Diablo 4 : MàJ 2.0.4, les détails de la mise à jour

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Patch notes 2.0.4 de Diablo IV
Extension Vessel of Hatred
- Les points de vie de Varyana ont été réduits lors de la quête pour la rallier à votre cause.
- Les sollicitations affectent désormais les coffres spéciaux de farceur des portails dans les bas-fonds de Kurast.
- Des écrans de chargement inspirés de Nahantu ont été ajoutés à la sélection préexistante.
- La description des tributs des bas-fonds de Kurast a été améliorée dans un souci de clarté.
Corrections de bugs de Vessel of Hatred
Citadelle sombre
- Correction de plusieurs info-bulles et icônes manquantes ou erronées dans la Citadelle sombre.
- Correction d'un problème qui permettait de recycler et donc de perdre l'ornement Gants des Khazras.
- Correction d'un problème qui empêchait d'interagir avec le piédestal de défi communautaire avec une manette.
- Correction d'un problème qui empêchait de débloquer le labyrinthe des âmes en terminant l'Enclave du conflit.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois d'obtenir les récompenses ornementales de la Citadelle sombre.
- Correction d'un problème qui empêchait Faeroch de lancer Malaise labyrinthique comme il le devait.
- Correction d'un problème qui empêchait les cumuls d'Encens du vent tourbillonnant d'expirer.
- Correction d'un problème qui empêchait les coffres resplendissants de la Citadelle sombre d'accorder des caches de pièces de la citadelle.
Bas-fonds de Kurast
- Correction d'un problème qui permettait à Longue-dent de devenir invisible en utilisant l'une de ses attaques.
- Correction d'un problème avec la sollicitation de ressource principale, qui n'assurait pas l'apparition d'un objet possédant le bon affixe.
- Correction d'un problème qui permettait de rejoindre un groupe déjà engagé dans les bas-fonds de Kurast.
- Correction d'un problème qui permettait de rejoindre un groupe à la fin des bas-fonds et d'obtenir les récompenses.
- Correction d'un problème à cause duquel seul un membre du groupe pouvait progresser dans les quêtes d'introduction des bas-fonds de Kurast.
- Correction d'un problème rare qui permettait de lancer les bas-fonds sans chronomètre.
- Correction d'un problème qui permettait à plusieurs compagnons invoqués, comme les esprits du loup, d'accorder de l'harmonie lorsqu'ils disparaissaient ou étaient éliminés.
- Correction d'un problème avec la description du tribut des titans, qui ne mentionnait aucune autre source que les boss de repaire.
Mercenaires
- Correction d'un problème à cause duquel un même mercenaire pouvait être considéré comme engagé et mobilisé en même temps.
- Correction d'un problème pouvant bloquer la progression pendant la quête de recrutement de Varyana après avoir parlé à Zolmog.
- Correction d'un problème qui permettait de conserver les caractéristiques bonus accordées par les mercenaires après les avoir congédiés.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir les récompenses de la quête Troc.
- Correction d'un problème de clarté sur la façon de gagner l'accès au troc.
Vague infernale et bastions
- Correction d'un problème à cause duquel le fait de tuer la Jouvencelle de sang après la fin d'une vague infernale ne faisait pas progresser l'objectif de la quête Des exploits glorieux.
- Correction d'un problème qui empêchait les monstres de Chakhir d'accorder la bonne quantité de points d'expérience.
- Donjons
- Correction d'un problème avec les effets visuels du vortex de Corne-sang, qui persistaient au-delà de la durée effective du sort à la fin des vestiges oubliés.
- Correction d'un problème qui empêchait de terminer le promontoire brûlé par le soleil.
Sacresprits
- Correction d'un problème qui empêchait les sacresprits d'utiliser la cache du nécrolyte affamée.
- Correction d'un problème à cause duquel l'association de l'effet Accélération avec d'autres gains de charges d'Esquive entraînait la consommation d'une de ces charges en utilisant sa monture.
- Correction d'un problème avec les modifications de la salle des Esprits appliquées par Harmonie d'Ebewaka, qui ne s'affichaient pas sur les bonnes compétences en ville ou en monture.
- Correction d'un problème qui empêchait l'aspect de déviation d'afficher les bonnes valeurs de dégâts infligés.
Quêtes et évènements
- Correction d'un problème qui poussait parfois les personnages à réapparaître derrière une barrière infranchissable pendant la quête Plongée dans les ténèbres.
- Correction d'un problème qui empêchait d'obtenir les récompenses de renom lors de certaines quêtes secondaires de Nahantu.
- Correction d'un problème qui empêchait de progresser dans la quête Toutes bonnes choses après avoir ignoré l'objectif « Récupérez le pouvoir d'Akarat ».
- Correction d'un problème à cause duquel les personnages pouvaient réapparaître derrière une barrière infranchissable pendant la quête Survivants inconscients.
- Correction d'un problème avec la quête Une histoire d'écailles, qui devenait inaccessible à partir du niveau 20 alors qu'elle nécessitait de préparer un élixir de niveau 40.
- Correction d'un problème rare qui pouvait rendre invincible le Messager de la Haine et bloquer la progression du combat.
- Correction d'un problème qui permettait d'obtenir les ordres d'Urivar en tuant n'importe quel monstre après avoir quitté la chambre funéraire lors de la quête Mémoire vivante.
- Correction d'un problème rare à cause duquel Neyrelle pouvait se retrouver bloquée pendant la quête Croisade calcinée, empêchant toute progression.
- Correction d'un problème qui empêchait les compagnons de descendre de monture s'ils accompagnaient un personnage-joueur nécromancien ayant invoqué des escarmoucheurs squelettes lors de la quête Traverser pour s'échapper.
- Correction d'un problème qui empêchait les objets de récompense de quête de bénéficier des bons affixes.
- Correction d'un problème qui empêchait l'évènement d'embuscade aux sanctuaires d'être terminé dans la fosse putride.
Divers
- Correction d'un problème qui permettait d'échanger des runes et des gemmes serties lors des activités ne permettant pas de le faire, comme la Fosse.
- Correction d'un problème qui empêchait les bottes obtenues par troc de bénéficier de l'affixe d'esquive.
- Correction d'un problème qui permettait au joaillier d'être présent sur le terrain d'entraînement de Kurast.
Mises à jour du jeu de base
Saison de l'ascension de la Haine
- Les coffres éclatants à la fin des évènements de légion accordent désormais du butin supplémentaire et de la réputation auprès du reste des Zakarum si le personnage bénéficie d'une opale bouillonnante à leur ouverture.
- La description des opales bouillonnantes a été mise à jour et indique que les chances d'obtenir du butin supplémentaire s'appliquent aussi au butin de fin d'activité, notamment dans la Fosse et les bas-fonds de Kurast.
- Une vague supplémentaire de gardiens liés par le sang peut désormais apparaître lors d'un évènement de marche-monde.
- Les points de vie des marche-mondes ont été doublés.
Divers
- La limite de fragments de gemme a été considérablement augmentée.
- La quantité de dégâts nécessaire à désarçonner a été augmentée afin de réduire le nombre d'occurrences à haut niveau.
- La liste de l'outil de recherche est désormais disponible pour les hordes infernales sur la carte.
- L'option VRR (taux d'actualisation variable) est désormais disponible sur PlayStation™ 5. Le VRR peut-être activé sur les appareils adaptés en sélectionnant le mode « automatique » dans les paramètres de la console. Une fois activé, il sera possible d'afficher le jeu avec plus de 60 images par seconde, sans aller au-delà de ce que le VRR permet d'afficher sur l'écran, lorsque l'option « Améliorations visuelles » est désactivée.
Corrections de bugs du jeu de base
Accessibilité
- Correction d'un problème qui empêchait d'afficher les portraits avec les options de daltonisme.
Saison de l'ascension de la Haine
- Correction d'un problème qui rendait les gardiens liés par le sang difficile à attaquer en mêlée.
Vagues et hordes infernales
- Correction d'un problème qui pouvait faire échouer l'objectif « Terrassez le Conseil funeste » après avoir vaincu tous les boss.
Jeu
Général
- Correction d'un problème qui empêchait les affixes suivants d'être supérieurs.
- +X % de chances que Prélèvement inflige le double de dégâts.
- +X % de chances que Tempête d'os inflige le double de dégâts.
- +X % de chances qu'Explosion macabre inflige le double de dégâts.
- +X % de chances que Section inflige le double de dégâts.
- +X % de chances qu'Incinération inflige le double de dégâts.
- +X % de chances que Téléportation inflige le double de dégâts.
- Correction d'un problème qui empêchait les envahisseurs de l'arbre des Murmures, comme les débiteurs grotesques, d'accorder du butin.
- Correction d'un problème à cause duquel la recette de trempe Afflux élémentaire accordait toujours sa valeur maximale.
- Correction d'un problème qui empêchait les boss mondiaux d'accorder plus d'une potion de soins par palier.
- Correction d'un problème pouvant faire disparaître le coffre au trésor d'Avarice la Malédiction d'Or après sa mort.
- Correction d'un problème empêchant de réinvoquer la Bête dans la glace dans la brèche glaciale.
- Correction d'un problème qui pouvait empêcher l'Écho de Lilith de détruire le sol si elle était stupéfiée au bon moment.
- Correction d'un problème qui empêchait les personnages du royaume éternel de transmuter la lingolithe et l'inferrite en obducite.
- Correction de plusieurs problèmes permettant aux monstres champions et aux envahisseurs de l'arbre des Murmures d'apparaître avant le niveau de difficulté Tourment.
- Correction d'un problème qui permettait l'apparition de monstres champions en nombre trop important dans les premiers niveaux de difficulté Tourment.
- Correction d'un problème qui empêchait les puits de guérison de soigner intégralement.
- Correction d'un problème qui empêchait l'apparition d'or lorsqu'un Sanctuaire de cupidité était activé en monture.
- Correction d'un problème réinitialisant aléatoirement les temps de recharge de compétences en monture.
- Correction de plusieurs problèmes pouvant faire apparaître des objets rares ou magiques sans raison.
- Correction d'un problème qui permettait aux monstres avec l'enchantement de foudre d'infliger des dégâts à une distance trop importante.
Druides
- Correction d'un problème qui poussait Déchiquetage à propulser le personnage vers l'adversaire le plus proche au lieu de la cible de la compétence.
Nécromanciens
- Correction d'un problème qui empêchait l'aspect lotiforme de bénéficier de l'effet de l'affixe « +X % de chances que Section inflige le double de dégâts ».
Voleurs
- Correction d'un problème faisant perdre des charges de Danse des poignards en se déplaçant en petits cercles.
Sorciers
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet « Enchantement de familier » de fonctionner si le familier n'avait plus de charge et que son temps de recharge était en cours.
- Correction d'un problème permettant de se déplacer sous les effets de Froid intense si la compétence était lancée après s'être téléporté dans la Citadelle sombre.
Quêtes et évènements
- Correction d'un problème qui empêchait les braconniers d'apparaître comme prévu lors de la quête Panser la nature.
- Correction d'un problème aux niveaux de difficulté inférieurs, qui empêchait l'apparition de suffisamment de monstres pour remplir les objectifs de maîtrise de l'évènement Jarre d'âmes.
- Correction d'un problème qui empêchait les monstres d'apparaître pendant l'évènement Tenez la position dans certaines régions.
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer les plaques de l'évènement de l'obélisque des Anciens, empêchant de le terminer.
- Correction d'un problème qui rendait difficile de cliquer sur le portail de l'obélisque d'artifices de la Fosse.
Donjons et bastions
- Correction d'un problème pouvant mettre hors d'usage l'urne d'animus du bastion de la Foi si le personnage interagissait avec sans avoir assez d'animus pour l'activer.
- Correction d'un problème permettant d'ouvrir la porte de la caserne de Kor Dragan avant qu'elle ne soit déverrouillée.
- Correction d'un problème pouvant bloquer la progression du flambeau de l'Espoir si un portail de retour en ville était utilisé après avoir franchi l'obstacle créé pendant l'objectif « Survivez à l'assaut des Noyés ».
Outil de recherche de groupe
- Correction d'un problème qui empêchait l'utilisation de la liste pour les activités ci-dessous.
- Repaires de boss.
- Boss mondiaux.
- Murmures hors des vagues infernales.
- Correction d'un problème qui plaçait le terrain d'entraînement dans les activité disponibles de l'outil de recherche de groupe.
- Correction d'un problème qui permettait de modifier le palier de la Fosse après avoir listé le groupe.
- Correction d'un problème à cause duquel e message demandant de désinscrire le groupe de la liste avant de continuer pouvait persister dans certaines situations après la désinscription.
Interface utilisateur et expérience utilisateur
- Correction de plusieurs icônes de runes et de compétences erronées.
- Correction d'un problème avec certaines info-bulles relatives à la joaillerie qui ne faisaient pas état des runes.
- Correction d'un problème avec les info-bulles du menu de recyclage d'emblèmes de l'occultiste, qui ne précisaient pas que cela concernait également les boussoles infernales et les tributs des bas-fonds.
- Correction d'un problème avec l'info-bulle de la fenêtre de personnage indiquant qu'il était impossible de gagner des points de compétence au-delà du niveau 50, au lieu de 60.
- Correction d'un problème qui empêchait l'icône indiquant de nouveaux matériaux obtenus de disparaître.
- Correction d'un problème avec l'onglet de parangon, qui pouvait se bloquer après avoir consulté l'aperçu d'un plateau de parangon alors que la recherche par mot-clé était ouverte.
- Correction d'un problème qui empêchait de ramasser des objets tombés sur les autels de boss tourmentés à la manette.
Divers
- Correction d'un problème qui permettait d'obtenir l'objet ornemental Diadème des Anciens en venant à bout du seigneur Zir.
- Correction d'un problème qui empêchait d'utiliser le mode marche en monture ou avec le déplacement automatique.
- Correction d'un problème qui empêchait les caches de collection d'anneaux de l'arbre des Murmures d'accorder des points d'expérience.
- Diverses améliorations concernant la stabilité, les performances, la qualité visuelle, l'IU et l'audio.
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