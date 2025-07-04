Diablo 4 : Les joyaux horadriques, comment obtenir ces gemmes pour améliorer son équipement ?

Retrouvez des informations relatives aux joyaux horadriques en saison 9 de Diablo IV dans cet article.
La saison 9 de Diablo IV
suit la thématique des pouvoirs horadriques, et les joueurs peuvent depuis sa sortie le 1er
juillet 2025, les joueurs peuvent bénéficier de l'artisanat de sorts. En plus de cela, les amulettes et les anneaux peuvent être sertis de gemmes puissantes décuplant votre puissance. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous expliquons ici comment récupérer des joyaux horadriques.
Comment obtenir des joyaux horadriques en saison 9 de Diablo IV ?
Pré-requis
Bénéficier de joyaux horadriques en saison 9 de Diablo IV
, c'est-à-dire des gemmes aux effets variés et puissants, présentant parfois même une contrepartie à travers un effet négatif, est une étape dans l'optimisation de son personnage à ne pas négliger. Ils se placent sur les anneaux et l'amulette, si bien que tous les builds en comportent 3.
Il est indispensable d'avoir atteint le rang 10 de réputation avec la Connaissance horadrique
pour pouvoir commencer à récolter des tomes de joyau horadrique
, les recettes accordant la possibilité de crafter ces gemmes. Qui plus est, vous ne pourrez faire l'acquisition de ces tomes qu'à partir du mode de difficulté Tourment I.
Farmer les chambres horadriques
Une fois que vous aurez remplis les pré-requis présentés ci-dessus, il ne vous restera qu'à vous rendre dans les donjons du Cauchemar à la recherche de chambres horadriques.
Chaque ouverture du coffre
disponible à la fin de l'événement sera susceptible de contenir un ou plusieurs tomes de joyau horadrique
.
Notez que le choix des statues au début de la chambre peut influer sur les butins que vous obtiendrez, alors prenez le temps de lire ce qui vous est proposé.
Lorsque vous aurez reçu les recettes dont vous avez besoin, il ne vous restera qu'à interagir avec le lapidaire horadrique
à Cerrigar, localisé juste à côté du panneau de réputation avec la Connaissance horadrique, et de crafter les joyaux utiles à votre build.
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