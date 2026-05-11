Diablo 4 : Quel est le moyen le plus efficace de collecter des gemmes horadriques en saison 13 ?

Face aux difficultés rencontrées par la communauté de Diablo IV à acquérir des gemmes sur Lord of Hatred, une méthode de farming plus rapide que les autres a été découverte et partagée.

Depuis la sortie de Lord of Hatred et de la saison 13, les joueurs de Diablo IV rencontrent de véritables problèmes à récupérer des gemmes horadriques pour optimiser leur équipement. En effet, si vous êtes à la recherche de la perfection, donc de la puissance maximale, vous peinez sans doute à acquérir ces précieuses pierres, et ce n'est pas par hasard. Blizzard a fortement accru la difficulté en la matière, mais plusieurs streamers ont partagé une méthode un peu plus rapide que les autres pour collecter des gemmes horadriques.

Les gemmes horadriques, le véritable enfer de Lord of Hatred ?

Obtenir des gemmes horadriques sur Lord of Hatred est éprouvant, et les publications faisant état de ce constat abondent sur Reddit. Pour mettre la main dessus, il est obligatoire de passer des heures de farming, et faire l'impasse équivaut à une perte considérable de dégâts. Contrairement aux saisons précédentes, de nouvelles gemmes que le joaillier ne peut crafter sont disponibles, et les bonus apportés sont tout simplement colossaux en raison des multiplicateurs de dégâts, capables d'atteindre des sommet en étant combinés au perfectionnement.

Une méthode plus rapide que les autres a été découverte

La communauté a partagé une solution efficace pour se procurer des gemmes en saison 13, et elle repose sur le donjon Seer's Reach, localisé au nord-est de Temis. Le boss laisse tomber 3 gemmes royales en difficulté Tourment, et parfois une grande.

Concrètement, vous devrez pénétrer dans le donjon et éliminer tout de suite le boss avant de le quitter, puis de le réinitialiser pour recommencer l'opération. Normalement, chaque run devrait vous prendre une minute, si bien qu'en 10 heures de farming intensif, vous devriez être en mesure de disposer de toutes les gemmes dont votre personnage a besoin (il s'agit d'une estimation). Même si ce montant demeure élevé, il s'agit de la méthode la plus rapide pour l'instant.

Blizzard pourrait intervenir pour rendre ce farming moins contraignant, d'autant que de nombreux joueurs font part de leur découragement quant à cela. Rien n'est toutefois sûr, car il semble peu probable qu'une si grande puissance puisse être acquise sans effort, alors préparez-vous à passer du temps dans le donjon de Seer's Reach.