Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 13 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 13 de Diablo IV, la saison du massacre, dans cet article.

La treizième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 13 sur Lord of Hatred ci-dessous. Notez que les butins appartenant au pool général ne font pas partie de cette synthèse.

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 13 de Diablo IV ?

Andarielle



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Duriel



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

La Bête dans la Glace



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Chevalière de Pelghain (Signet of Pelghain)

Varshan



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Fragment de Verathiel (Shard of Verathiel)

Grigoire



Barbare



Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Lord Zir



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Urivar



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Le Boucher



Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

→ Si l'unique que vous recherchez n'est pas dans cette liste, alors cela signifie qu'il appartient au pool général, et qu'il peut être obtenu sur n'importe quel boss de repaire.