Diablo 4 x StarCraft, une collaboration prometteuse pour les amateurs de cosmétiques

Découvrez les cosmétiques qui seront disponibles dans le cadre de la collaboration Diablo IV et Star Craft dans cet article (du 26 septembre au 10 octobre 2025.
En avril 2025, Blizzard annonçait une collaboration avec le célèbre manga Berserk, et la communauté l'avait rapidement critiquée en raison du coût élevé des cosmétiques. Cette fois, le développeur propose aux joueurs de Diablo IV d'adopter un nouveau style en faisant l'acquisition d'objets ornementaux inspirés des factions légendaires de StarCraft, et certaines surprises vous attendront du 26 septembre au 10 octobre 2025 dans la boutique du jeu.
Diablo IV annonce une collaboration avec Star Craft
Et si votre barbare sur Diablo IV ressemblait à Jim Raynor ? À compter du 26 septembre à 21 heures en France, vous pourrez revêtir de nouvelles transmogrifications grâce à la collaboration entre Diablo IV et Star Craft, et ce jusqu'au 10 octobre prochain. Bien que les ensembles seront payants et indépendants du système du Reliquaire, vous pourrez tout de même mettre la main sur quelques cosmétiques gratuits, certains en vous connectant et en consultant la boutique, et d'autres par le biais des Twitch drops.
Les Twitch drops vous procureront des emblèmes :
Le 26 septembre à 21 heures → emblème Ancien du Vide ; masse ornementale Bras du purificateur.
Le 27 septembre à 21 heures → emblème Vers le Dominion ; arme d'hast à deux mains ornementale Chaleur de Char.
Le 28 septembre à 21 heures → emblème Couvée grouillante ; arbalète à deux mains ornementale Cracheur de parasites.
Chaque cadeau restera déblocable pendant toute la durée de la collaboration StarCraft, et pour les obtenir, il vous faudra visionner du contenu Diablo IV éligible à l'offre pendant respectivement 2, 4 et 6 heures.
Les ensembles payants Diablo IV x Star Craft
Un ensemble de transmogrification sera disponible dans le cadre de la collaboration Diablo IV et Star Craft pour chaque classe :
Le marshal rebelle (barbare) : Jim Raynor
Diable du ciel (druide) : Arcturus Mengsk
Reine de l'Essaim (nécromancien) : Zagara
Le prélat noir (voleur) : Zeratul
Le haut templier (sorcier) : Tassadar
La reine des Lames (sacresprit) : Kerrigan
De plus, la monture Ruée de zerglings et son armure seront également de la partie, tout comme le compagnon Sterling. Les prix ne sont pas encore connus pour l'instant, mais nous saurons bientôt à quoi nous en tenir puisque les cosmétiques seront disponibles dès le 26 septembre dans la soirée.
commentaire (1)
Jaime bcp, mais est ce que mon porte monnaie en dira autant ?