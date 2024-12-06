Diablo 4 : Un build surpuissant du druide a été identifié sur le PTR

Le streamer "Rob2628" aurait identifié le build le plus puissant à venir en saison 7 de Diablo IV.
Grâce à la sortie du PTR de la saison 7 de Diablo IV
, les builds les plus puissants à venir commencent à se dévoiler. L'un d'entre eux concerne le druide, qui dépasserait même le Sacresprit de la saison en cours.
Le Druide pourrait briller en saison 7 de Diablo IV
Après les Sorciers Lance de Foudre, le Barbare Épines et les divers builds du Sacresprit depuis le lancement de la classe avec Vessel of Hatred, les joueurs de Diablo IV peuvent a priori s'attendre à incarner un Druide en saison 7 s'ils veulent atteindre les sommets.
En effet, le déploiement du PTR en décembre 2024 a permis au streamer "Rob2628" de partager sa découverte concernant cette classe. Cette fois, nous ne parlons plus de millions de points de dégâts mais de trillions
, comme vous pouvez le constater à travers la vidéo publiée par le streamer en Fosse 150.
Le druide « Boulder »
(Rocher) pourrait ainsi faire rougir l'ensemble des Sacresprits en saison 7, en combinant cette capacité avec Instinct de survie. Or, il se pourrait que ce résultat soit lié à un bug de scaling, mais nous n'avons aucune certitude à ce sujet pour le moment. De plus, il est tout à fait possible que ce build fasse l'objet d'un nerf, car il s'agit de tests effectués sur le PTR. Le développeur a néanmoins annoncé qu'il éviterait de trop ajuster les builds surpuissants, dans l'optique de ne pas nuire au plus grand plaisir des joueurs sur Diablo IV
.
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