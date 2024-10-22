Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 6 (Vessel of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 6 de Diablo IV dans cet article.
La sixième saison de Diablo IV
a commencé avec la sortie de l'extension Vessel of Hatred
, le 8 octobre 2024. Depuis la saison 5, tous les boss sont susceptibles de laisser tomber des objets mythiques, mais quelques changements ont été apportés. Désormais, le taux de drop est deux fois plus élevé sur Duriel et Andarielle tourmentés, mais chaque boss dispose encore de sa propre table de butins concernant l'équipement unique
, d'autant que de nouvelles pièces ont été ajoutées à la suite de l'introduction de la classe du Sacresprit.
Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laisse tomber chaque boss tourmenté (Andarielle, Duriel, Lord Zir, la Bête dans la Glace, Varshan et Grigoire)
ci-dessous.
Sur quel boss obtenir les équipements uniques en saison 6 de Diablo IV ?
Objets uniques : table des loots pour chaque boss
Andarielle
Barbare
Druide
- Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
Nécromancien
- Rugissement de la tempête
- Pierre de dolmen
Sorcier
Voleur
- Rivière noire
- Jambières de la lune de sang
Sacresprit
- Capuchon de l'Anonyme
- Veste de bandit
Toutes les classes
- Sepatonzec
- Bâton de Kepeleke
- Couronne du Tueur de divinités
- Pas vacillant
- Volonté de Tibault
- Chevalière corrodée d'X'fal
- Griffe de l'âme
- Talisman du seigneur banni
- Irebleue
Duriel
Barbare
Druide
- Heaume de défense de Joritz le tout-puissant
Nécromancien
- Rugissement de la tempête
- Pierre de dolmen
Sorcier
Voleur
- Rivière noire
- Jambières de la lune de sang
Sacresprit
- Capuchon de l'Anonyme
- Veste de bandit
Toutes les classes
- Sepatonzec
- Bâton de Kepeleke
- Volonté de Tibaut
- Couronne du Tueur de divinités
- Pas vacillant
- Chevalière corrodée d'X'fal
- Griffe de l'âme
- Talisman du seigneur banni
- Irebleue
La Bête dans la Glace
Barbare
Druide
- Serment des anciens
- Martelenfer
- Anneau des affamés
Nécromancien
- Compagnon de l'orage
- Fasce dell'Asceta Ignoto
- Pierre de Vehemen
Sorcier
- Anneau de Mendeln
- Harnois de mutilation
- L'Annihilateur
Voleur
- Gants de l'Illuminateur
- L'Oculus
- Diadème de l'étoile déchue
Sacresprit
- Ouragan
- Corne de l'aigle
- Bottes de morbête
Toutes les classes
- Lèche-blessure
- Harmonie d'Ebewaka
- Mépris de la Terre
- Poings du destin
- Tassettes de l'aube
- Gantelets du Dévoreur de souffrance
Varshan
Barbare
Druide
- Champs écarlates
- Les 100 000 pas
- Poignes dévastatrices de Gohr
- Anneau de fureur rouge
Nécromancien
- Allégresse du Loup Enragé
- Prière de Vasily
- Grand bâton de la vieille sorcière
- Volonté inébranlable d'Airidah
Sorcier
- Cri exsangue
- Visage immortel
- Pendentif de thanaturge
- Anneau de l'âme sacrilège
Voleur
- Habit de l'Infini
- Bâton de rage éternelle
- Héritage d'Esu
- Boucle irisée de Tal Rasha
Sacresprit
- Condamnation
- Des yeux dans la nuit
- Chasse-cieux
- Bague de supercherie mouvante
Toutes les classes
- Folies du dieu mort
- Anneau de la chasse méridienne
- Anneau de la lune agonisante
- Engeleurs
- Étreinte maternelle
Grigoire
Barbare
Druide
- Transe du combat
- Chaîne intègre
- Rage d'Harrogath
- Frappes jumelles
Nécromancien
- Fureur insatiable
- Acmé du chasseur
- Croissant gibbeux
- Brise-terre
Sorcier
- Voie de Trag'Oul
- Hurlements des profondeurs
- Grèves de la tombe vide
- Percébène
Voleur
- Bâton de Lam Esen
- Braies du cœur glacé
- Conduit axial
- Tisse-flammes
Sacresprit
- Parole d'Hakan
- Voile de Khanduras
- Poignes de l'ombre
- Chevalière de sabotage
Toutes les classes
- Chevalière de pacifiste
- Mantelet de loyauté
- Anneau du soleil de minuit
- Protection de la première
- Grèves de la Pénitence
- Fendoir du Boucher
Lord Zir
Barbare
Druide
- Chef-d'œuvre de Ramaladni
- Masse-âcre
- Casque de bâtard hideux
- Allure d'Arreat
Nécromancien
- Alliance Mjölnic
- Broyeuse
- Faim du cœur sauvage
Sorcier
- Le Mur vigilant
- Braies d'artisan du sang
- Étreinte de Cruor
Voleur
- Liens des Sidhes
- Camée débordant d'Esadora
- Éclat d'hiverre
Sacresprit
- Kandjar d'Asheara
- Mouette des fosses de combat
- Baiser de bandit
Toutes les classes
- Wushe Nak Pa
- Bague du Premier Souffle
- Coquille de hyacinthe
- Témérité
- Cotte-de-rasoir
- Bénédiction de Yen
Hordes infernales
En ouvrant les coffres d'équipements à la fin de chaque Horde infernale, vous avez une chance de ramasser :
- Barbare → La troisième lame
- Nécromancien → Mortacrux
- Voleur → Umbracrux
- Druide → Basilic
- Sorcier → Vox Omnium
- Toutes les classes → Talisman de Locran, Fragment de Verathiel, Foi persistante, Couronne de Lucion, Veillée de Rakanoth
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