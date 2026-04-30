Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 13 (Lord of Hatred)
modifié le 05 mai 2026 à 11h21
La treizième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 13 sur Lord of Hatred ci-dessous. Notez que les butins appartenant au pool général ne font pas partie de cette synthèse.
Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 13 de Diablo IV ?
Andarielle
Barbare
- Emblème de Staalbrèche (Emblem of Staalbreak)
- Serment des anciens (Ancients' Oath)
- Martelenfer (Hellhammer)
Druide
- Chevalière de la marche verte (Greenwalker's Signet)
- Fureur insatiable (Insatiable Fury)
- Compagnon de l'orage (Storm's Companion)
Nécromancien
- Percébène (Ebonpiercer)
- Le Mur vigilant (Lidless Wall)
- Héritage de Kessime (Kessime's Legacy)
Sorcier
- Angoisse de Drognan (Drognan's Anguish)
- Camée débordant d'Esadora (Esadora's Overflowing Cameo)
- Orsivane
Voleur
- Foulée assassine (Assassin's Stride)
- Bottes de morbête (Beastfall Boots)
- Masque mortuaire de Nirmitruq (Deathmask of Nirmitruq)
Sacresprit
- Folies du dieu mort (Craze of the Dead God)
- Coquille de hyacinthe (Jacinth Shell)
Paladin
- Voile d'argent (Argent Veil)
- Flambeaube (Dawnfire)
Démoniste
- Sceptre des Trois (Scepter of the Three)
- Terreur nocturne (Night Terror)
- Anathème des Primordiaux (Anathema of the Primes)
Toutes les classes
- Couronne du Tueur de divinités (Godslayer Crown)
Duriel
Barbare
- Médaillon du vagabond sombre (Dark Stalker's Medallion)
- Sabre de Tsasgal (Sabre of Tsasgal)
Druide
- Pierre runique fracturée (Fractured Runestone)
- Serment de la marche verte (Greenwalker's Oath)
- Marque du vieux loup (Mark of the Old Wolf)
Nécromancien
- Voie de Trag'Oul (Path of Trag'Oul)
- Sous-couronne (The Undercrown)
- Harnois de mutilation (Mutilator Plate)
Sorcier
- Rose bleue (Blue Rose)
- Azurite galvanique (Galvanic Azurite)
- Bâton de rage éternelle (Staff of Endless Rage)
Voleur
- Gants de rose ichoreuse (Bands of Ichorous Rose)
- Condamnation (Condemnation)
- Gants raffinés de seigneur des mers (Sea Lord's Fine Gloves)
Sacresprit
- Toile de la veuve (Widow's Web)
- Wushe Nak Pa
Paladin
- Supplication
- Protection de la blanche colombe (Ward of the White Dove)
Démoniste
- Fléau de Duriel (Scourge of Duriel)
- Rictus de terreur (Rictus of Terror)
- Gantelets du Sheol (Gauntlets of Sheol)
- Garde-chair morlu (Morlu Fleshward)
Toutes les classes
- Cotte-de-rasoir (Razorplate)
La Bête dans la Glace
Barbare
- Cœur implacable (The Relentless Heart)
- Anneau des affamés (Ring of the Ravenous)
Druide
- Accord des contrées sauvages (Accord of the Wilds)
- Volonté inébranlable d'Airidah (Airidah's Inexorable Will)
- Croissant maléfique (Malefic Crescent)
Nécromancien
- Visage immortel (Deathless Visage)
- Hurlements des profondeurs (Howl from Below)
Sorcier
- Don de givre (Gift of Frost)
- Diadème de l'étoile déchue (Starfall Coronet)
- Vox Omnium
Voleur
- Orphelineuse (Orphan Maker)
- Chevalière de sabotage (Saboteur's Signet)
Sacresprit
- Protection de la première (Protection of the Prime)
- Mépris de la Terre (Scorn of the Earth)
Paladin
- Réprimande de la Lumière (Light's Rebuke)
- Sanctis de Kethamar (Sanctis of Kethamar)
Démoniste
- Volonté de Kabraxis (Kabraxis Will)
- Solerets de chien des Enfers (Hellhound Sabatons)
- L'idole octuple (The Eightfold Idol)
Toutes les classes
- Chevalière de Pelghain (Signet of Pelghain)
Varshan
Barbare
- Masse-âcre (Overkill)
- Les 100 000 pas (100,000 Steps)
Druide
- Couronne automnale (Autumnal Crown)
- Pierre de Vehemen (Stone of Vehemen)
- Grand bâton de la vieille sorcière (Greatstaff of the Crone)
Nécromancien
- Main du pendu (Hangman's Hand)
- La main de Naz (The Hand of Naz)
Sorcier
- Poigne éclair (Levin Grasp)
- Âme d'onyx (Onyx Soul)
- Habit de la mer (Raiment of the Sea)
Voleur
- Pavane mortelle (Death's Pavane)
- Corne de l'aigle (Eaglehorn)
- Mouette des fosses de combat (Pitfighter's Gull)
Sacresprit
- Lèche-blessure (Wound Drinker)
- Maxtlatl de Balazan (Balazan's Maxtlatl)
Paladin
- Sceau de la deuxième trompette (Seal of the Second Trumpet)
- Couronne de laurier aurique (Wreath of Auric Laurel)
Démoniste
- Cauchemar trois fois tissé (Trice Woven Nightmare)
- Sceau des Ophanim (Seal of the Ophanim)
- Schisme d'Ae'grom (Ae'grom's Schism)
Toutes les classes
- Fragment de Verathiel (Shard of Verathiel)
Grigoire
Barbare
- Poignes dévastatrices de Gohr (Gohr's Devastating Grips)
- Puissance de Qual-Kehk (Might of Qual-Kehk)
Druide
- Acmé du chasseur (Hunter's Zenith)
- Basilic (The Basilisk)
- Volonté de pierre (Will of Stone)
Nécromancien
- Poigne de mort (Deathgrip)
- Mortacrux (The Mortacrux)
Sorcier
- Frappe de Corne-Tempête (Strike of Stormhorn)
- Vision de la tempête de feu (Vision of the Firestorm)
- L'Oculus (The Oculus)
Voleur
- Marche désespérée (Desperate March)
- Le Maestro (The Maestro)
Sacresprit
- Chevalière de pacifiste (Peacemonger's Signet)
- Crosse de guerre décolorée (Sunstained War-Crozier)
Paladin
- Bastion de Sire Matthias (Bastion of Sir Matthias)
- Marque solaire (Sunbrand)
Démoniste
- Mains de brise-monde (Hands of the World Breaker)
- Cage de folie (Cage of Madness)
- Graine d'Horazon (Seed of Horazon)
- Seigneur du Péché (Sire of Sin)
Toutes les classes
- Gantelets du Dévoreur de souffrance (Paingorger's Gauntlets)
Lord Zir
Barbare
- Champs écarlates (Fields of Crimson)
- Frappes jumelles (Twin Strikes)
Druide
- Droit du sang de Gathlen (Gathlen's Birthright)
- Bandages d'ascète méconnu (Unsung Ascetic's Wraps)
- Croissant gibeux (Waxing Gibbous)
Nécromancien
- Étreinte de Cruor (Cruor's Embrace)
- Sanguivore, lame de Zir (Sanguivor Blade of Zir)
Sorcier
- Crochet des vipères-magi (Fang of the Vipermagi)
- Givresang (Rimeblood)
- Bâton de Lam Esen (Staff of Lam Esen)
Voleur
- Voile de Khanduras (Shroud of Khanduras)
- Chasse-cieux (Skyhunter)
- Umbracrux (The Umbracrux)
Sacresprit
- Anneau de la lune agonisante (Ring of Writhing Moon)
- Anneau de la chasse méridienne (Ring of the Midday Hunt)
Paladin
- Jugement d'Auriel (Judgment of Auriel)
- Heaume-glaive de juge (Judicant's Glaivehelm)
Démoniste
- Carapace de décret de la chair (Fleshwrit Carapace)
- Mélopée d'Odium (Dirge of Odium)
- Élégie (Elegy)
Toutes les classes
- Chevalière corrodée d'X'fal (X'Fal's Corroded Signet)
Urivar
Barbare
- Mantelet de Fureur de la montagne (Mantle of Mountain's Fury)
- Chaîne intègre (Unbroken Chain)
Druide
- Hurlement sombre (Dark Howl)
- Pierre de dolmen (Dolmen Stone)
- Kilt d'Ailenoire (Kilt of Blackwing)
Nécromancien
- Évangile de fidèle (Gospel of the Devotee)
- Volonté de Rathma (Will of Rathma)
Sorcier
- Braies du cœur glacé (Iceheart Brais)
- Cautère (Flamescar)
- Bague en fusion (Molten Band)
Voleur
- Ouragan (Windforce)
- Grâce de Cassia (Cassia's Grace)
- Bague de supercherie mouvante (Writhing Band of Trickery)
Sacresprit
- Bague du Premier Souffle (Band of First Breath)
- Hausse-col de souimanga (Sunbird's Gorget)
Paladin
- Chanson de la cathédrale (Cathedral's Song)
- Morgenstern du héraut (Herald's Morningstar)
Démoniste
- Capuchon de tourment maléfique (Cowl of Malefic Torment)
- La lame de la vue embrasée (The Blade of Sight Aflame)
- Homoncule infernal (Infernal Homunculus)
Toutes les classes
- Bénédiction de Yen (Yen's Blessing)
L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)
Barbare
- Cœur nostalgique de nomade (Nomad's Longing Heart)
- Casque de bâtard hideux (Ugly Bastard Helm)
- Plaies d'Ahjad-Den (Bane of Ahjad-Den)
Druide
- Broyeuse (Fleshrender)
- Totem sinistre d'Ifeh (Ifeh's Dire Totem)
- Puissance ursine (Might of the Ursine)
Nécromancien
- Vague de sang (Blood Wake)
- Pacte d'os (Pact of Bone)
- Protection lugubre (The Gloom Ward)
Sorcier
- Tisse-flammes (Flameweaver)
- Lien des Sidhes (Sidhe Bindings)
- Boucle irisée de Tal Rasha (Tal Rasha's Iridescent Loop)
Voleur
- Dague perdue d'Etna (Etna's Lost Dagger)
- Veste de bandit (Scoundrel's Leathers)
- Cadeau enveloppé (Shrouded Gift)
Sacresprit
- Sepatonzec
- Cœur protéen (Protean Heart)
Paladin
- Porte de l'aube rouge (Gate of the Red Dawn)
- Manteau du Gris (Mantle of the Grey)
Démoniste
- Bride de Tor'Baalos (Bridle of Tor Baalos)
- Aiguille de Tathamet (Spine of Tathamet)
- Sceau fécond (The Fecund Seal)
Toutes les classes
- Témérité (Temerity)
Le Boucher
Barbare
- Mailles châtiées (Chainscourged Mail)
- Chef-d'œuvre de Ramaladni (Ramaladni's Magnum Opus)
- Rage d'Harrogath (Rage of Harrogath)
- Anneau de fureur rouge (Ring of Red Furor)
Druide
- Fureur des contrées sauvages (Fury of the Wilds)
- Cœur d'Azgar (Heart of Azgar)
- Porte-Lumière purifié (Purified Lightbringer)
Nécromancien
- Masse du roi Léoric (Mace of King Leoric)
- Bénédiction écarlate (Red Blessing)
- Nerf de la vengeance (Vengeful Sinew)
Sorcier
- Fureur de braise (Emberfury)
- Résonance de Shanar (Shanar's Resonance)
- Bâton de Zéraé (Staff of Zerae)
Voleur
- Capuchon de l'Anonyme (Cowl of the Nameless)
- Baiser de bandit (Scoundrel's Kiss)
- Poing de la Rose de fer (Fist of the Iron Rose)
Paladin
- Marche de l'âme indéfectible (March of the Stalwart Soul)
- Sermon rouge (Red Sermon)
Sacresprit
- Hesha e Kesungi
- Voie de l'Émissaire (Path of the Emissary)
Démoniste
- Pacte horrible (Lurid Pact)
- Chevalière marquée des Enfers (Hellbrand Signet)
- Flamme dévorante de Moloch (Moloch Beating Flame)
- Griffes de la couronne ensanglantée (Nails of the Gore Crowned)
Toutes les classes
- Fendoir du Boucher (The Butcher's Cleaver)
→ Si l'unique que vous recherchez n'est pas dans cette liste, alors cela signifie qu'il appartient au pool général, et qu'il peut être obtenu sur n'importe quel boss de repaire.
commentaires (6)
J'ai looté "Idole Sanguinaire" sur le boucher, c'est un objet unique toute classe.
A jour mtn !
Sans doute le seul site qui l'est, merci !
je ne vois pas les jambieres volonté de thibault ?
Merci !
Tout est fait ne faites pas comme moi j’ai gaspillé toute mes clefs en faisant confiance à cet article peu qualitatif 😭
C'est un article rédigé par IA? Parce que quasi tout est faux, la saison 13 a modifié les tables de loot de boss.
Dommage, tout un article pour des infos inutiles parce que périmées, même le temps de rédiger un prompt sans même le relire est précieux.