Diablo 4 : Un correctif relatif au cuir brut et aux morceaux de fer va être appliqué

Les joueurs de Diablo 4 verront bientôt leur quotidien être simplifié grâce à un correctif ayant pour objectif de rendre la récolte de cuirs bruts et de morceaux de fer plus simple.
Depuis le lancement de Vessel of Hatred, la première extension de Diablo IV
, les plaintes concernant le cuir brut (Rawhide) et les morceaux de fer (Iron Chunk) se multiplient sur les réseaux. Blizzard compte remédier au problème en appliquant un correctif le 21 octobre 2024.
Un correctif va augmenter le taux de drop des cuirs bruts et des morceaux de fer
Les joueurs de Diablo IV
ont eu la mauvaise surprise de constater qu'il était difficile de récolter suffisamment de cuirs bruts et de morceaux de fer
pour subvenir à l'ensemble de leurs besoins. En effet, il est indispensable d'en utiliser pour améliorer son équipement par le biais du joaillier, du forgeron, ou encore de l'occultiste, mais ces ressources se font rares depuis la sortie de Vessel of Hatred. Le taux de drop est effectivement trop faible
, un jugement partagé pas de nombreux joueurs. Beaucoup ont fait part de leur frustration sur Reddit, tandis que d'autres ont préféré s'amuser de la situation.
Blizzard has been hiding all the rawhide in preparation for a special event
byu/ImpossibleDaikons indiablo4
À la suite des retours de la communauté, Blizzard a donc pris la décision d'appliquer un correctif visant à améliorer le taux de drop de ces matériaux
. Adam Fletcher a précisé que cette mise à jour arrivera en début de semaine
, ce qui devrait soulager les joueurs qui commençaient à désespérer.
Même si un premier buff du taux de drop avait déjà été mis en place, la situation ne s'était pas réellement améliorée, mais les choses devraient cette fois rentrer en ordre d'ici quelques heures.
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