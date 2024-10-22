Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 6 (Vessel of Hatred)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 octobre 2024 à 14h03
Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 6 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 6 (Vessel of Hatred)
La sixième saison de Diablo IV a commencé avec la sortie de l'extension Vessel of Hatred, le 8 octobre 2024. Depuis la saison 5, tous les boss sont susceptibles de laisser tomber des objets mythiques, mais quelques changements ont été apportés. Désormais, le taux de drop est deux fois plus élevé sur Duriel et Andarielle tourmentés, mais chaque boss dispose encore de sa propre table de butins concernant l'équipement unique, d'autant que de nouvelles pièces ont été ajoutées à la suite de l'introduction de la classe du Sacresprit.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laisse tomber chaque boss tourmenté (Andarielle, Duriel, Lord Zir, la Bête dans la Glace, Varshan et Grigoire) ci-dessous.

Sur quel boss obtenir les équipements uniques en saison 6 de Diablo IV ?

Objets uniques : table des loots pour chaque boss

Andarielle

andarielle
Barbare
  • Heaume de défense de Joritz le tout-puissant 
Druide
  • Rugissement de la tempête 
  • Pierre de dolmen
Nécromancien
  • Rivière noire 
  • Jambières de la lune de sang 
Sorcier
  • Cautère 
  • Rose bleue
Voleur
  • Capuchon de l'Anonyme
  • Veste de bandit
Sacresprit
  • Sepatonzec
  • Bâton de Kepeleke
Toutes les classes
  • Couronne du Tueur de divinités
  • Pas vacillant
  • Volonté de Tibault
  • Chevalière corrodée d'X'fal
  • Griffe de l'âme
  • Talisman du seigneur banni
  • Irebleue

Duriel

duriel
Barbare
  • Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
Druide
  • Rugissement de la tempête
  • Pierre de dolmen
Nécromancien
  • Rivière noire
  • Jambières de la lune de sang
Sorcier
  • Cautère
  • Rose bleue
Voleur
  • Capuchon de l'Anonyme
  • Veste de bandit
Sacresprit 
  • Sepatonzec
  • Bâton de Kepeleke
Toutes les classes
  • Volonté de Tibaut
  • Couronne du Tueur de divinités
  • Pas vacillant
  • Chevalière corrodée d'X'fal
  • Griffe de l'âme 
  • Talisman du seigneur banni
  • Irebleue

La Bête dans la Glace

bete-glace
Barbare 
  • Serment des anciens
  • Martelenfer
  • Anneau des affamés
Druide 
  • Compagnon de l'orage
  • Fasce dell'Asceta Ignoto
  • Pierre de Vehemen
Nécromancien
  • Anneau de Mendeln
  • Harnois de mutilation
  • L'Annihilateur 
Sorcier
  • Gants de l'Illuminateur
  • L'Oculus
  • Diadème de l'étoile déchue
Voleur
  • Ouragan
  • Corne de l'aigle 
  • Bottes de morbête
Sacresprit
  • Lèche-blessure
  • Harmonie d'Ebewaka
  • Mépris de la Terre
Toutes les classes
  • Poings du destin
  • Tassettes de l'aube
  • Gantelets du Dévoreur de souffrance

Varshan

varshan
Barbare
  • Champs écarlates
  • Les 100 000 pas
  • Poignes dévastatrices de Gohr
  • Anneau de fureur rouge
Druide
  • Allégresse du Loup Enragé
  • Prière de Vasily
  • Grand bâton de la vieille sorcière
  • Volonté inébranlable d'Airidah
Nécromancien
  • Cri exsangue
  • Visage immortel
  • Pendentif de thanaturge
  • Anneau de l'âme sacrilège
Sorcier
  • Habit de l'Infini
  • Bâton de rage éternelle
  • Héritage d'Esu
  • Boucle irisée de Tal Rasha
Voleur
  • Condamnation
  • Des yeux dans la nuit
  • Chasse-cieux
  • Bague de supercherie mouvante
Sacresprit
  • Folies du dieu mort
  • Anneau de la chasse méridienne
  • Anneau de la lune agonisante
Toutes les classes
  • Engeleurs
  • Étreinte maternelle

Grigoire

grigoire
Barbare
  • Transe du combat
  • Chaîne intègre
  • Rage d'Harrogath
  • Frappes jumelles
Druide
  • Fureur insatiable
  • Acmé du chasseur
  • Croissant gibbeux
  • Brise-terre
Nécromancien
  • Voie de Trag'Oul
  • Hurlements des profondeurs
  • Grèves de la tombe vide
  • Percébène
Sorcier
  • Bâton de Lam Esen
  • Braies du cœur glacé
  • Conduit axial
  • Tisse-flammes
Voleur
  • Parole d'Hakan
  • Voile de Khanduras
  • Poignes de l'ombre
  • Chevalière de sabotage
Sacresprit
  • Chevalière de pacifiste
  • Mantelet de loyauté
  • Anneau du soleil de minuit
  • Protection de la première
Toutes les classes
  • Grèves de la Pénitence
  • Fendoir du Boucher

Lord Zir

lord-zir
Barbare
  • Chef-d'œuvre de Ramaladni
  • Masse-âcre
  • Casque de bâtard hideux
  • Allure d'Arreat
Druide
  • Alliance Mjölnic
  • Broyeuse
  • Faim du cœur sauvage
Nécromancien
  • Le Mur vigilant
  • Braies d'artisan du sang
  • Étreinte de Cruor
Sorcier
  • Liens des Sidhes
  • Camée débordant d'Esadora
  • Éclat d'hiverre
Voleur
  • Kandjar d'Asheara
  • Mouette des fosses de combat
  • Baiser de bandit
Sacresprit
  • Wushe Nak Pa
  • Bague du Premier Souffle
  • Coquille de hyacinthe
Toutes les classes
  • Témérité
  • Cotte-de-rasoir
  • Bénédiction de Yen

Hordes infernales

En ouvrant les coffres d'équipements à la fin de chaque Horde infernale, vous avez une chance de ramasser :
  • Barbare → La troisième lame
  • Nécromancien → Mortacrux
  • Voleur → Umbracrux
  • Druide → Basilic
  • Sorcier → Vox Omnium
  • Toutes les classes → Talisman de Locran, Fragment de Verathiel, Foi persistante, Couronne de Lucion, Veillée de Rakanoth
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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