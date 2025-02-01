Diablo 4 : MàJ 2.1.1, les détails de la mise à jour

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Patch notes 2.1.1 de Diablo IV
Vessel of Hatred
Mises à jour du jeu
- L'infobulle de la rune Qax a été mise à jour pour mieux décrire son fonctionnement.
- Les icônes de plusieurs anneaux uniques du Sacresprit ont été mises à jour pour les rendre visuellement plus faciles à distinguer les unes des autres.
Corrections de bugsCitadelle Sombre
Divers
- Correction d'un problème où le joueur pouvait rester bloqué en dehors du labyrinthe lors de la rencontre avec Faeroch.
- Correction d'un problème où les Encens de vigueur et du vent tourbillonnant ne persistaient pas après la mort.
- Correction d'un problème où les boss Vorshok et Hurstt pouvaient cibler les joueurs en mode furtif.
- Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se ressusciter indéfiniment pendant l'attaque Impending Doom en utilisant des Parchemins de générosité.
- Correction d'un problème où le butin pouvait disparaître en revenant via le portail d'un membre du groupe.
- Correction d'un problème où les maléfices pouvaient être échangés en cours de partie lors d'une expédition dans les bas-fonds de Kurast.
- Correction d'un problème où la description des Tributs résolus n'informait pas les joueurs qu'ils ne concernaient pas l'ensemble du groupe.
- Correction d'un problème où la rune Qua était classée comme une rune Rare chez le Bijoutier alors qu'il s'agit d'une rune Magique.
- Correction d'un problème où le succès Hireling Commander ne se débloquait pas sur console s'il avait été obtenu en premier sur PC.
- Correction d'un problème où le fait de tremper un glaive ou un bâton long ne contribuait pas à l'accomplissement du succès Potent Alterations.
Jeu de base
Saison des maléfices
- Le taux d'apparition des Autels Oubliés a été augmenté.
- Plus de Corbeaux de l'Arbre apparaîtront désormais dans les Zones de Chasse aux têtes. Certains disent que cela rend la zone encore plus inhospitalière...
- Des éléments d'interface supplémentaires ont été ajoutés pour suivre la progression des Chasses aux têtes.
- Deux nouvelles primes de Murmure ont été ajoutées.
- De nouvelles icônes pour les Chasses aux têtes ont été ajoutées pour les distinguer visuellement.
- Tous les éléments d'interface existants ont été ajustés pour mieux refléter la progression des activités, les points d'intérêt importants et les monstres notables.
- Un élément d'interface supplémentaire a été ajouté pour suivre la progression vers l'apparition des Boss aux têtes pourries.
Armurerie
- Un nouveau bouton a été ajouté pour supprimer facilement des équipements enregistrés.
- Diverses améliorations ont été apportées à l'expérience utilisateur globale de l'Armurerie.
- L'emplacement de l'Armurerie dans plusieurs villes a été ajusté pour faciliter son interaction.
Corrections de bugsAccessibilité
Saison des maléfices
- Correction d'un problème où le lecteur d'écran ne fonctionnait pas correctement dans l'onglet des maléfices.
- Correction d'un problème où certaines icônes du menu de recherche de groupe n'étaient pas lues par le lecteur d'écran.
- Correction d'un problème où les noms des chats Commerce et Clan n'étaient pas lus par le lecteur d'écran.
- Diverses corrections pour assurer le bon fonctionnement du lecteur d'écran dans l'Armurerie, la Garde-Robe et les fenêtres de maléfices.
Note des développeurs : Ils peuvent désormais être vendus aux marchands pour libérer de l'espace dans l'inventaire.
- Correction d'un problème où l'Orbe Funeste mettait plus de temps que prévu à revenir au joueur si la cible mourait pendant son trajet.
- Correction d'un problème où les Grimoires Appris obtenus après le premier ne pouvaient ni être consommés ni retirés de l'inventaire.
Note des développeurs : Personne ne pouvait faire face au Golem bodybuildé.
- Correction d'un problème où l'infobulle de l'optimisation de Délabrement mentionnait « Dégâts de base » au lieu de simplement « Dégâts ».
- Correction d'un problème où l'Aura de Lamentation ne se déclenchait pas avec certains autres pouvoirs, comme le Souffle de la Cabale.
- Correction d'un problème où apprendre un Maléfice Oublié via un Autel Oublié ne le débloquait pas dans l'onglet Sorcellerie.
- Correction d'un problème où les Serviteurs Chauve-Souris ne déclenchaient pas l'Hex du Murmure.
- Correction d'un problème où l'effet visuel du Lien de vie pouvait se lier à plus de 3 ennemis.
- Correction d'un problème où l'Esprit Vengeur ne disparaissait pas lors du retrait du pouvoir correspondant.
- Correction d'un problème où certains maléfices ne s'affichaient pas correctement dans les Champs de Haine.
- Correction d'un problème où le changement d'onglet entre les maléfices et l'inventaire pouvait dysfonctionner sur manette.
- Correction d'un problème où les Serviteurs Chauve-Souris apparaissaient toutes les 2 secondes au lieu de toutes les 3 secondes.
- Correction d'un problème où la compétence Lien primordial du Sorcier ne fonctionnait pas avec les maléfices portant le tag Invocation.
- Correction d'un problème où le pouvoir Croissance pouvait faire grossir plusieurs fois les serviteurs invoqués en changeant de zone.
Chasses aux têtes et Murmures
Bastions enracinés
- Correction d'un problème où le cercle lors de la prime Dissiper le Murmure disparaissait avant que tous les ennemis concernés ne soient vaincus.
- Correction d'un problème où les Feux follets pouvaient ne pas apparaître lors de la prime du même nom si celle-ci avait déjà été complétée avec 10 Faveurs funestes.
- Correction d'un problème où les monstres Élites invoqués par les Grenouilles Chercheuses et les Villageois Entravés fuyaient le joueur dès leur apparition.
- Correction d'un problème où les Cocons massifs pouvaient bloquer les projectiles.
- Correction d'un problème où des ennemis pouvaient apparaître dans la ville de Backwater lorsqu'une Chasse aux têtes était active dans la zone.
- Correction d'un problème où la prime Murmure du Feu follet perdu pouvait ne pas se valider si tous les monstres liés au Feu follet étaient tués en même temps à la fin de la rencontre.
- Correction d'un problème où les Roncières pouvaient ne pas apparaître lors de la complétion d'une prime Dissiper le Murmure.
- Correction d'un problème où les Chaudrons Purificateurs associés au Murmure de la Purge pouvaient disparaître prématurément.
- Correction d'un problème empêchant d'interagir avec le Corbeau de l'Arbre si le joueur se téléportait vers l'Arbre des Murmures puis revenait.
- Correction d'un problème où le rayon affiché sur la carte lors du survol du Murmure de la Quête était incohérent entre les différentes régions des Chasses aux têtes.
- Correction d'un problème rare où un nombre excessif de monstres pouvait apparaître dans les zones de Chasse aux têtes.
Gemmes Occultes
- Correction d'un problème où les Roncières pouvaient bloquer les projectiles en se transformant en cocons.
- Correction d'un problème où l'infobulle du Ritual of Futility ne mentionnait pas que le Boss serait Imparable.
- Correction d'un problème où l'utilisation de la dernière réanimation en groupe, alors que plusieurs membres étaient encore morts, empêchait le joueur réanimé de retourner dans l'arène du boss.
- Correction d'un problème où quitter un Bastion enraciné ramenait toujours le joueur à la Silent House au lieu de l'extérieur du sanctuaire.
- Correction d'un problème où le jeu pouvait se figer si le joueur mourait alors que la fenêtre du jeu n'était pas active et qu'il ne restait plus de réanimations.
- Correction d'un problème où les Wicked Thralls of Rot pouvaient ne pas attaquer le joueur lorsqu'ils étaient à proximité.
- Correction d'un problème où le Rite of Torn Flesh n'affichait pas correctement son activation.
- Correction d'un problème où la Ceremony of the Ticking Clock pouvait amener les joueurs à déclencher accidentellement leurs propres coups de chance.
Note des développeurs : Ces gemmes peuvent désormais être vendues aux marchands pour libérer de l'espace dans l'inventaire.
- Correction de plusieurs problèmes où la Pierre de Poussière Occulte ne fonctionnait pas correctement.
- Correction d'un problème où l'infobulle de la Gemme Occulte du Sceau Ancien indiquait à tort qu'elle était utilisée avec les compétences Incarnées au lieu des compétences Potentielles.
- Correction d'un problème où la gemme occulte Phylactère infâme accordait des statistiques doublées lorsqu'un maléfices était équipé.
Quêtes Saisonnières
- Correction d'un problème où l'effet Protection du clair de lune ne s'activait pas immédiatement lors de l'équipement d'une Gemme Occulte.
Note des développeurs : Les joueurs affectés par ce problème verront désormais leurs objectifs manqués validés lorsqu'ils atteindront un nouveau rang de Renom du Coven. Pour les joueurs ayant déjà atteint la réputation maximale avec Le Coven, nous explorons une solution pour attribuer rétroactivement les objectifs non complétés en progressant dans le rang 20 répétable de Renom du Coven.
- Correction d'un problème où Ouna ne suivait pas le joueur dans le combat contre le boss lors de la quête « Un Ami dans le
- Besoin ».
- Correction d'un problème où certains objectifs de quête faisaient référence à des emplacements de Bastions enracinés incorrects.
- Correction d'un problème où la quête « Murmures dans le Vent » se suivait automatiquement après la complétion d'autres quêtes.
- Correction d'un problème où le Enraged Headless Husk lors de la quête « Oaths and ...» possédait plus de points de vie que prévu.
- Correction d'un problème où les boss Enraged Headless Husk de la quête « Oaths and Debts » pouvaient ne pas infliger de dégâts au joueur s'il se plaçait à certains endroits.
- Correction d'un problème où le boss Enraged Headless Husk pouvait rester bloqué dans certains emplacements.
- Correction d'un problème où les objectifs du Voyage de Saison pour l'augmentation de la réputation auprès du Coven ne se validaient pas si le joueur sautait un rang spécifié.
Armurerie
Gameplay
- Correction d'un problème où l'Armurerie chargeait des Enchantements de Sorcier non débloqués dans certains cas.
- Divers correctifs pour des icônes et textes manquants ou incorrects.
Interface et Expérience Utilisateur
- Correction d'un problème où le Nœud Parangon Brise-Os Légendaire ne cumulait pas ses effets aussi rapidement que prévu lors d'un changement d'arme.
- Correction d'un problème où les Offrandes Spirituelles du Druide ne tombaient pas des monstres Élites.
- Correction d'un problème où les Synergies Élémentaires ne se mettaient pas à jour lorsqu'un Familier changeait d'élément.
- Correction d'un problème où les infobulles des nœuds Parangon de dégâts des serviteurs du Nécromancien n'affichaient pas les valeurs réelles des statistiques accordées lorsqu'elles étaient modifiées par le Glyphe Résurrection.
- Correction d'un problème où le rang 5 de Courroux du Berserker pouvait toujours repousser les ennemis mais ne les attirait pas toujours vers le joueur.
- Correction d'un problème où Dissimulation pouvait accorder une immunité aux pools de Poison et aux explosions de Poison.
- Correction d'un problème où Poigne de l'Ombre n'accordait pas correctement des rangs bonus aux compétences Marksman et Cutthroat lorsque le joueur était en ville ou en monture.
- Correction d'un problème où l'Affixe Hewed Flesh Grants X% Maximum lif, présent sur le Mortacrux, ne progressait pas avec le perfectionnement.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait se déplacer tout en canalisant Lacerate.
- Correction d'un problème rare où changer de Monture dans certains endroits pouvait téléporter le joueur à des emplacements aléatoires.
- Correction d'un problème où les Totems Élémentaires des Donjons Cauchemar ne pouvaient pas être ciblés.
- Correction d'un problème où l'Encens Parfums du désert méridien accordait 80 Épines au lieu de 400.
- Correction d'un problème où les récompenses de la Collection du Chaos de l'Arbre des Murmures pouvaient ne contenir qu'un seul type d'équipement au lieu d'une variété.
- Correction d'un problème où les Screaming Hell Veins ne garantissaient pas de Forgotten Souls en Tourment III et IV.
- Correction d'un problème où l'effet Lethal Shrinel affectait aussi les dégâts des Épines.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait se retrouver bloqué en essayant de se déplacer continuellement sur une Traversée.
- Correction d'un problème où Éperon pouvait augmenter la Vitesse de déplacement d'un joueur après qu'il ait démonté.
Divers
- Correction d'un problème où l'infobulle du Catalyseur d'Okun contenait un indicateur [x] redondant dans la description du pouvoir.
- Correction d'un problème où les Autels Oubliés étaient appelés Autels Perdus dans certaines instances.
- Correction d'un problème où il était difficile de ramasser du butin avec une manette lorsqu'il tombait sur un Autel d'Invocation de Boss.
- Correction de plusieurs problèmes où l'icône « Nouvel Objet Disponible » apparaissait quand elle ne devait pas, et n'apparaissait pas quand elle aurait dû.
- Correction d'un problème rare où la Garde-Robe pouvait devenir inutilisable en mode Co-Op Local.
- Correction d'un problème où utiliser Quitter le Donjon pour sortir du Iceworn Cella pendant le Prologue pouvait faire planter le jeu.
- Correction d'un problème où l'infobulle de la Compétence Passive Permafrost du Sorcier indiquait uniquement une augmentation des dégâts des compétences de Givre, alors qu'en réalité, elle augmentait toutes les sources de dégâts.
- Correction d'un problème où les Grandes Collections de Matériaux n'affichaient pas le mot « Grande ».
- Correction d'un problème où les Herbes pouvaient sembler encore interactives après avoir été récoltées.
- Correction d'un problème où l'affixe de Totem Élémentaire des Donjons Cauchemar était affiché sous le nom Elemental Spike.
- Correction d'un problème où le défi Destructeur d'Échos ne s'affichait pas correctement.
- Correction d'un problème où les infobulles de compétences ne s'affichaient pas correctement lors de l'assignation de compétences avec une manette.
- Correction d'un problème où la navigation à la manette pouvait dysfonctionner dans le menu de la Saison.
- Correction d'un problème où les infobulles longues ne pouvaient pas être faites défiler avec une manette.
- Correction d'un problème où les Autels Oubliés n'apparaissaient pas comme prévu dans certains scénarios.
- Correction d'un problème où battre l'Écho de Lilith pour la première fois avec un personnage Éternel ne récompensait pas avec une Étincelle Resplendissante.
- Correction d'un problème où le PNJ associé à la quête « Late Shipment » pouvait disparaître de manière inattendue.
- Correction d'un problème où le Succès pour atteindre le niveau 300 Parangon ne pouvait pas être obtenu sur un personnage Éternel si le joueur avait déjà atteint le niveau 100 avant la Saison de la Haine.
- Correction d'un problème où le succès Living Nightmare pouvait être débloqué en difficulté Tourment I au lieu de Tourment II ou plus.
- Divers correctifs de performance, stabilité, visuels, audio et interface.
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