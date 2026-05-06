Diablo 4 : Les objets que vous ne regardiez même pas valent aujourd'hui des milliards

Le système du cube horadrique introduit sur Diablo IV : Lord of Hatred a radicalement changé la manière de dépenser son argent en matière d'équipement.

Depuis le lancement de Lord of Hatred, la seconde extension de Diablo IV, les joueurs ont la possibilité de crafter des équipements puissants, avec des affixes au maximum, par l'intermédiaire du cube horadrique. Grâce à cela, les objets de rares et magiques sont bien plus attractifs qu'auparavant, ce qui a renversé les habitudes économiques de la communauté.

Le cube horadrique bouleverse l'économie de Diablo IV

Avant Lord of Hatred, il n'était pas rare de dépenser des milliards de pièces d'or sur Diablo IV pour acquérir une pièce unique étoilée. Même sans une plateforme officielle d'hôtel des ventes en jeu, le commerce va bon train grâce à des sites comme diablo.trade ou Discord. Désormais, ces équipements s'obtiennent souvent à des prix dérisoires, au contraire des objets que vous aviez l'habitude de recycler.

En effet, l'arrivée du cube horadrique a bouleversé en profondeur l'économie de Diablo IV. Les pièces de qualité bleu et jaune qui ne valaient même pas la peine d'être examinées peuvent à présent valoir leur pesant d'or, surtout si elles présentent un affixe supérieur. La prise de valeur de ces objets est directement liée avec le système du cube horadrique, qui incite les joueurs à acheter un équipement de départ pour en créer un encore meilleur.

Ce n'est plus une pièce qui est acquise, mais la perspective de peut-être décrocher l'objet idéal pour son build. Par conséquent, si vous souhaitez vous enrichir, vous avez tout intérêt à examiner avec attention chacun des équipements bleus et jaunes que vous ramassez, car certains se vendent contre des milliards.

Même si au premier abord ce changement peut paraître frustrant, il ne l'est pas tant que ça, bien au contraire. Avoir l'opportunité de potentiellement créer la pièce parfaite est plus satisfaisant que d'espérer la collecter. Le cube horadrique exige des matériaux et de la chance, mais le fait de pouvoir réitérer plusieurs fois l'opération fait que le rapport risque/récompense en vaut la chandelle. Le cube horadrique de Lord of Hatred ajoute ainsi du piment à l'optimisation de son personnage sur Diablo IV, celui que vous attendiez peut-être avec impatience depuis la sortie du jeu en 2023.