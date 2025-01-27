Diablo 4 : Où trouver des clés pour accéder aux Hordes infernales ? (Infernal Compass)

Retrouvez des indications pour vous procurer des Boussoles infernales en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Arrivée en saison 5 de Diablo IV
, l'activité des Hordes infernales a tout de suite plu aux joueurs. En effet, y participer vous mène dans un donjon spécial dans lequel des vagues de créatures apparaissent. Vous ajoutez ensuite à chaque étape un affixe pour intensifier la cadence et recevoir davantage de cendres, une monnaie à échanger contre des coffres après avoir vaincu les boss du Conseil. Or, pour accèder à une Horde infernale et bénéficier des récompenses, il est impératif d'avoir une Boussole infernale
.
Comment obtenir des Boussoles infernales en saison 7 de Diablo IV ?
La saison 7 de Diablo IV
a apporté quelques changements aux Hordes infernales, en particulier concernant le taux de drop de la Boussole infernale
, la clé indispensable pour y accèder. Il est en effet de plus en plus contraignant d'en disposer, mais le jeu en vaut la chandelle au regard des butins qu'elles ont à offrir. Un coffre à 200 cendres vous octroie en effet de l'équipement dont certaines pièces garanties avec un affixe supérieur, et la monnaie restante peut être convertie en or ou en gemmes et obducite, matériau utile au perfectionnement (Masterworking).
Pour obtenir une Boussole infernale
, la meilleure solution consiste à participer aux Vagues infernales
. Le taux de drop de ces clés est très élevé dans les coffres supérieurs, alors qu'il a été diminué pour les coffres normaux.
Il est également possible de recevoir ces clés dans le coffre d'une Horde infernale ou au cours d'un donjon du Cauchemar, mais cela est rare. Néanmoins, l'Arbre des Murmures peut vous apporter satisfaction en la matière, puisqu'il vous proposera parfois d'obtenir un Cache de clés comprenant toujours 3 boussoles infernales.
Farmer des clés pour les Hordes infernales
en saison 7
n'est pas aussi simple qu'avant, étant donné que vos possibilités sont désormais très limitées. Blizzard a pris la décision de réduire significativement le taux de drop des Boussoles dans la Fosse, les donjons, le Cache et les coffres standards des Vagues infernales, c'est pourquoi vous peinez sans doute à en récolter. Évitez donc de les gaspiller, et préparez-vous à passer du temps dans les Vagues si les Hordes infernales incarnent toujours l'une de vos activités préférées sur Diablo IV
.
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