Diablo 4 : Table des loots uniques pour chaque boss tourmenté en saison 11

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné
Blizzard a créé la surprise lors de la BlizzCon en annonçant Diablo 5 pour 2029. Si cette révélation réjouit les fans, elle marque un tournant brutal pour Diablo 4, qui ne recevra plus aucune extension. Les futures saisons devront faire le pont entre ces deux époques.
commentaires (5)
De rien, si mais c'était pas super lisible (pas en gras, désolée pour ça). En fait, pour ne pas galérer, je te conseille de faire un Ctrl+F, avec le nom de l'objet que tu recherches, tu trouveras tout plus facilement, et bonne chance, j'espère que tu la chopperas avec un max de GA :D
Oui merci je viens de voir a l instant mais c était pas indiqué avant . Mais merci encore ce soir j irai farm varshand hé he
Varshan, comme indiqué dans l'article avec la mention "NOUVEAU"
Ouai ben j ai pas eu ce que je recherchais c'est a dire où drop la nouvelle arme orsivane
Va peut-être falloir rajouter les items paladin à un moment si vous vous-même que les gens viennent consulter votre page...