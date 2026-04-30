Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 13 (Lord of Hatred)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
modifié le 05 mai 2026 à 11h21
Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 13 de Diablo IV, la saison du massacre, dans cet article.
Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 13 (Lord of Hatred)

La treizième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 13 sur Lord of Hatred ci-dessous. Notez que les butins appartenant au pool général ne font pas partie de cette synthèse.

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 13 de Diablo IV ?

Andarielle

andarielle
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Duriel

duriel
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

La Bête dans la Glace

bete-glace
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes 

Varshan

varshan
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin 

Démoniste

Toutes les classes

Grigoire

grigoire
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes 

Lord Zir

lord-zir
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Urivar

urivar
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)

harbinger-of-hatred
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier

Voleur

Sacresprit

Paladin

Démoniste

Toutes les classes

Le Boucher

le-boucher-diablo
Barbare

Druide

Nécromancien

Sorcier 

Voleur

Paladin

Sacresprit

Démoniste

Toutes les classes

→ Si l'unique que vous recherchez n'est pas dans cette liste, alors cela signifie qu'il appartient au pool général, et qu'il peut être obtenu sur n'importe quel boss de repaire.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (6)

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Kenjin (invité) Le 24/05/2026 à 21:49

J'ai looté "Idole Sanguinaire" sur le boucher, c'est un objet unique toute classe.

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Yamisheyde (invité) Le 17/05/2026 à 00:30

A jour mtn !
Sans doute le seul site qui l'est, merci !

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leforain (invité) Le 15/05/2026 à 21:56

je ne vois pas les jambieres volonté de thibault ?

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Nam's (invité) Le 11/05/2026 à 12:21

Merci !

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Elise (invité) Le 08/05/2026 à 15:04

Tout est fait ne faites pas comme moi j’ai gaspillé toute mes clefs en faisant confiance à cet article peu qualitatif 😭

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Burgalassi (invité) Le 02/05/2026 à 11:51

C'est un article rédigé par IA? Parce que quasi tout est faux, la saison 13 a modifié les tables de loot de boss.
Dommage, tout un article pour des infos inutiles parce que périmées, même le temps de rédiger un prompt sans même le relire est précieux.