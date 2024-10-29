Diablo 4 : MàJ 2.0.4, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2024 à 17h25
Retrouvez le patch notes 2.0.4 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : MàJ 2.0.4, les détails de la mise à jour
La mise à jour 2.0.4 de Diablo IV a été déployée le 29 octobre 2024, et est surtout destinée à corriger une multitude de problèmes aussi bien sur Vessel of Hatred que le jeu de base. Il est quelque peu surprenant qu'aucun équilibrage de classe ne soit proposé par Blizzard, d'autant que le Sacresprit domine clairement la méta. Actuellement, cette classe apparaît souvent seule dans la catégorie S+/S de la plupart des tier listes, ce qui invite les joueurs à incarner l'un d'entre eux pour relever les plus grands défis de l'extension. 

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les corrections amenées avec le patch 2.0.4 de Diablo IV ci-dessous.

Patch notes 2.0.4 de Diablo IV

Extension Vessel of Hatred

  • Les points de vie de Varyana ont été réduits lors de la quête pour la rallier à votre cause.
  • Les sollicitations affectent désormais les coffres spéciaux de farceur des portails dans les bas-fonds de Kurast.
  • Des écrans de chargement inspirés de Nahantu ont été ajoutés à la sélection préexistante.
  • La description des tributs des bas-fonds de Kurast a été améliorée dans un souci de clarté.

Corrections de bugs de Vessel of Hatred

Citadelle sombre

  • Correction de plusieurs info-bulles et icônes manquantes ou erronées dans la Citadelle sombre.
  • Correction d'un problème qui permettait de recycler et donc de perdre l'ornement Gants des Khazras.
  • Correction d'un problème qui empêchait d'interagir avec le piédestal de défi communautaire avec une manette.
  • Correction d'un problème qui empêchait de débloquer le labyrinthe des âmes en terminant l'Enclave du conflit.
  • Correction d'un problème qui empêchait parfois d'obtenir les récompenses ornementales de la Citadelle sombre.
  • Correction d'un problème qui empêchait Faeroch de lancer Malaise labyrinthique comme il le devait.
  • Correction d'un problème qui empêchait les cumuls d'Encens du vent tourbillonnant d'expirer.
  • Correction d'un problème qui empêchait les coffres resplendissants de la Citadelle sombre d'accorder des caches de pièces de la citadelle.

Bas-fonds de Kurast

  • Correction d'un problème qui permettait à Longue-dent de devenir invisible en utilisant l'une de ses attaques.
  • Correction d'un problème avec la sollicitation de ressource principale, qui n'assurait pas l'apparition d'un objet possédant le bon affixe.
  • Correction d'un problème qui permettait de rejoindre un groupe déjà engagé dans les bas-fonds de Kurast.
  • Correction d'un problème qui permettait de rejoindre un groupe à la fin des bas-fonds et d'obtenir les récompenses.
  • Correction d'un problème à cause duquel seul un membre du groupe pouvait progresser dans les quêtes d'introduction des bas-fonds de Kurast.
  • Correction d'un problème rare qui permettait de lancer les bas-fonds sans chronomètre.
  • Correction d'un problème qui permettait à plusieurs compagnons invoqués, comme les esprits du loup, d'accorder de l'harmonie lorsqu'ils disparaissaient ou étaient éliminés.
  • Correction d'un problème avec la description du tribut des titans, qui ne mentionnait aucune autre source que les boss de repaire.

Mercenaires

  • Correction d'un problème à cause duquel un même mercenaire pouvait être considéré comme engagé et mobilisé en même temps.
  • Correction d'un problème pouvant bloquer la progression pendant la quête de recrutement de Varyana après avoir parlé à Zolmog.
  • Correction d'un problème qui permettait de conserver les caractéristiques bonus accordées par les mercenaires après les avoir congédiés.
  • Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir les récompenses de la quête Troc.
  • Correction d'un problème de clarté sur la façon de gagner l'accès au troc.

Vague infernale et bastions

  • Correction d'un problème à cause duquel le fait de tuer la Jouvencelle de sang après la fin d'une vague infernale ne faisait pas progresser l'objectif de la quête Des exploits glorieux.
  • Correction d'un problème qui empêchait les monstres de Chakhir d'accorder la bonne quantité de points d'expérience.
  • Donjons
  • Correction d'un problème avec les effets visuels du vortex de Corne-sang, qui persistaient au-delà de la durée effective du sort à la fin des vestiges oubliés.
  • Correction d'un problème qui empêchait de terminer le promontoire brûlé par le soleil.

Sacresprits

  • Correction d'un problème qui empêchait les sacresprits d'utiliser la cache du nécrolyte affamée.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'association de l'effet Accélération avec d'autres gains de charges d'Esquive entraînait la consommation d'une de ces charges en utilisant sa monture.
  • Correction d'un problème avec les modifications de la salle des Esprits appliquées par Harmonie d'Ebewaka, qui ne s'affichaient pas sur les bonnes compétences en ville ou en monture.
  • Correction d'un problème qui empêchait l'aspect de déviation d'afficher les bonnes valeurs de dégâts infligés.

Quêtes et évènements

  • Correction d'un problème qui poussait parfois les personnages à réapparaître derrière une barrière infranchissable pendant la quête Plongée dans les ténèbres.
  • Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir les récompenses de renom lors de certaines quêtes secondaires de Nahantu.
  • Correction d'un problème qui empêchait de progresser dans la quête Toutes bonnes choses après avoir ignoré l'objectif « Récupérez le pouvoir d'Akarat ».
  • Correction d'un problème à cause duquel les personnages pouvaient réapparaître derrière une barrière infranchissable pendant la quête Survivants inconscients.
  • Correction d'un problème avec la quête Une histoire d'écailles, qui devenait inaccessible à partir du niveau 20 alors qu'elle nécessitait de préparer un élixir de niveau 40.
  • Correction d'un problème rare qui pouvait rendre invincible le Messager de la Haine et bloquer la progression du combat.
  • Correction d'un problème qui permettait d'obtenir les ordres d'Urivar en tuant n'importe quel monstre après avoir quitté la chambre funéraire lors de la quête Mémoire vivante.
  • Correction d'un problème rare à cause duquel Neyrelle pouvait se retrouver bloquée pendant la quête Croisade calcinée, empêchant toute progression.
  • Correction d'un problème qui empêchait les compagnons de descendre de monture s'ils accompagnaient un personnage-joueur nécromancien ayant invoqué des escarmoucheurs squelettes lors de la quête Traverser pour s'échapper.
  • Correction d'un problème qui empêchait les objets de récompense de quête de bénéficier des bons affixes.
  • Correction d'un problème qui empêchait l'évènement d'embuscade aux sanctuaires d'être terminé dans la fosse putride.

Divers

  • Correction d'un problème qui permettait d'échanger des runes et des gemmes serties lors des activités ne permettant pas de le faire, comme la Fosse.
  • Correction d'un problème qui empêchait les bottes obtenues par troc de bénéficier de l'affixe d'esquive.
  • Correction d'un problème qui permettait au joaillier d'être présent sur le terrain d'entraînement de Kurast.

Mises à jour du jeu de base

Saison de l'ascension de la Haine

  • Les coffres éclatants à la fin des évènements de légion accordent désormais du butin supplémentaire et de la réputation auprès du reste des Zakarum si le personnage bénéficie d'une opale bouillonnante à leur ouverture.
  • La description des opales bouillonnantes a été mise à jour et indique que les chances d'obtenir du butin supplémentaire s'appliquent aussi au butin de fin d'activité, notamment dans la Fosse et les bas-fonds de Kurast.
  • Une vague supplémentaire de gardiens liés par le sang peut désormais apparaître lors d'un évènement de marche-monde.
  • Les points de vie des marche-mondes ont été doublés.

Divers

  • La limite de fragments de gemme a été considérablement augmentée.
  • La quantité de dégâts nécessaire à désarçonner a été augmentée afin de réduire le nombre d'occurrences à haut niveau.
  • La liste de l'outil de recherche est désormais disponible pour les hordes infernales sur la carte.
  • L'option VRR (taux d'actualisation variable) est désormais disponible sur PlayStation™ 5. Le VRR peut-être activé sur les appareils adaptés en sélectionnant le mode « automatique » dans les paramètres de la console. Une fois activé, il sera possible d'afficher le jeu avec plus de 60 images par seconde, sans aller au-delà de ce que le VRR permet d'afficher sur l'écran, lorsque l'option « Améliorations visuelles » est désactivée.

Corrections de bugs du jeu de base

Accessibilité

  • Correction d'un problème qui empêchait d'afficher les portraits avec les options de daltonisme.

Saison de l'ascension de la Haine

  • Correction d'un problème qui rendait les gardiens liés par le sang difficile à attaquer en mêlée.

Vagues et hordes infernales

  • Correction d'un problème qui pouvait faire échouer l'objectif « Terrassez le Conseil funeste » après avoir vaincu tous les boss.

Jeu

Général

  • Correction d'un problème qui empêchait les affixes suivants d'être supérieurs.
  • +X % de chances que Prélèvement inflige le double de dégâts.
  • +X % de chances que Tempête d'os inflige le double de dégâts.
  • +X % de chances qu'Explosion macabre inflige le double de dégâts.
  • +X % de chances que Section inflige le double de dégâts.
  • +X % de chances qu'Incinération inflige le double de dégâts.
  • +X % de chances que Téléportation inflige le double de dégâts.
  • Correction d'un problème qui empêchait les envahisseurs de l'arbre des Murmures, comme les débiteurs grotesques, d'accorder du butin.
  • Correction d'un problème à cause duquel la recette de trempe Afflux élémentaire accordait toujours sa valeur maximale.
  • Correction d'un problème qui empêchait les boss mondiaux d'accorder plus d'une potion de soins par palier.
  • Correction d'un problème pouvant faire disparaître le coffre au trésor d'Avarice la Malédiction d'Or après sa mort.
  • Correction d'un problème empêchant de réinvoquer la Bête dans la glace dans la brèche glaciale.
  • Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'Écho de Lilith de détruire le sol si elle était stupéfiée au bon moment.
  • Correction d'un problème qui empêchait les personnages du royaume éternel de transmuter la lingolithe et l'inferrite en obducite.
  • Correction de plusieurs problèmes permettant aux monstres champions et aux envahisseurs de l'arbre des Murmures d'apparaître avant le niveau de difficulté Tourment.
  • Correction d'un problème qui permettait l'apparition de monstres champions en nombre trop important dans les premiers niveaux de difficulté Tourment.
  • Correction d'un problème qui empêchait les puits de guérison de soigner intégralement.
  • Correction d'un problème qui empêchait l'apparition d'or lorsqu'un Sanctuaire de cupidité était activé en monture.
  • Correction d'un problème réinitialisant aléatoirement les temps de recharge de compétences en monture.
  • Correction de plusieurs problèmes pouvant faire apparaître des objets rares ou magiques sans raison.
  • Correction d'un problème qui permettait aux monstres avec l'enchantement de foudre d'infliger des dégâts à une distance trop importante.

Druides

  • Correction d'un problème qui poussait Déchiquetage à propulser le personnage vers l'adversaire le plus proche au lieu de la cible de la compétence.

Nécromanciens

  • Correction d'un problème qui empêchait l'aspect lotiforme de bénéficier de l'effet de l'affixe « +X % de chances que Section inflige le double de dégâts ».

Voleurs

  • Correction d'un problème faisant perdre des charges de Danse des poignards en se déplaçant en petits cercles.

Sorciers

  • Correction d'un problème qui empêchait l'effet « Enchantement de familier » de fonctionner si le familier n'avait plus de charge et que son temps de recharge était en cours.
  • Correction d'un problème permettant de se déplacer sous les effets de Froid intense si la compétence était lancée après s'être téléporté dans la Citadelle sombre.

Quêtes et évènements

  • Correction d'un problème qui empêchait les braconniers d'apparaître comme prévu lors de la quête Panser la nature.
  • Correction d'un problème aux niveaux de difficulté inférieurs, qui empêchait l'apparition de suffisamment de monstres pour remplir les objectifs de maîtrise de l'évènement Jarre d'âmes.
  • Correction d'un problème qui empêchait les monstres d'apparaître pendant l'évènement Tenez la position dans certaines régions.
  • Correction d'un problème qui pouvait bloquer les plaques de l'évènement de l'obélisque des Anciens, empêchant de le terminer.
  • Correction d'un problème qui rendait difficile de cliquer sur le portail de l'obélisque d'artifices de la Fosse.

Donjons et bastions

  • Correction d'un problème pouvant mettre hors d'usage l'urne d'animus du bastion de la Foi si le personnage interagissait avec sans avoir assez d'animus pour l'activer.
  • Correction d'un problème permettant d'ouvrir la porte de la caserne de Kor Dragan avant qu'elle ne soit déverrouillée.
  • Correction d'un problème pouvant bloquer la progression du flambeau de l'Espoir si un portail de retour en ville était utilisé après avoir franchi l'obstacle créé pendant l'objectif « Survivez à l'assaut des Noyés ».

Outil de recherche de groupe

  • Correction d'un problème qui empêchait l'utilisation de la liste pour les activités ci-dessous.
  • Repaires de boss.
  • Boss mondiaux.
  • Murmures hors des vagues infernales.
  • Correction d'un problème qui plaçait le terrain d'entraînement dans les activité disponibles de l'outil de recherche de groupe.
  • Correction d'un problème qui permettait de modifier le palier de la Fosse après avoir listé le groupe.
  • Correction d'un problème à cause duquel e message demandant de désinscrire le groupe de la liste avant de continuer pouvait persister dans certaines situations après la désinscription.

Interface utilisateur et expérience utilisateur

  • Correction de plusieurs icônes de runes et de compétences erronées.
  • Correction d'un problème avec certaines info-bulles relatives à la joaillerie qui ne faisaient pas état des runes.
  • Correction d'un problème avec les info-bulles du menu de recyclage d'emblèmes de l'occultiste, qui ne précisaient pas que cela concernait également les boussoles infernales et les tributs des bas-fonds.
  • Correction d'un problème avec l'info-bulle de la fenêtre de personnage indiquant qu'il était impossible de gagner des points de compétence au-delà du niveau 50, au lieu de 60.
  • Correction d'un problème qui empêchait l'icône indiquant de nouveaux matériaux obtenus de disparaître.
  • Correction d'un problème avec l'onglet de parangon, qui pouvait se bloquer après avoir consulté l'aperçu d'un plateau de parangon alors que la recherche par mot-clé était ouverte.
  • Correction d'un problème qui empêchait de ramasser des objets tombés sur les autels de boss tourmentés à la manette.

Divers

  • Correction d'un problème qui permettait d'obtenir l'objet ornemental Diadème des Anciens en venant à bout du seigneur Zir.
  • Correction d'un problème qui empêchait d'utiliser le mode marche en monture ou avec le déplacement automatique.
  • Correction d'un problème qui empêchait les caches de collection d'anneaux de l'arbre des Murmures d'accorder des points d'expérience.
  • Diverses améliorations concernant la stabilité, les performances, la qualité visuelle, l'IU et l'audio.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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