendait que. Chose qui a été confirmée par Blizzard, à l'occasion de la cérémonie annuelle des Game Awards.Trois ans après son annonce, et alors que la communication autour du RPG s'est drastiquement accélérée,. Le rendez-vous est programmé pour, un an après le très décrié Diablo Immortal.Côté contenu, nous n'avons pas eu plus d'informations avec la vidéo présentée par Blizzard, mais nous pourrons compter sur les classes phares de la franchise, un arbre de compétences complet, mais aussi un mode plus grand et plus ouvert que les épisodes précédents. Nous aurons également de nouvelles créatures à affronter, avec toujours comme objectif de récupérer le meilleur loot possible pour son personnage. Aucune nouvelle classe ne sera toutefois apportée à. Pour ce qui est du contenu pur et dur, les développeurs devraient nous en dire plus ces prochaines semaines.Pour accompagner cette annonce importante et qui ravira tous les joueurs de la franchise,Rendez-vous le 6 juin, sur PC, PlayStation et Xbox pour découvrir Diablo IV, onze ans après la sortie de Diablo III.