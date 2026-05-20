Diablo 4 : Un événement lié aux Hordes infernales est disponible, mais les joueurs ne sont vraiment pas convaincus

The Compass to Carnage est en ligne sur Diablo IV, un événement centré sur les Hordes infernales. Or, la communauté n'en trouve pas grand intérêt en raison du manque d'attractivité de ce contenu.

En mai 2026, Blizzard organise un événement en lien avec les Hordes infernales sur Diablo IV. Cependant, cela ne réjouit pas vraiment les joueurs, qui ne cessent de clamer leur désamour de cette activité depuis la sortie de Lord of Hatred.

The Compass to Carnage est disponible sur Diablo IV

Jusqu'au 26 mai 2026, l'événement The Compass to Carnage est actif sur Diablo IV. Concrètement, vous avez la possibilité de récolter pendant quelques jours plus de boussoles, les clés d'accès aux Hordes infernales. Vous rencontrerez aussi davantage de vagues en parcourant cette activité, et recevrez plus d'éther, de façon à ce que les Hordes soient brièvement plus lucratives qu'à l'ordinaire.

The Compass to Carnage is live now through May 26th.



Take down more Chaos Waves as you earn increased Infernal Compasses and Aether for a limited time. pic.twitter.com/surmqVCs8l — Diablo (@Diablo) May 19, 2026

Faut-il apporter une refonte des Hordes infernales ?

Avant les plans de guerre, vous vous seriez sans doute senti réjoui à l'annonce de cet événement. Désormais, les Hordes infernales ne sont plus vraiment rentables. L'activité exige d'investir du temps, alors que les récompenses ne sont pas à la hauteur. Augmenter le taux des drop des boussoles n'est d'ailleurs pas enthousiasmant, étant donné que vous en disposez déjà de plus que nécessaire grâce aux plans de guerre. Ce constat a été partagé à plusieurs reprises par les joueurs par l'intermédiaire de Reddit.

Pour certains, il est nécessaire de revaloriser les Hordes infernales, et de les rendre plus attractives. Un joueur a suggéré qu'elles pourraient rapporter plus d'expérience pour les plans de guerre, mais aussi comprendre moins de vagues pour plus d'éther.

Il a également indiqué qu'il pourrait être intéressant de réduire le coût d'invocation de Bartuc, des idées plutôt plébiscitées par ceux ayant répondu en commentaire. De notre côté, nous pensons que Blizzard a tout intérêt à dépoussiérer les Hordes infernales, un contenu que nous avions pris l'habitude d'adorer. Reste maintenant à savoir si le développeur entendra les appels des joueurs, et pour ne rien manquer, n'hésitez pas à demeurer attentif à l'actualité de Diablo IV.