Diablo 4 : Poussière primordiale, comment en obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 mai 2026 à 13h04
Retrouvez des informations relatives à la collecte de Poussières primordiales sur Diablo IV : Lord of Hatred dans cet article.
Diablo 4 : Poussière primordiale, comment en obtenir ?

Lord of Hatred a introduit un système de crafting inédit sur Diablo IV, le cube horadrique. Grâce à cela, il est désormais possible de transformer progressivement des pièces de basse qualité en légendaires puissants et parfaits pour son build, mais pour effectuer une transmutation, il est indispensable de disposer de Poussières primordiales. Nous vous indiquons ici comment en obtenir en saison 13 de Diablo IV.

Comment collecter des Poussières primordiales sur Lord of Hatred ?

En saison 13 de Diablo IV, le cube horadrique est employé pour transmuter des objets après avoir sélectionné une recette, et certaines d'entre elles requiert de fournir des Poussières primordiales. Or, ce matériau ne peut être obtenu que de 3 façons différentes :

  • Le butin de cube des Plans de guerre → le coffre derrière Tyrael
  • Les caches de récompenses de l'Arbre des Murmures → vos chances d'obtenir des Poussières primordiales de haute qualité de cette manière sont plus élevées en optant pour des nœuds de plans de guerre adaptés, par exemple Simple Gifts + Material Wealth)
  • L'élimination de créatures élites → cette méthode est aléatoire, mais les joueurs ont rapporté que les Vagues infernales incarnent une solution relativement efficace.

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Il existe plusieurs types de Poussières primordiales, et chacun est utile à une opération spécifique, par exemple la refonte d'un objet unique la transmutation d'un unique. 

poussiere-primordiale

Les Poussières primordiales sont assez rares en commençant en début de saison 13, mais vous finirez par en disposer d'un nombre conséquent à force de jouer et de parcourir les activités de Lord of Hatred. Néanmoins, si vous n'en avez que peu en votre possession, évitez le gaspillage et conservez-les pour des pièces qui en vaudront vraiment la peine. 

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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