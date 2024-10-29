Diablo 4 : Où trouver de l'Acier vivant (Living steel) ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2024 à 15h52
Retrouvez des indications relatives à l'Acier vivant (Living steel) en saison 6 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Où trouver de l'Acier vivant (Living steel) ?
Sur Diablo IV, il est indispensable de récolter des matériaux spéciaux pour pouvoir invoquer des boss, dans leur version normale et tourmentée. Or, encore faut-il savoir où chercher pour les farmer, c'est pourquoi nous vous expliquons ici où trouver de l'Acier vivant (Living Steel) et quelle est son utilité.

À quoi sert l'Acier vivant en saison 6 de Diablo IV ?

Depuis plusieurs saisons déjà, l'Acier vivant est employé pour invoquer Grigoire, le Saint Galvanique, dans la Salle du Pénitent. Sans ce matériau, vous ne pourrez pas vous mesurer à ce boss, ni récupérer l'ensemble de ses butins. Il est obligatoire de vaincre Grigoire pour ramasser des Fragments d'agonie (Shard of Agony), à utiliser pour invoquer ensuite Duriel en version normale ou tourmentée. 

living-steel


Comment obtenir de l'Acier vivant ?

Le meilleur moyen de farmer de l'Acier vivant est de participer aux Vagues infernales, qui se déroulent toutes les heures dans une zone aléatoire de Sanctuaire. Vous pouvez effectivement en récolter en ouvrant toutes sortes de coffres avec vos Cendres aberrantes. Cette monnaie spéciale s'acquiert en éliminant des créatures pendant la Vague infernale, et les coffres peuvent contenir toutes sortes de butins, comme des objets légendaires ou uniques, ainsi que divers matériaux d'invocation de boss.

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Avant la saison 6, il existait des coffres comportant exclusivement de l'Acier vivant, mais des changements ont été apportés avec Vessel of Hatred, si bien que vous en recevrez désormais de manière aléatoire. Cependant, les coffres des Mystères, coûtant 250 cendres, sont plus susceptibles de vous procurer des Living Steel. Nous vous recommandons par conséquent d'être particulièrement attentif au lieu dans lequel une Vague infernale est en cours, car celle de Kehjistan comprend 3 coffres des Mystères au lieu de 2.

Il est aussi possible de recevoir de l'Acier vivant par le biais des donjons du cauchemar après avoir atteint au moins la difficulté Tourment 1, mais aussi en prenant part à l'activité des Bas-fonds de Kurast.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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