Diablo 4 : MàJ 2.4.1, les détails de la mise à jour

La mise à jour 2.4.1 de Diablo IV est prévue pour le mardi 7 octobre 2025. Retrouvez l'intégralité du patch notes dans cet article.
La mise à jour 2.4.1 de Diablo IV
sera déployée le mardi 7 octobre 2025, et amène le très attendu correctif des Soulspires (flèches spirituelles), dont la portée va être augmentée. Des problèmes variés vont être solutionnés en même temps, et vous pourrez constater quelques changement relatifs à certaines classes, en particulier celle du voleur qui reçoit un buff. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le patch notes 2.4.1 de Diablo IV
ci-dessous.
Patch 2.4.1 de Diablo IV
Saison du chaos infernal
Convocation des esprits (pouvoir chaotique)
- Dégâts supplémentaires augmentés de 100-200 % à 200-400 %.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème à cause duquel la rune Yul ne se déclenchait pas avec les compétences de base lors de l'utilisation de l'avantage du chaos Pouvoir instable.
- Correction d'un problème à cause duquel l'effet de la rune Xan était consommé à tort par les compétences non canalisées.
- Correction d'un problème à cause duquel l'armure du chaos Hesha e Kesungi affichait à tort un affixe supérieur supplémentaire.
Jeu de base- Saison du chaos infernal
Toutes les classes
Pouvoirs chaotiques
Bête acculée
- Auparavant : pour chaque tranche de 10 % de points de vie manquants, vos dégâts augmentent de 10-20 %[x] et votre réduction de dégâts de 5 %. Lorsque vous dépensez des points de ressource, vos points de vie sont réduits d'un montant égal à 30 % des points de ressource dépensés, qui sont alors restitués. Cet effet ne peut pas faire baisser vos points de vie en dessous de 10 %.
- Maintenant : pour chaque tranche de 10 % de points de vie manquants, vos dégâts augmentent de 10-20 %[x] et votre réduction de dégâts de 5 %. Chaque point de ressource que vous dépensez réduit également votre maximum de points de vie de 0,2 % pour restituer 40 % des ressources dépensées. Cet effet ne peut pas faire baisser vos points de vie en dessous de 10 %.
Voleurs
Alchimie imprévisible
Délit de fuite
- Dégâts des compétences imprégnées augmentés de 20-40 %[x] à 40-60 %[x].
- Bonus de dégâts augmenté de 30-50 %[x] à 50-70 %[x].
Barbares
Fureur déterminée
- Durée de saignement augmentée de 150-200 % à 200-300 %.
- Maximum de points de vie augmenté de 75-125 % à 100-150 %.
- Bonus de dégâts augmenté de 150-250 % à 200-300 %.
Jeu
Voleurs
Orphelineuse
- Bonus de dégâts toutes les deux compétences de recharge augmenté de 50 %[x] à 100 %[x].
Sorciers
Commentaire de l'équipe de développement : cela permettra d'éviter les situations dans lesquelles une vitesse d'attaque trop élevée pouvait vous faire tomber à court d'énergie crépitante.
- L'énergie crépitante n'est plus récupérée par l'effet passif de Convulsions si vous disposez déjà du nombre maximum de charges d'énergie crépitante.
Hordes infernales
Commentaire de l'équipe de développement : ce changement s'inscrit dans la dynamique frénétique des hordes infernales tout en maintenant les flèches spirituelles dans leur rôle d'offre infernale à fort investissement mais à haut rendement.
- La portée des flèches spirituelles a été augmentée et les monstres à l'intérieur vous tendent fréquemment des embuscades.
- L'offre infernale « Les champions des Enfers en embuscade » entraîne désormais beaucoup plus d'embuscades de la part des champions et championnes des Enfers.
Divers
- Les descriptions des objectifs du périple saisonnier « Entropie » et « Vagues de chaos » ont été mises à jour afin de préciser que seules les activités accomplies à la surface permettent de les faire progresser.
Corrections de bugs
Jeu
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence Courroux du berserker des barbares octroyait son bonus de dégâts passif au sabre de Tsasgal alors qu'il était inférieur au rang 5.
- Correction d'un problème à cause duquel la carapace barbelée des barbares ne s'activait pas comme convenu avec les compétences de base lorsqu'elle avait un temps de recharge lié à Pouvoir instable.
- Correction d'un problème à cause duquel la tempête d'os des nécromanciens n'augmentait pas correctement de durée lors de l'utilisation simultanée de l'aspect du déluge d'os et d'Équilibre altéré.
- Correction d'un problème à cause duquel Clone d'ombre des voleurs ne pouvait pas accabler en utilisant des compétences de base avec l'avantage du chaos Pouvoir instable.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect de venin bouillonnant ne faisait pas apparaître de piège de poison comme convenu.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois Inertie des voleurs d'obtenir un cumul.
- Correction d'un problème à cause duquel l'aspect aphotique étourdissait le personnage-joueur lorsque les guerriers squelettes se téléportaient sur sa position.
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression de la quête « Du sang sur un parchemin » si vous mouriez pendant le combat contre le boss.
- Correction d'un problème à cause duquel le mur de brume n'apparaissait pas correctement lors du combat contre Bélial.
Divers
- Correction de la description du repaire de Bélial qui indiquait qu'il y avait de grandes chances d'obtenir une boussole infernale.
- Correction d'un problème à cause duquel la monture Pierre haineuse, obtenue en atteignant le rang de parangon 300, n'apparaissait pas dans l'écurie.
- Diverses améliorations apportées à l'interface, à la stabilité, aux effets visuels et aux performances.
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