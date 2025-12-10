Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 11

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 décembre 2025 à 13h07
Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 11 de Diablo IV, Intervention divine, dans cet article.
Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 11
La onzième saison de Diablo IV permet aux joueurs de récupérer de nouvelles pièces uniques en plus des anciennes, et comme d'habitude, chaque boss tourmenté dispose de sa propre table de loots. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons listé les objets uniques que laissent tomber les boss tourmentés en saison 11 ci-dessous.

Sur quel boss obtenir les pièces uniques en saison 11 de Diablo IV ?

Andarielle

andarielle
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes

Duriel

duriel
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes

La Bête dans la Glace

bete-glace
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes 

Varshan

varshan
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin 
Toutes les classes

Grigoire

grigoire
Barbare
 Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes 

Lord Zir

lord-zir
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes

Hordes infernales

hordes-infernales

Urivar

urivar
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
Toutes les classes

L'Émissaire de la Haine (Harbinger of Hatred)

harbinger-of-hatred
Barbare Druide
Nécromancien
Sorcier
Voleur
Sacresprit
Paladin
 Toutes les classes
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaires (5)

Avatar Amandine
Amandine Le 25/01/2026 à 23:39

De rien, si mais c'était pas super lisible (pas en gras, désolée pour ça). En fait, pour ne pas galérer, je te conseille de faire un Ctrl+F, avec le nom de l'objet que tu recherches, tu trouveras tout plus facilement, et bonne chance, j'espère que tu la chopperas avec un max de GA :D

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OCB (invité) Le 25/01/2026 à 18:36

Oui merci je viens de voir a l instant mais c était pas indiqué avant . Mais merci encore ce soir j irai farm varshand hé he

Avatar Amandine
Amandine Le 10/01/2026 à 23:40

Varshan, comme indiqué dans l'article avec la mention "NOUVEAU"

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OCB (invité) Le 10/01/2026 à 19:50

Ouai ben j ai pas eu ce que je recherchais c'est a dire où drop la nouvelle arme orsivane

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Dahaaka37 (invité) Le 28/12/2025 à 10:08

Va peut-être falloir rajouter les items paladin à un moment si vous vous-même que les gens viennent consulter votre page...